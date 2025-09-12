หุ้น Micron ปรับตัวขึ้น 10% หลังปรับเพิ่มมุมมองแนวโน้มทางธุรกิจ

หุ้น Micron วันนี้พุ่งขึ้น 10% แตะ $153 ต่อหุ้น หลัง Citi ปรับราคาเป้าหมายขึ้นเป็น $175 จากเดิม $150
แนวโน้มการเติบโตของตลาดหน่วยความจำยังคงแข็งแกร่ง เนื่องจาก อุปสรรคในการเข้าสู่อุตสาหกรรมสูง ทำให้ซัพพลายจำกัด และความต้องการเกินคาด โดยเฉพาะจาก ศูนย์ข้อมูลและ AI
Micron จะรายงานผลประกอบการ Q4 FY2025 ในวันที่ 23 กันยายน Citi คาดว่าผลประกอบการจะใกล้เคียงกับความเห็นของตลาด (~$2.62 EPS จากรายได้ $11.2 พันล้าน) แต่แนวทาง (guidance) ชัดเจนว่าดีกว่าที่คาดไว้ เนื่องจาก ปริมาณและราคาของ DRAM และ NAND สูงกว่าคาด Citi ประเมิน EPS ปี FY26 สูงกว่าความเห็นของตลาดถึง 26%
Micron financial dashboard
Morgan Stanley ประเมินว่าความต้องการ NAND ที่เกี่ยวข้องกับ AI อาจสูงถึง 34% ของตลาดโลกภายในปี 2029 เพิ่มขนาด TAM (Total Addressable Market) ประมาณ $29 พันล้าน
ในฐานะผู้จำหน่าย NAND ชั้นนำ Micron มีโอกาสกลายเป็นผู้นำในตลาด SSD สำหรับองค์กร และขยายส่วนแบ่งตลาดในกลุ่มเทคโนโลยีที่เติบโตอย่างรวดเร็วนี้
Micron’s revenue momentum has been significantly stronger in recent quarters, though still far below Nvidia in absolute terms. However, forecasts for 2026 appear optimistic for the company.
การประเมินมูลค่าหุ้น Micron ดูไม่สูงเกินไป Forward PE ปีหน้าอยู่ราว 11 เท่า เมื่อเทียบกับ PE ปัจจุบันที่สูงกว่า 25 เท่า
หุ้น Micron วันนี้พุ่งขึ้น 10% และปรับตัวขึ้นกว่า 60% ตั้งแต่ต้นปี เทียบเท่ากับหุ้นกลุ่ม Semiconductor อื่น ๆ และชัดเจนว่า ทำผลงานได้เหนือกว่า US500 และ US100