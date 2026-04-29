Meta Platforms จะรายงานผลประกอบการวันนี้ 🗽 โซเชียลมีเดียยักษ์ใหญ่จะแสดงอะไรให้ตลาดเห็น?

Meta Platforms (META.US) เตรียมรายงานผลประกอบการไตรมาส 1 ปี 2026 ในช่วงเวลาที่ถือว่าท้าทายอย่างมากสำหรับภาคเทคโนโลยีโดยรวม แม้ว่าตลาดจะคาดหวังรายได้และกำไรในระดับสูง แต่ประเด็นสำคัญของการประกาศครั้งนี้กำลังเปลี่ยนไปสู่ 3 ปัจจัยหลัก ได้แก่ ขนาดและทิศทางของ CAPEX ความเร็วในการสร้างรายได้จาก AI และคุณภาพของสัญญาณแนวโน้มในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่ง แผนการลงทุน AI เชิงรุกของบริษัท—ซึ่งอาจสูงถึง 115 พันล้านดอลลาร์ในปี 2026—จะเป็นตัวชี้ขาดสำคัญ เพราะมุมมองของบริษัทในประเด็นนี้อาจส่งผลต่อมูลค่าของทั้งห่วงโซ่โครงสร้างพื้นฐาน AI รวมถึงบริษัทอย่าง Arista Networks และ CoreWeave
ความคาดหวังสูง และบทบาทของ AI ในการขับเคลื่อนการเติบโต
ฉันทามติของตลาดคาดว่ารายได้จะอยู่ในช่วง 55.4–55.5 พันล้านดอลลาร์ และ EPS ประมาณ 6.65–6.67 ดอลลาร์ ซึ่งสะท้อนการเติบโตแบบปีต่อปีราว 30–31% นับเป็นอัตราการเติบโตที่แข็งแกร่งที่สุดนับตั้งแต่ปี 2021 โดยมีแรงหนุนหลักจากประสิทธิภาพโฆษณาที่ดีขึ้นผ่าน AI และการสร้างรายได้จากฐานผู้ใช้งานที่เพิ่มขึ้น
ในขณะเดียวกัน Meta เข้าสู่ช่วงเวลานี้หลังจากดำเนินมาตรการปรับโครงสร้างหลายด้าน รวมถึงการลดพนักงานประมาณ 10% เพื่อเพิ่มทรัพยากรสำหรับการลงทุนใน AI การผสมผสานระหว่างรายได้ที่เติบโต ต้นทุนที่ถูกปรับโครงสร้าง และ CAPEX ที่เพิ่มขึ้น จะเป็นหัวใจสำคัญในการประเมินคุณภาพของผลประกอบการครั้งนี้
CAPEX: ตัวชี้วัดสำคัญของตลาดโดยรวม
สิ่งที่สำคัญที่สุดของรายงานนี้อาจไม่ใช่ตัวเลขรายไตรมาส แต่เป็นการอัปเดตแผนการลงทุน Meta ถือเป็นหนึ่งในผู้ลงทุนรายใหญ่ที่สุดใน “สงคราม AI” ระดับโลก โดยการใช้จ่ายด้านโครงสร้างพื้นฐาน—ตั้งแต่ดาต้าเซ็นเตอร์ ชิป ไปจนถึงการพัฒนาโมเดล—เป็นตัวขับเคลื่อนดีมานด์สำคัญของทั้งอุตสาหกรรม
ตลาดจะจับตาอย่างใกล้ชิดว่าบริษัทจะยังคงแนวโน้ม CAPEX ระดับสูงต่อไป หรือจะปรับลดลงตามแรงกดดันด้านเศรษฐกิจมหภาคและต้นทุน หากยังคงระดับการลงทุนสูง จะถูกมองว่าเป็นสัญญาณบวกต่อวัฏจักร AI และสนับสนุนมูลค่าของบริษัทโครงสร้างพื้นฐาน เช่น Arista Networks (เครือข่ายดาต้าเซ็นเตอร์) และ CoreWeave (กำลังประมวลผล AI) ในทางกลับกัน หากมีสัญญาณของการควบคุมการลงทุนมากขึ้น อาจนำไปสู่การปรับมุมมองของตลาดต่อทั้งเซกเมนต์นี้
ด้วยเหตุนี้ Meta ยังคงเป็นหนึ่งใน “ตัวชี้วัดสำคัญ” ของตลาด AI
Muse Spark และคำถามเรื่องการสร้างรายได้
การเปิดตัวโมเดล Muse Spark ในช่วงต้นเดือนเมษายนได้ยกระดับความคาดหวังด้านเทคโนโลยีของบริษัทอย่างมาก การเปิดตัวก่อนกำหนดช่วยลดความไม่แน่นอนของนักลงทุน และเร่งภาพลักษณ์การกลับมาเป็นผู้นำด้าน AI ของ Meta
อย่างไรก็ตาม คำถามสำคัญไม่ใช่เรื่องความสามารถของเทคโนโลยี แต่คือ “ความเร็วในการสร้างรายได้” ปัจจุบัน Meta ใช้ AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพโฆษณาได้ดีแล้ว แต่ตลาดกำลังมองหาช่องทางสร้างรายได้ที่ชัดเจนมากขึ้น โดยเฉพาะเมื่อพิจารณาจากขนาดการลงทุนที่สูง
ภาพรวมเศรษฐกิจและความเสี่ยงระยะสั้น
ผลประกอบการไตรมาส 1 ยังสะท้อนช่วงเวลาที่มีความผันผวนด้านภูมิรัฐศาสตร์สูง ความขัดแย้งในตะวันออกกลางและราคาพลังงานที่เพิ่มขึ้นอาจกดดันงบโฆษณาในเดือนมีนาคม โดยเฉพาะในกลุ่มธุรกิจที่อ่อนไหวต่อกำลังซื้อของผู้บริโภค
นอกจากนี้ ภาค AI โดยรวมกำลังเผชิญกับแรงกดดันด้านมูลค่าและคำถามเกี่ยวกับความยั่งยืนของการลงทุน ดังนั้น มุมมองของ Meta อาจส่งผลต่อทั้งบริษัทเองและความเชื่อมั่นของตลาด Big Tech โดยรวม
มุมมองจากสถาบันการเงิน
Bank of America:
มองว่า Muse Spark เป็นปัจจัยบวกที่ช่วยปลดล็อกแรงกดดันต่อหุ้น และคาดว่าจะมีการพัฒนาโมเดลต่อเนื่องในไตรมาสถัดไป ซึ่งอาจสร้าง sentiment เชิงบวกคล้ายกับกรณีของ Google กับโมเดล Gemini
Goldman Sachs:
ยังคงมุมมองเชิงบวกต่อพื้นฐานของ Meta โดยเฉพาะธุรกิจโฆษณา แต่เน้นว่าความไม่แน่นอนมหภาคทำให้ guidance มีความสำคัญมากขึ้น โดยเฉพาะ CAPEX และต้นทุนการดำเนินงาน
JPMorgan:
คาดว่าการเติบโตจะขับเคลื่อนโดย AI ในโฆษณา และมองว่าการคงระดับ CAPEX จะเป็นสัญญาณเชิงบวกต่อกรอบการลงทุนของบริษัท
Truist:
คาดว่า Meta จะมีการเติบโตเร็วที่สุดนับตั้งแต่ปี 2021 จากทั้งจำนวนผู้ใช้และการ monetization ที่ดีขึ้นผ่าน AI
Wedbush:
ชี้ให้เห็นถึง “AI flywheel” ที่การลงทุน AI ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพโฆษณาและผลักดันรายได้โดยตรง พร้อมมองว่าตลาดยังประเมินความสัมพันธ์นี้ต่ำเกินไป
ภาพรวมทางเทคนิค
หุ้น Meta ยังซื้อขายต่ำกว่าจุดสูงสุดตลอดกาลใกล้ระดับ 780 ดอลลาร์ประมาณ 15% แต่ในช่วงล่าสุดสามารถทะลุเส้น EMA 200 วันขึ้นมาได้ ซึ่งบ่งชี้ถึงแรงซื้อที่แข็งแกร่งและโอกาสกลับตัวของแนวโน้มขาลงก่อนหน้า
