08:57 · 12 มีนาคม 2026

Meta ก้าวจากการพึ่งพาไปสู่การควบคุม พัฒนา AI Chip ของตัวเอง

Meta Platforms เร่งพัฒนาชิป AI ของตัวเอง

Meta Platforms กำลัง เร่งพัฒนาชิปปัญญาประดิษฐ์ (AI) ของตัวเอง ภายใต้ โครงการเชิงกลยุทธ์ MTIA โดยมีแผนเปิดตัว สี่รุ่นของโปรเซสเซอร์ภายในสิ้นปี 2027

เป้าหมายหลักของโครงการนี้ คือ:

  • ลดการพึ่งพาผู้ผลิตฮาร์ดแวร์ภายนอกอย่างค่อยเป็นค่อยไป โดยเฉพาะ Nvidia และ AMD

  • เพิ่มการควบคุมโครงสร้างพื้นฐานคอมพิวติ้งของบริษัทเอง

อย่างไรก็ตาม ผลิตภัณฑ์จาก Nvidia และ AMD ยังจำเป็น สำหรับการฝึกสอนโมเดล AI ขนาดใหญ่และรองรับงานหนักที่สุดในศูนย์ข้อมูล ทำให้ในระยะสั้นถึงระยะกลาง Meta ยังพึ่งพาการจัดส่งจากบริษัทเหล่านี้อย่างมาก

 

Meta เร่งพัฒนาชิป MTIA – ก้าวสู่ความเป็นอิสระด้านฮาร์ดแวร์

  • ชิป MTIA 300 รุ่นแรก ถูกใช้งานแล้วในระบบที่รับผิดชอบ การจัดอันดับคอนเทนต์และคำแนะนำให้ผู้ใช้

  • รุ่นต่อไป จะเน้นที่การประมวลผล โมเดล AI ที่ผ่านการฝึกสอนแล้ว, การสร้างผลลัพธ์และการตอบสนองในระบบ AI

  • การพัฒนาชิปแบบนี้ช่วยเพิ่ม ประสิทธิภาพของระบบ, สนับสนุนผลิตภัณฑ์สำหรับผู้บริโภค และศูนย์ข้อมูลได้ดียิ่งขึ้น

แผนระยะยาว

  • การเปิดตัวชิป รุ่นใหม่ทุกประมาณ 6 เดือน แสดงให้เห็นว่าโครงการนี้เป็น โครงการระยะยาว เพื่อเพิ่มความเป็นอิสระด้านฮาร์ดแวร์และปรับโครงสร้างพื้นฐานให้เหมาะสม ไม่ใช่การแทนที่ผู้ผลิตภายนอกทันที

ผลกระทบต่อตลาดและการเงิน

  • การผลิตชิปเองช่วย ลดค่าใช้จ่ายการดำเนินงานของศูนย์ข้อมูล ซึ่งปัจจุบันเป็นส่วนสำคัญของค่าใช้จ่ายด้านเทคโนโลยีของ Meta

  • การลดการพึ่งพาผู้ผลิตภายนอกช่วยให้ ยืดหยุ่นในการวางแผนงบประมาณ และอาจปรับปรุง อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ในระยะยาว

  • ชิปภายในช่วยสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งอาจเพิ่ม รายได้จากโฆษณาและโซลูชันเทคโนโลยีใหม่ ในอนาคต

ข้อสังเกตเชิงกลยุทธ์

  • การติดตามความก้าวหน้าในโครงการนี้ช่วยให้นักลงทุนประเมิน การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างต้นทุน, ประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐาน, และ ความสามารถในการขยายผลิตภัณฑ์และบริการ ตามความต้องการ AI

  • แม้การเป็นอิสระจาก Nvidia และ AMD จะต้องใช้เวลาอีกหลายปี แต่การพัฒนาชิปของตัวเองเป็น สัญญาณเชิงกลยุทธ์ที่ชัดเจน ของ Meta และอาจส่งผลต่อ ผลประกอบการในอนาคตและความสามารถแข่งขัน

 

ผลกระทบระยะยาวของชิป MTIA ต่อ Meta

  • การใช้งานชิป MTIA อย่างประสบความสำเร็จในระยะยาวจะช่วยให้ Meta ลดการพึ่งพาผู้ผลิตเซมิคอนดักเตอร์รายใหญ่

  • ปรับปรุง โครงสร้างต้นทุน และเพิ่ม ความยืดหยุ่นในการดำเนินงาน

  • ช่วยให้บริษัทสามารถ ทดสอบโซลูชันของตัวเองในสภาพจริง

  • เตรียมพร้อมเพื่อเพิ่ม สัดส่วนการผลิตภายในองค์กร ในความต้องการโครงสร้างพื้นฐาน AI รวมทั้งหมด

  • ส่งผลให้ ผลประกอบการทางการเงินดีขึ้น และ เสริมความแข็งแกร่งในตลาด AI

สมมติฐานเชิงอนุรักษ์นิยม

  • หากการใช้งานชิป MTIA ช่วยให้ Meta ลดการใช้จ่ายด้านฮาร์ดแวร์ภายนอก 15–20% ภายใน 3–5 ปี

    • จะช่วย ปรับปรุงอัตรากำไรจากการดำเนินงานของศูนย์ข้อมูล ซึ่งปัจจุบันเป็นส่วนสำคัญของค่าใช้จ่ายด้านเทคโนโลยี

  • การควบคุมโครงสร้างพื้นฐานของตัวเองมากขึ้น จะช่วยให้ ปรับขนาดบริการ AI ได้แม่นยำขึ้น

  • เมื่อรวมกับความสำคัญที่เพิ่มขึ้นของ โซลูชัน Generative AI อาจส่งผลดีต่อ รายได้และกำไรในระยะกลาง

  • พร้อมช่วยลด ความอ่อนไหวต่อความผันผวนของราคาฮาร์ดแวร์ภายนอก

 

Source: xStation5

