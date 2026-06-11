Oracle รายงานผลประกอบการไตรมาส 4 ดีกว่าคาด แต่การลงทุนด้าน AI ที่พุ่งสูงทำให้นักลงทุนกังวล 📉 หุ้นร่วง 10% ในช่วง Premarket

Oracle รายงานผลประกอบการไตรมาส 4 ปีงบประมาณ 2026 ออกมาแข็งแกร่งเกินคาดทั้งรายได้และกำไร แต่ตลาดกลับตอบสนองเชิงลบอย่างรุนแรง โดยหุ้นร่วงกว่า 10% ในช่วง Premarket หลังนักลงทุนเริ่มกังวลต่อ “ต้นทุนมหาศาล” ของการขยายธุรกิจ AI
📊 ตัวเลขสำคัญจากงบ Q4 ของ Oracle
Oracle ยังคงเติบโตอย่างแข็งแกร่งจากการเปลี่ยนผ่านสู่ธุรกิจ Cloud Infrastructure และ AI
• Adjusted EPS: $2.03 สูงกว่าคาดที่ $1.96 (+20% YoY)
• รายได้รวม: $19.18 พันล้าน สูงกว่าคาดที่ $19.10 พันล้าน (+21% YoY)
• รายได้ Cloud Infrastructure (IaaS): $5.8 พันล้าน (+93% YoY)
• Remaining Performance Obligations (RPO): $638 พันล้าน สูงกว่าคาดที่ $595.67 พันล้าน (+363%)
🤖 OpenAI คือแรงขับเคลื่อนหลัก
Bank of America ระบุว่า มากกว่า 50% ของ backlog มหาศาลนี้มาจากสัญญา AI กับ OpenAI ซึ่งลูกค้าบางส่วนเลือก prepay ล่วงหน้า หรือจัดหา GPU เอง
💸 แล้วทำไมหุ้นถึงร่วง 10%?
แม้งบจะออกมาดี แต่สิ่งที่ตลาดกังวลคือ “ค่าใช้จ่ายระดับมหาศาล” ที่ Oracle ต้องใช้ในการแข่งขัน AI
ประเด็นสำคัญที่สร้างแรงกดดัน:
• Oracle เตรียมระดมทุนเพิ่ม $40 พันล้าน ผ่านหนี้และการขายหุ้น
• ในจำนวนนี้มีแผนขายหุ้นใหม่มูลค่า $20 พันล้าน
• ก่อนหน้านี้ในปีงบ 2026 บริษัทเพิ่งเพิ่มหนี้อีก $43 พันล้าน และระดมทุนผ่านหุ้นอีก $5 พันล้าน
• Free Cash Flow ติดลบ $23.7 พันล้าน หลัง Capex พุ่ง 162% สู่ระดับ $55.7 พันล้าน
แม้ Oracle จะระบุว่าเงิน prepayment จากลูกค้าและ hardware ที่ลูกค้านำมาเองจะช่วยชดเชยต้นทุน Data Center ได้บางส่วน แต่นักลงทุนยังคงกังวลเรื่อง dilution และภาระหนี้ที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
🚀 มุมมองอนาคต: Oracle ยังเดิมพันเต็มตัวกับ AI
ผู้บริหารยังคงมั่นใจอย่างมากต่อแนวโน้มธุรกิจ และปรับเพิ่ม guidance สำหรับปี FY2027
📌 Guidance ใหม่:
• รายได้ Q1 FY2027 คาดโต 27%-29% YoY
• Adjusted EPS Q1 คาดที่ $1.72-$1.76 สูงกว่าคาดการณ์ตลาด
• EPS ทั้งปี FY2027 ปรับขึ้นเป็น $8.05
• ยืนยันเป้ารายได้ทั้งปีที่ $90 พันล้าน
CEO Clay Magouyrk เปิดเผยว่า Oracle เตรียมเพิ่มกำลังประมวลผลเกือบ 1 Gigawatt ภายในไตรมาสนี้เพียงไตรมาสเดียว ซึ่งใกล้เคียงกับ capacity ทั้งหมดของบริษัทใน FY2026
📉 มุมมองทางเทคนิค ORCL.US (D1)
หุ้น Oracle กำลังเผชิญแรงขายหนัก หลังขึ้นไปทำจุดสูงสุดใกล้ $249.37 ก่อนปิดล่าสุดที่ $200.73
การร่วงลงใน Premarket สู่บริเวณ $180 ถือเป็นสัญญาณลบสำคัญ เพราะ:
• หลุด EMA 100 วัน ที่ $185.97
• กำลังทดสอบ Fibonacci 61.8% ที่ $178.99
• หากระดับ $180 รับไม่อยู่ แนวรับถัดไปอยู่แถว $168.28
RSI ล่าสุดอยู่ที่ 49.2 แม้ยังไม่เข้าสู่ Oversold แต่ momentum กำลังเร่งตัวลงต่อเนื่อง
Source: xStation5
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