  
20:16 · 14 กรกฎาคม 2026

หุ้นกลุ่มซอฟต์แวร์ร่วงลง จากความกังวลเกี่ยวกับการใช้จ่ายของภาคธุรกิจ 🚩 Microsoft ปรับตัวลง 3%

ประเด็นหลัก
ประเด็นหลัก
  • หุ้นกลุ่มซอฟต์แวร์ปรับตัวลดลงก่อนตลาดสหรัฐฯ เปิดทำการ
  • IBM ส่งสัญญาณเตือนว่า ลูกค้าภาคธุรกิจกำลังลดการใช้จ่ายด้านซอฟต์แวร์ลง
  • นักลงทุนกังวลว่าอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์โดยรวมอาจเข้าสู่ช่วงชะลอตัวของคำสั่งซื้อใหม่ (New Orders)

หุ้นกลุ่มซอฟต์แวร์และที่ปรึกษาร่วงแรง หลัง IBM ส่งสัญญาณเตือนตลาดองค์กร

หุ้นกลุ่ม ซอฟต์แวร์และบริการที่ปรึกษา ปรับตัวลดลงอย่างหนัก หลังจาก IBM เปิดเผยผลประกอบการเบื้องต้นไตรมาส 2 ซึ่งต่ำกว่าคาดการณ์ทั้งในด้านรายได้และกำไร

อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ตลาดให้ความสำคัญมากกว่าตัวเลขผลประกอบการ คือการที่ IBM ส่งสัญญาณถึง การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของลูกค้าองค์กร ซึ่งนักลงทุนตีความว่าอาจเป็นสัญญาณเตือนสำหรับตลาดซอฟต์แวร์องค์กรโดยรวม

หุ้นที่ปรับตัวลงมากที่สุด ได้แก่:

  • IBM: ลดลงมากกว่า 20%
  • Accenture: ลดลงประมาณ 8%
  • Cognizant: ลดลงประมาณ 7%
  • ServiceNow: ลดลงประมาณ 7%
  • Salesforce: ลดลงประมาณ 5%
  • Workday: ลดลงประมาณ 5%
  • Adobe, HubSpot, Datadog และ Microsoft: ลดลงมากกว่า 3%

บริษัทต่าง ๆ กำลังย้ายงบประมาณจากซอฟต์แวร์ไปสู่โครงสร้างพื้นฐาน AI

นอกเหนือจากผลประกอบการที่น่าผิดหวังแล้ว ตลาดให้ความสนใจอย่างมากต่อความคิดเห็นของ Arvind Krishna ซีอีโอของ IBM เกี่ยวกับพฤติกรรมของลูกค้าในช่วงปลายเดือนมิถุนายน

ตามข้อมูลจาก IBM ลูกค้าองค์กรจำนวนมากเริ่มปรับเปลี่ยนงบประมาณด้านไอที โดยลดการใช้จ่ายใน:

  • ซอฟต์แวร์
  • บริการไอทีแบบดั้งเดิม
  • โครงการ Digital Transformation

และหันไปลงทุนใน:

  • เซิร์ฟเวอร์
  • ระบบจัดเก็บข้อมูล (Storage Systems)
  • ชิปหน่วยความจำ (Memory Chips)

เพื่อเร่งจัดหาฮาร์ดแวร์ที่มีความสำคัญ ก่อนที่ราคาจะปรับตัวสูงขึ้นไปอีก

ปัจจัยหลักที่อยู่เบื้องหลังแนวโน้มดังกล่าวคือ ภาวะขาดแคลนหน่วยความจำ HBM และ DRAM ทั่วโลก

ความต้องการมหาศาลจาก:

  • ผู้ให้บริการคลาวด์ขนาดใหญ่ (Hyperscalers)
  • การลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน AI

กำลังผลักดันราคาของส่วนประกอบสำคัญในดาต้าเซ็นเตอร์ให้สูงขึ้น

ส่งผลให้บริษัทต่าง ๆ ต้องจัดสรรงบประมาณด้านไอทีมากขึ้นไปยังการซื้อฮาร์ดแวร์ ทำให้เงินทุนสำหรับ:

  • ใบอนุญาตซอฟต์แวร์ (Software Licenses)
  • การสมัครใช้บริการ SaaS
  • บริการที่ปรึกษา
  • การติดตั้งระบบซอฟต์แวร์ใหม่

ลดลง

ตลาดกังวลว่าการชะลอตัวอาจขยายไปทั่วอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์องค์กร

สำหรับนักลงทุน ประเด็นสำคัญคือ ปัญหานี้อาจไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะ IBM เท่านั้น

หากบริษัทต่าง ๆ ยังคงย้ายงบประมาณจากซอฟต์แวร์ไปยังโครงสร้างพื้นฐาน AI ต่อเนื่อง บริษัทซอฟต์แวร์และที่ปรึกษาอาจเผชิญกับ:

  • การเติบโตของรายได้ที่ชะลอตัว
  • คำสั่งซื้อใหม่ที่ลดลง
  • ความกดดันต่อแนวโน้มผลประกอบการในไตรมาสถัดไป

ความกังวลดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงที่นักลงทุนมีความกังวลอยู่แล้วว่า AI อาจลดความต้องการใช้บริการซอฟต์แวร์องค์กรแบบดั้งเดิมและบริการที่ปรึกษาในระยะยาว

นอกจากนี้ IBM ยังกล่าวถึง ภัยคุกคามด้านไซเบอร์ที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งทำให้ลูกค้าต้องหันไปให้ความสำคัญกับปัญหาความปลอดภัยมากขึ้น และส่งผลให้บางโครงการด้านไอทีถูกเลื่อนออกไปในช่วงท้ายไตรมาส

Microsoft (กรอบเวลา D1)

หุ้น Microsoft ปรับตัวลดลงประมาณ 7% ต่ำกว่าเส้น EMA200 (เส้นสีแดง) และปัจจุบันอยู่ต่ำกว่าจุดสูงสุดตลอดกาลเกือบ 30%

บริษัทเผชิญกับช่วงเริ่มต้นปีที่ท้าทาย หลังจากราคาหุ้นฟื้นตัวขึ้นประมาณ 10%

ด้านเทคนิค:

  • RSI ฟื้นตัวขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 51
  • สะท้อนสถานะที่ค่อนข้างเป็นกลาง

จากระดับดังกล่าว หุ้นยังมีโอกาสเคลื่อนไหวได้ทั้งสองทาง ไม่ว่าจะเป็นการฟื้นตัวแบบขาขึ้น หรือการปรับตัวลงต่อ ขึ้นอยู่กับปัจจัยพื้นฐานและความเชื่อมั่นของตลาดในระยะถัดไป

ที่มา: xStation5

หุ้น Microsoft ปรับตัวลดลงประมาณ 20% นับตั้งแต่ต้นปี (YTD) ทำให้บริษัทกลายเป็นหนึ่งในหุ้นที่มีผลการดำเนินงานอ่อนแอที่สุดในกลุ่ม หุ้นเทคโนโลยีขนาดใหญ่ (Mega-cap Tech) ของ Wall Street

แม้ว่าผลประกอบการทางการเงินของบริษัทจะปรับตัวดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับปีก่อน แต่ราคาหุ้นยังคงเผชิญแรงกดดันจากความกังวลของนักลงทุน

ปัจจุบันอัตราส่วน P/E Ratio ของ Microsoft อยู่ที่ประมาณ 23 เท่า ซึ่งไม่ได้ถือว่าสูงมากเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยของดัชนี Nasdaq

อย่างไรก็ตาม นักลงทุนยังคงกังวลเกี่ยวกับปัจจัยสำคัญหลายด้าน ได้แก่:

  • การลงทุนด้าน AI Capital Expenditure (Capex) ที่อยู่ในระดับมหาศาล
  • ความเสี่ยงจากวัฏจักรธุรกิจซอฟต์แวร์องค์กรที่อาจชะลอตัวลง
  • การลงทุนจำนวนมากใน OpenAI ซึ่งกำลังแข่งขันโดยตรงกับผู้พัฒนา AI ชั้นนำรายอื่น รวมถึง Anthropic

ความกังวลเหล่านี้ทำให้ตลาดเริ่มตั้งคำถามว่า การลงทุนด้าน AI ในระดับสูงของ Microsoft จะสามารถสร้างผลตอบแทนที่คุ้มค่าได้เร็วเพียงใด ท่ามกลางสัญญาณการชะลอตัวของการใช้จ่ายด้านซอฟต์แวร์จากภาคธุรกิจ

Source: xStation5

14 กรกฎาคม 2026, 20:14

Goldman Sachs ชนะตลาด, Citigroup แพ้: ทำไมตลาดจึงมองผลประกอบการที่แข็งแกร่งของสองธนาคารแตกต่างกัน
14 กรกฎาคม 2026, 20:10

แย่กว่าฟองสบู่ Dot-com: หุ้น IBM ร่วงหนัก
14 กรกฎาคม 2026, 20:02

JPMorgan รายงานกำไรไตรมาส 2 แข็งแกร่ง ธุรกิจวาณิชธนกิจเป็นแรงขับเคลื่อนการเติบโต
14 กรกฎาคม 2026, 20:01

สรุปตลาด: หุ้นยุโรปร่วง หลังวิกฤตช่องแคบฮอร์มุซทวีความตึงเครียด ตลาดจับตา CPI สหรัฐฯ
ข่าวตลาดหุ้น
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก