Michigan ชี้กังวลเงินเฟ้อสหรัฐฯ พุ่งระยะสั้น 💡

ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค University of Michigan (สหรัฐฯ) – เดือนมีนาคม: 53.3 (คาด 53.5; ก่อนหน้า 55.5)
ภาวะปัจจุบัน: 55.8 (คาด 55.8; ก่อนหน้า 57.8)
คาดการณ์: 51.7 (คาด 53.8; ก่อนหน้า 54.1)
คาดการณ์เงินเฟ้อ 1 ปี: 3.8% (คาด 3.4%; ก่อนหน้า 3.4%)
คาดการณ์เงินเฟ้อ 5–10 ปี: 3.2% (คาด 3.2%; ก่อนหน้า 3.3%)
ความเชื่อมั่นผู้บริโภคลดลงต่อเนื่องในเดือนมีนาคม และออกมาต่ำกว่าคาดในทุกตัวชี้วัด โดย Joanne Hsu ผู้อำนวยการสำรวจระบุว่า ราคาน้ำมันเบนซินมีผลกระทบโดยตรงต่อผู้ตอบแบบสอบถามมากที่สุดในเดือนนี้ อย่างไรก็ตาม ยังไม่แน่ชัดว่าต้นทุนดังกล่าวจะส่งผ่านไปสู่ระดับราคาสินค้าโดยรวมมากน้อยเพียงใด
ราคาน้ำมันเบนซินถือเป็นหนึ่งในปัจจัยที่มีอิทธิพลทางจิตวิทยาต่อความเชื่อมั่นผู้บริโภคมากที่สุด เนื่องจากมองเห็นได้ชัด ซื้อบ่อย และส่งผลกระทบต่อครัวเรือนรายได้น้อยอย่างไม่สมส่วน จึงเป็นตัวชี้วัดที่ดีต่อความรู้สึกของชาวอเมริกันต่อสถานะทางการเงินของตนเอง
เกี่ยวกับแบบสำรวจ UoM
ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของ University of Michigan เป็นหนึ่งในตัวชี้วัดความเชื่อมั่นของครัวเรือนสหรัฐฯ ที่ได้รับการจับตามองมากที่สุด โดยอ้างอิงจากการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ประมาณ 600 ราย (ตั้งฐานดัชนีที่ไตรมาส 1 ปี 1966 = 100) ครอบคลุมมุมมองต่อสถานะการเงินส่วนบุคคล ภาวะเศรษฐกิจโดยรวม และความตั้งใจในการซื้อสินค้าคงทน
ตลาดให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับตัวเลขประมาณการเบื้องต้นช่วงกลางเดือน ซึ่งอาจส่งผลต่ออัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ตลาดหุ้นล่วงหน้า และค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ แม้ว่าอิทธิพลต่อตลาดจะลดลงบ้างเมื่อเทียบกับในอดีต
