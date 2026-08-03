  
16:24 · 3 สิงหาคม 2026

Economic Calendar: ปัจจัยสำคัญที่อาจขับเคลื่อนตลาดสัปดาห์นี้ (03.08.2026)

สัปดาห์ที่ผ่านมาเต็มไปด้วยการประชุมของธนาคารกลางสำคัญทั่วโลก โดย Fed, BoE และ BoJ ต่างมีมติคงอัตราดอกเบี้ยไว้ตามเดิม

อย่างไรก็ตาม การประชุมของ Fed ได้รับความสนใจมากที่สุด เนื่องจากตลาดคาดหวังว่าประธาน Fed จะส่งสัญญาณเกี่ยวกับทิศทางนโยบายการเงินในอนาคต แต่ท้ายที่สุด เขายังคงหลีกเลี่ยงการให้ Forward Guidance ส่งผลให้เงินดอลลาร์สหรัฐเผชิญแรงขายต่อเนื่อง

สัปดาห์นี้ ตลาดจะจับตา รายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตร (NFP) ของสหรัฐฯ ในวันศุกร์ ซึ่งถือเป็นข้อมูลเศรษฐกิจที่สำคัญที่สุดของสัปดาห์

ก่อนหน้านั้น นักลงทุนยังต้องติดตามข้อมูลตลาดแรงงานสหรัฐฯ ได้แก่

  • JOLTS Job Openings (วันอังคาร)
  • ADP Employment Change (วันพุธ)
  • Initial Jobless Claims (วันพฤหัสบดี)

ขณะเดียวกัน ฤดูกาลประกาศผลประกอบการยังดำเนินต่อไป โดยบริษัทสำคัญที่มีกำหนดรายงานในสัปดาห์นี้ ได้แก่

วันจันทร์: Palantir, Snap, Trump Media & Technology, ON Semiconductor

วันอังคาร: AMD, Lucid Group, Pfizer, SpaceX, Spotify, McDonald's

วันพุธ: Walt Disney, Shopify, Uber, Beyond Meat, Eli Lilly, SanDisk

วันพฤหัสบดี: Airbnb

วันศุกร์: Under Armour, Take-Two Interactive, Wendy's

🌏 ข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญ

หลังจากสัปดาห์ที่เต็มไปด้วยการประชุมธนาคารกลาง สัปดาห์นี้มีเพียง ธนาคารกลางสาธารณรัฐเช็ก (CNB) ที่จะประชุมในวันพฤหัสบดี และตลาดคาดว่าจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้

สำหรับข้อมูลเศรษฐกิจ จุดสนใจหลักยังคงอยู่ที่ NFP ในวันศุกร์ หากตัวเลขออกมาต่ำกว่าคาด อาจเพิ่มความคาดหวังว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ จะใช้นโยบายการเงินที่ผ่อนคลายมากขึ้นในอนาคต

ช่วงต้นสัปดาห์ ตลาดจะติดตามการประกาศตัวเลข PMI ฉบับปรับปรุง ซึ่งโดยทั่วไปมีผลต่อตลาดจำกัด เนื่องจากเป็นการปรับปรุงจากตัวเลขเบื้องต้น

🇨🇳 จีน

ดัชนี RatingDog PMI ภาคการผลิต เดือนกรกฎาคมออกมาต่ำกว่าคาดที่ 50.9 เทียบกับที่ตลาดคาด 52.0

ดัชนีดังกล่าวสะท้อนภาวะของธุรกิจเอกชนขนาดกลางและขนาดเล็กที่เน้นการส่งออก ขณะที่ NBS PMI จะสะท้อนภาพของรัฐวิสาหกิจและอุตสาหกรรมหนักที่พึ่งพาตลาดภายในประเทศเป็นหลัก

🇨🇭 สวิตเซอร์แลนด์

อัตราเงินเฟ้อเดือนกรกฎาคมชะลอลงเหลือ 0.4% โดยมีแรงหนุนจากราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่ลดลง 0.7% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน

ส่วน Core Inflation อยู่ที่เพียง 0.3% จากการปรับลดลงของราคาสินค้ากลุ่มเสื้อผ้าและรองเท้า ทำให้ตลาดยังไม่คาดว่าธนาคารกลางสวิตเซอร์แลนด์จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยภายในปีนี้

📆 ปฏิทินเศรษฐกิจ

วันจันทร์

🇪🇺 ยูโรโซน – ดัชนี PMI ภาคการผลิต (ฉบับปรับปรุง) เดือนกรกฎาคม
🕘 09:00 น.
ครั้งก่อน: 52.0

🇬🇧 สหราชอาณาจักร – ดัชนี PMI ภาคการผลิต (ฉบับปรับปรุง) เดือนกรกฎาคม
🕤 09:30 น.
ครั้งก่อน: 52.8

🇺🇸 สหรัฐฯ – ดัชนี PMI ภาคการผลิต (ฉบับปรับปรุง) เดือนกรกฎาคม
🕝 14:45 น.
ครั้งก่อน: 53.8

🇺🇸 สหรัฐฯ – ISM Manufacturing PMI เดือนกรกฎาคม
🕒 15:00 น.
ครั้งก่อน: 53.3
คาดการณ์: 53.9

วันอังคาร

🇰🇷 เกาหลีใต้ – CPI เดือนกรกฎาคม
🕛 00:00 น.
ครั้งก่อน: 3.2%
คาดการณ์: 3.1%

🇺🇸 สหรัฐฯ – ดุลการค้า เดือนมิถุนายน
🕜 13:30 น.
ครั้งก่อน: -77.6 พันล้านดอลลาร์
คาดการณ์: -73 พันล้านดอลลาร์

🇺🇸 สหรัฐฯ – Factory Orders เดือนมิถุนายน
🕒 15:00 น.
ครั้งก่อน: -1.3%
คาดการณ์: +0.2%

🇺🇸 สหรัฐฯ – JOLTS Job Openings เดือนมิถุนายน
🕒 15:00 น.
ครั้งก่อน: 7.594 ล้านตำแหน่ง
คาดการณ์: 7.504 ล้านตำแหน่ง

🗂️ ผลประกอบการบริษัท

ก่อนตลาดเปิด (BMO)

  • TG Therapeutics ($TGTX.US)

หลังตลาดปิด (AMC)

  • Palantir ($PLTR.US)
  • Snap ($SNAP.US)
  • Trump Media & Technology ($DJT.US)
  • 3D Systems ($DDD.US)
  • ON Semiconductor ($ON.US)

📊 3 ตลาดที่ต้องจับตา

💴 USDJPY

ข้อมูลจาก BoJ บ่งชี้ว่า มีการเข้าซื้อเงินเยนราว 8.45 ล้านล้านเยน (ประมาณ 53,000 ล้านดอลลาร์) ซึ่งอาจเป็นการแทรกแซงตลาดค่าเงินครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของธนาคารกลางญี่ปุ่น

ผลจากการแทรกแซงดังกล่าวทำให้ USD/JPY ร่วงลงมากกว่า 4% สู่บริเวณ 156 ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ต้นเดือนพฤษภาคม

🛢️ OIL

หลัง Donald Trump ยกเลิกแผนโจมตีอิหร่านครั้งใหญ่ และการเจรจาทางการทูตมีความคืบหน้า ราคาน้ำมันยังคงปรับตัวลงต่อเนื่อง

ปัจจุบัน Brent ซื้อขายเหนือระดับ 83 ดอลลาร์/บาร์เรล ลดลงประมาณ 5% จากสัปดาห์ก่อน

💶 EURUSD

เงินดอลลาร์ยังคงอ่อนค่าต่อเนื่องหลังการประชุม Fed

ตลอดสัปดาห์นี้ ตลาดจะจับตาข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญ ได้แก่ ISM Manufacturing PMI, JOLTS, ADP Employment และ Initial Jobless Claims ก่อนถึงการประกาศ NFP ในวันศุกร์ ซึ่งอาจเป็นตัวกำหนดทิศทางต่อไปของค่าเงินดอลลาร์และคู่เงิน EUR/USD

เปิดบัญชีฟรี

เปิดบัญชีของคุณได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องผ่านขั้นตอนยุ่งยาก การฝากและถอนเงินโดยไม่มีค่าธรรมเนียม

เปิดบัญชี  ดาวน์โหลดแอป 
3 สิงหาคม 2026, 13:59

Morning Wrap: หลังสหรัฐฯ หยุดโจมตี น้ำมันอ่อนตัว ตลาดหุ้นเดินหน้าบวก (03.08.2026)
3 สิงหาคม 2026, 09:32

3 ตลาดที่ต้องจับตาในสัปดาห์
3 สิงหาคม 2026, 08:56

Wall Street ฟื้นตัว ขณะที่ตลาดจับตาการแทรกแซงค่าเงินเยนอีกครั้ง?
31 กรกฎาคม 2026, 17:15

เงินเฟ้อพื้นฐานยูโรโซนสูงกว่าคาด! EURUSD ยังติดแนวต้านสำคัญ
ข่าวตลาดฟอเร็กซ์ ข่าวตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ รายงานเศรษฐกิจ ข่าวตลาดหุ้น
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก