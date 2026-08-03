Economic Calendar: ปัจจัยสำคัญที่อาจขับเคลื่อนตลาดสัปดาห์นี้ (03.08.2026)

สัปดาห์ที่ผ่านมาเต็มไปด้วยการประชุมของธนาคารกลางสำคัญทั่วโลก โดย Fed, BoE และ BoJ ต่างมีมติคงอัตราดอกเบี้ยไว้ตามเดิม
อย่างไรก็ตาม การประชุมของ Fed ได้รับความสนใจมากที่สุด เนื่องจากตลาดคาดหวังว่าประธาน Fed จะส่งสัญญาณเกี่ยวกับทิศทางนโยบายการเงินในอนาคต แต่ท้ายที่สุด เขายังคงหลีกเลี่ยงการให้ Forward Guidance ส่งผลให้เงินดอลลาร์สหรัฐเผชิญแรงขายต่อเนื่อง
สัปดาห์นี้ ตลาดจะจับตา รายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตร (NFP) ของสหรัฐฯ ในวันศุกร์ ซึ่งถือเป็นข้อมูลเศรษฐกิจที่สำคัญที่สุดของสัปดาห์
ก่อนหน้านั้น นักลงทุนยังต้องติดตามข้อมูลตลาดแรงงานสหรัฐฯ ได้แก่
- JOLTS Job Openings (วันอังคาร)
- ADP Employment Change (วันพุธ)
- Initial Jobless Claims (วันพฤหัสบดี)
ขณะเดียวกัน ฤดูกาลประกาศผลประกอบการยังดำเนินต่อไป โดยบริษัทสำคัญที่มีกำหนดรายงานในสัปดาห์นี้ ได้แก่
วันจันทร์: Palantir, Snap, Trump Media & Technology, ON Semiconductor
วันอังคาร: AMD, Lucid Group, Pfizer, SpaceX, Spotify, McDonald's
วันพุธ: Walt Disney, Shopify, Uber, Beyond Meat, Eli Lilly, SanDisk
วันพฤหัสบดี: Airbnb
วันศุกร์: Under Armour, Take-Two Interactive, Wendy's
🌏 ข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญ
หลังจากสัปดาห์ที่เต็มไปด้วยการประชุมธนาคารกลาง สัปดาห์นี้มีเพียง ธนาคารกลางสาธารณรัฐเช็ก (CNB) ที่จะประชุมในวันพฤหัสบดี และตลาดคาดว่าจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้
สำหรับข้อมูลเศรษฐกิจ จุดสนใจหลักยังคงอยู่ที่ NFP ในวันศุกร์ หากตัวเลขออกมาต่ำกว่าคาด อาจเพิ่มความคาดหวังว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ จะใช้นโยบายการเงินที่ผ่อนคลายมากขึ้นในอนาคต
ช่วงต้นสัปดาห์ ตลาดจะติดตามการประกาศตัวเลข PMI ฉบับปรับปรุง ซึ่งโดยทั่วไปมีผลต่อตลาดจำกัด เนื่องจากเป็นการปรับปรุงจากตัวเลขเบื้องต้น
🇨🇳 จีน
ดัชนี RatingDog PMI ภาคการผลิต เดือนกรกฎาคมออกมาต่ำกว่าคาดที่ 50.9 เทียบกับที่ตลาดคาด 52.0
ดัชนีดังกล่าวสะท้อนภาวะของธุรกิจเอกชนขนาดกลางและขนาดเล็กที่เน้นการส่งออก ขณะที่ NBS PMI จะสะท้อนภาพของรัฐวิสาหกิจและอุตสาหกรรมหนักที่พึ่งพาตลาดภายในประเทศเป็นหลัก
🇨🇭 สวิตเซอร์แลนด์
อัตราเงินเฟ้อเดือนกรกฎาคมชะลอลงเหลือ 0.4% โดยมีแรงหนุนจากราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่ลดลง 0.7% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน
ส่วน Core Inflation อยู่ที่เพียง 0.3% จากการปรับลดลงของราคาสินค้ากลุ่มเสื้อผ้าและรองเท้า ทำให้ตลาดยังไม่คาดว่าธนาคารกลางสวิตเซอร์แลนด์จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยภายในปีนี้
📆 ปฏิทินเศรษฐกิจ
วันจันทร์
🇪🇺 ยูโรโซน – ดัชนี PMI ภาคการผลิต (ฉบับปรับปรุง) เดือนกรกฎาคม
🕘 09:00 น.
ครั้งก่อน: 52.0
🇬🇧 สหราชอาณาจักร – ดัชนี PMI ภาคการผลิต (ฉบับปรับปรุง) เดือนกรกฎาคม
🕤 09:30 น.
ครั้งก่อน: 52.8
🇺🇸 สหรัฐฯ – ดัชนี PMI ภาคการผลิต (ฉบับปรับปรุง) เดือนกรกฎาคม
🕝 14:45 น.
ครั้งก่อน: 53.8
🇺🇸 สหรัฐฯ – ISM Manufacturing PMI เดือนกรกฎาคม
🕒 15:00 น.
ครั้งก่อน: 53.3
คาดการณ์: 53.9
วันอังคาร
🇰🇷 เกาหลีใต้ – CPI เดือนกรกฎาคม
🕛 00:00 น.
ครั้งก่อน: 3.2%
คาดการณ์: 3.1%
🇺🇸 สหรัฐฯ – ดุลการค้า เดือนมิถุนายน
🕜 13:30 น.
ครั้งก่อน: -77.6 พันล้านดอลลาร์
คาดการณ์: -73 พันล้านดอลลาร์
🇺🇸 สหรัฐฯ – Factory Orders เดือนมิถุนายน
🕒 15:00 น.
ครั้งก่อน: -1.3%
คาดการณ์: +0.2%
🇺🇸 สหรัฐฯ – JOLTS Job Openings เดือนมิถุนายน
🕒 15:00 น.
ครั้งก่อน: 7.594 ล้านตำแหน่ง
คาดการณ์: 7.504 ล้านตำแหน่ง
🗂️ ผลประกอบการบริษัท
ก่อนตลาดเปิด (BMO)
- TG Therapeutics ($TGTX.US)
หลังตลาดปิด (AMC)
- Palantir ($PLTR.US)
- Snap ($SNAP.US)
- Trump Media & Technology ($DJT.US)
- 3D Systems ($DDD.US)
- ON Semiconductor ($ON.US)
📊 3 ตลาดที่ต้องจับตา
💴 USDJPY
ข้อมูลจาก BoJ บ่งชี้ว่า มีการเข้าซื้อเงินเยนราว 8.45 ล้านล้านเยน (ประมาณ 53,000 ล้านดอลลาร์) ซึ่งอาจเป็นการแทรกแซงตลาดค่าเงินครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของธนาคารกลางญี่ปุ่น
ผลจากการแทรกแซงดังกล่าวทำให้ USD/JPY ร่วงลงมากกว่า 4% สู่บริเวณ 156 ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ต้นเดือนพฤษภาคม
🛢️ OIL
หลัง Donald Trump ยกเลิกแผนโจมตีอิหร่านครั้งใหญ่ และการเจรจาทางการทูตมีความคืบหน้า ราคาน้ำมันยังคงปรับตัวลงต่อเนื่อง
ปัจจุบัน Brent ซื้อขายเหนือระดับ 83 ดอลลาร์/บาร์เรล ลดลงประมาณ 5% จากสัปดาห์ก่อน
💶 EURUSD
เงินดอลลาร์ยังคงอ่อนค่าต่อเนื่องหลังการประชุม Fed
ตลอดสัปดาห์นี้ ตลาดจะจับตาข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญ ได้แก่ ISM Manufacturing PMI, JOLTS, ADP Employment และ Initial Jobless Claims ก่อนถึงการประกาศ NFP ในวันศุกร์ ซึ่งอาจเป็นตัวกำหนดทิศทางต่อไปของค่าเงินดอลลาร์และคู่เงิน EUR/USD
เปิดบัญชีฟรี
เปิดบัญชีของคุณได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องผ่านขั้นตอนยุ่งยาก การฝากและถอนเงินโดยไม่มีค่าธรรมเนียม
Morning Wrap: หลังสหรัฐฯ หยุดโจมตี น้ำมันอ่อนตัว ตลาดหุ้นเดินหน้าบวก (03.08.2026)
3 ตลาดที่ต้องจับตาในสัปดาห์
Wall Street ฟื้นตัว ขณะที่ตลาดจับตาการแทรกแซงค่าเงินเยนอีกครั้ง?
เงินเฟ้อพื้นฐานยูโรโซนสูงกว่าคาด! EURUSD ยังติดแนวต้านสำคัญ