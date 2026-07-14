หุ้นกลุ่มซอฟต์แวร์ร่วงลง จากความกังวลเกี่ยวกับการใช้จ่ายของภาคธุรกิจ 🚩 Microsoft ปรับตัวลง 3%

- หุ้นกลุ่มซอฟต์แวร์ปรับตัวลดลงก่อนตลาดสหรัฐฯ เปิดทำการ
- IBM ส่งสัญญาณเตือนว่า ลูกค้าภาคธุรกิจกำลังลดการใช้จ่ายด้านซอฟต์แวร์ลง
- นักลงทุนกังวลว่าอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์โดยรวมอาจเข้าสู่ช่วงชะลอตัวของคำสั่งซื้อใหม่ (New Orders)
- หุ้นกลุ่มซอฟต์แวร์ปรับตัวลดลงก่อนตลาดสหรัฐฯ เปิดทำการ
- IBM ส่งสัญญาณเตือนว่า ลูกค้าภาคธุรกิจกำลังลดการใช้จ่ายด้านซอฟต์แวร์ลง
- นักลงทุนกังวลว่าอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์โดยรวมอาจเข้าสู่ช่วงชะลอตัวของคำสั่งซื้อใหม่ (New Orders)
หุ้นกลุ่มซอฟต์แวร์และที่ปรึกษาร่วงแรง หลัง IBM ส่งสัญญาณเตือนตลาดองค์กร
หุ้นกลุ่ม ซอฟต์แวร์และบริการที่ปรึกษา ปรับตัวลดลงอย่างหนัก หลังจาก IBM เปิดเผยผลประกอบการเบื้องต้นไตรมาส 2 ซึ่งต่ำกว่าคาดการณ์ทั้งในด้านรายได้และกำไร
อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ตลาดให้ความสำคัญมากกว่าตัวเลขผลประกอบการ คือการที่ IBM ส่งสัญญาณถึง การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของลูกค้าองค์กร ซึ่งนักลงทุนตีความว่าอาจเป็นสัญญาณเตือนสำหรับตลาดซอฟต์แวร์องค์กรโดยรวม
หุ้นที่ปรับตัวลงมากที่สุด ได้แก่:
- IBM: ลดลงมากกว่า 20%
- Accenture: ลดลงประมาณ 8%
- Cognizant: ลดลงประมาณ 7%
- ServiceNow: ลดลงประมาณ 7%
- Salesforce: ลดลงประมาณ 5%
- Workday: ลดลงประมาณ 5%
- Adobe, HubSpot, Datadog และ Microsoft: ลดลงมากกว่า 3%
บริษัทต่าง ๆ กำลังย้ายงบประมาณจากซอฟต์แวร์ไปสู่โครงสร้างพื้นฐาน AI
นอกเหนือจากผลประกอบการที่น่าผิดหวังแล้ว ตลาดให้ความสนใจอย่างมากต่อความคิดเห็นของ Arvind Krishna ซีอีโอของ IBM เกี่ยวกับพฤติกรรมของลูกค้าในช่วงปลายเดือนมิถุนายน
ตามข้อมูลจาก IBM ลูกค้าองค์กรจำนวนมากเริ่มปรับเปลี่ยนงบประมาณด้านไอที โดยลดการใช้จ่ายใน:
- ซอฟต์แวร์
- บริการไอทีแบบดั้งเดิม
- โครงการ Digital Transformation
และหันไปลงทุนใน:
- เซิร์ฟเวอร์
- ระบบจัดเก็บข้อมูล (Storage Systems)
- ชิปหน่วยความจำ (Memory Chips)
เพื่อเร่งจัดหาฮาร์ดแวร์ที่มีความสำคัญ ก่อนที่ราคาจะปรับตัวสูงขึ้นไปอีก
ปัจจัยหลักที่อยู่เบื้องหลังแนวโน้มดังกล่าวคือ ภาวะขาดแคลนหน่วยความจำ HBM และ DRAM ทั่วโลก
ความต้องการมหาศาลจาก:
- ผู้ให้บริการคลาวด์ขนาดใหญ่ (Hyperscalers)
- การลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน AI
กำลังผลักดันราคาของส่วนประกอบสำคัญในดาต้าเซ็นเตอร์ให้สูงขึ้น
ส่งผลให้บริษัทต่าง ๆ ต้องจัดสรรงบประมาณด้านไอทีมากขึ้นไปยังการซื้อฮาร์ดแวร์ ทำให้เงินทุนสำหรับ:
- ใบอนุญาตซอฟต์แวร์ (Software Licenses)
- การสมัครใช้บริการ SaaS
- บริการที่ปรึกษา
- การติดตั้งระบบซอฟต์แวร์ใหม่
ลดลง
ตลาดกังวลว่าการชะลอตัวอาจขยายไปทั่วอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์องค์กร
สำหรับนักลงทุน ประเด็นสำคัญคือ ปัญหานี้อาจไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะ IBM เท่านั้น
หากบริษัทต่าง ๆ ยังคงย้ายงบประมาณจากซอฟต์แวร์ไปยังโครงสร้างพื้นฐาน AI ต่อเนื่อง บริษัทซอฟต์แวร์และที่ปรึกษาอาจเผชิญกับ:
- การเติบโตของรายได้ที่ชะลอตัว
- คำสั่งซื้อใหม่ที่ลดลง
- ความกดดันต่อแนวโน้มผลประกอบการในไตรมาสถัดไป
ความกังวลดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงที่นักลงทุนมีความกังวลอยู่แล้วว่า AI อาจลดความต้องการใช้บริการซอฟต์แวร์องค์กรแบบดั้งเดิมและบริการที่ปรึกษาในระยะยาว
นอกจากนี้ IBM ยังกล่าวถึง ภัยคุกคามด้านไซเบอร์ที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งทำให้ลูกค้าต้องหันไปให้ความสำคัญกับปัญหาความปลอดภัยมากขึ้น และส่งผลให้บางโครงการด้านไอทีถูกเลื่อนออกไปในช่วงท้ายไตรมาส
Microsoft (กรอบเวลา D1)
หุ้น Microsoft ปรับตัวลดลงประมาณ 7% ต่ำกว่าเส้น EMA200 (เส้นสีแดง) และปัจจุบันอยู่ต่ำกว่าจุดสูงสุดตลอดกาลเกือบ 30%
บริษัทเผชิญกับช่วงเริ่มต้นปีที่ท้าทาย หลังจากราคาหุ้นฟื้นตัวขึ้นประมาณ 10%
ด้านเทคนิค:
- RSI ฟื้นตัวขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 51
- สะท้อนสถานะที่ค่อนข้างเป็นกลาง
จากระดับดังกล่าว หุ้นยังมีโอกาสเคลื่อนไหวได้ทั้งสองทาง ไม่ว่าจะเป็นการฟื้นตัวแบบขาขึ้น หรือการปรับตัวลงต่อ ขึ้นอยู่กับปัจจัยพื้นฐานและความเชื่อมั่นของตลาดในระยะถัดไป
ที่มา: xStation5
หุ้น Microsoft ปรับตัวลดลงประมาณ 20% นับตั้งแต่ต้นปี (YTD) ทำให้บริษัทกลายเป็นหนึ่งในหุ้นที่มีผลการดำเนินงานอ่อนแอที่สุดในกลุ่ม หุ้นเทคโนโลยีขนาดใหญ่ (Mega-cap Tech) ของ Wall Street
แม้ว่าผลประกอบการทางการเงินของบริษัทจะปรับตัวดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับปีก่อน แต่ราคาหุ้นยังคงเผชิญแรงกดดันจากความกังวลของนักลงทุน
ปัจจุบันอัตราส่วน P/E Ratio ของ Microsoft อยู่ที่ประมาณ 23 เท่า ซึ่งไม่ได้ถือว่าสูงมากเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยของดัชนี Nasdaq
อย่างไรก็ตาม นักลงทุนยังคงกังวลเกี่ยวกับปัจจัยสำคัญหลายด้าน ได้แก่:
- การลงทุนด้าน AI Capital Expenditure (Capex) ที่อยู่ในระดับมหาศาล
- ความเสี่ยงจากวัฏจักรธุรกิจซอฟต์แวร์องค์กรที่อาจชะลอตัวลง
- การลงทุนจำนวนมากใน OpenAI ซึ่งกำลังแข่งขันโดยตรงกับผู้พัฒนา AI ชั้นนำรายอื่น รวมถึง Anthropic
ความกังวลเหล่านี้ทำให้ตลาดเริ่มตั้งคำถามว่า การลงทุนด้าน AI ในระดับสูงของ Microsoft จะสามารถสร้างผลตอบแทนที่คุ้มค่าได้เร็วเพียงใด ท่ามกลางสัญญาณการชะลอตัวของการใช้จ่ายด้านซอฟต์แวร์จากภาคธุรกิจ
Source: xStation5
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