  
08:39 · 4 สิงหาคม 2026

พรีวิว SpaceX: ถึงเวลาพิสูจน์ว่ามูลค่าบริษัทมาจากธุรกิจจริง หรือมาจากความคาดหวังในอนาคต

พรีวิว SpaceX: ถึงเวลาพิสูจน์ว่ามูลค่าบริษัทมาจากธุรกิจจริง หรือความคาดหวังในอนาคต

การเข้าสู่ตลาดหุ้นของ SpaceX ถือเป็นหนึ่งในเหตุการณ์ที่นักลงทุนทั่วโลกจับตามองมากที่สุด แต่ช่วงไม่กี่สัปดาห์แรกของการซื้อขายได้สะท้อนให้เห็นอย่างรวดเร็วว่า การเปลี่ยนความทะเยอทะยานด้านเทคโนโลยีครั้งใหญ่ให้กลายเป็นมูลค่าตลาดที่มั่นคงนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย

ราคา IPO ของ SpaceX อยู่ที่ 135 ดอลลาร์ต่อหุ้น ก่อนที่ราคาหุ้นจะพุ่งขึ้นเหนือระดับ 200 ดอลลาร์ และปรับตัวลงกลับมาอยู่บริเวณ 110 ดอลลาร์

ความผันผวนดังกล่าวไม่ได้เป็นเพียงปฏิกิริยาต่อข่าวสารระยะสั้น แต่สะท้อนคำถามสำคัญที่นักลงทุนกำลังพยายามหาคำตอบว่า

มูลค่าหุ้นในปัจจุบันสะท้อนจากธุรกิจที่สร้างรายได้จริงมากน้อยเพียงใด และส่วนใดเป็นมูลค่าที่เกิดจากโครงการในอนาคตซึ่งอาจสร้างผลตอบแทนได้อีกหลายปีข้างหน้า

รายงานผลประกอบการครั้งแรกในฐานะบริษัทมหาชนจะเป็นบททดสอบสำคัญของ SpaceX แม้จะยังไม่สามารถกำหนดมูลค่าระยะยาวของบริษัทได้ทั้งหมด แต่จะช่วยประเมินว่าระดับราคาปัจจุบันยังมีความเหมาะสมหรือไม่ หลังจากราคาหุ้นปรับฐานลงอย่างหนักจากจุดสูงสุด

ความคาดหวังต่อ SpaceX ถูกยกระดับขึ้นอย่างมาก ทั้งจาก Elon Musk ที่สร้างเรื่องราวเกี่ยวกับเทคโนโลยีแห่งอนาคตมาอย่างต่อเนื่อง และจากนักลงทุนที่พร้อมให้มูลค่าบริษัทสูงกว่าราคา IPO อย่างมาก

อย่างไรก็ตาม สำหรับ SpaceX ตัวเลขทางการเงินอาจไม่ใช่ปัจจัยสำคัญที่สุด สิ่งที่ตลาดให้ความสนใจมากกว่าคือแนวทางที่ฝ่ายบริหารอธิบายเกี่ยวกับ

  • เส้นทางการเติบโตของบริษัท
  • ขนาดการลงทุนในอนาคต
  • ความคืบหน้าของโครงการสำคัญ

รายงานผลประกอบการครั้งแรกจึงไม่ได้ตอบเพียงคำถามว่า “บริษัททำรายได้และกำไรเท่าไร” แต่ยังต้องตอบคำถามที่สำคัญกว่า คือ

ธุรกิจของ SpaceX กำลังเติบโตเร็วพอที่จะรองรับความคาดหวังมหาศาลในอนาคตหรือไม่

ตัวเลขสำคัญที่ตลาดจับตา

  • ราคา IPO: 135 ดอลลาร์ต่อหุ้น
  • จุดสูงสุดหลัง IPO: เกือบ 200 ดอลลาร์
  • ราคาหุ้นปัจจุบัน: ประมาณ 110 ดอลลาร์
  • รายได้: 6.81 พันล้านดอลลาร์
  • กำไรสุทธิ: ขาดทุน 2 พันล้านดอลลาร์
  • EPS: ติดลบ 0.23 ดอลลาร์
  • รายได้จาก Starlink: 3.95 พันล้านดอลลาร์
  • Gross Margin: 54%
  • CapEx: 13.2 พันล้านดอลลาร์

Starlink ยังคงเป็นรากฐานสำคัญของเรื่องราวทั้งหมด

แม้ว่าความสนใจระยะยาวของนักลงทุนจะอยู่ที่ Starship, โครงสร้างพื้นฐานด้านอวกาศ และโครงการที่เกี่ยวข้องกับ AI ซึ่งอาจขยายขนาดธุรกิจของ SpaceX ได้หลายเท่าในอนาคต

แต่ในปัจจุบัน มูลค่าของบริษัทไม่สามารถพึ่งพาโครงการระยะยาวเพียงอย่างเดียวได้ นักลงทุนยังต้องการธุรกิจที่สามารถสร้างรายได้จริง สนับสนุนการลงทุน และช่วยขับเคลื่อนการเติบโตของบริษัท

บทบาทดังกล่าวกำลังถูกเติมเต็มโดย Starlink

ธุรกิจอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียมถือเป็นหนึ่งในธุรกิจที่มีความก้าวหน้าทางพาณิชย์มากที่สุดของ SpaceX โดยการเติบโตของจำนวนลูกค้า การขยายพื้นที่ให้บริการ และการเพิ่มบริการสำหรับผู้บริโภค องค์กร และหน่วยงานภาครัฐ อาจทำให้ Starlink กลายเป็นฐานรายได้หลักของทั้งกลุ่มบริษัท

ในอีกหลายปีข้างหน้า Starlink อาจทำหน้าที่เป็น เครื่องจักรสร้างกระแสเงินสด (Cash Generation Engine) เพื่อสนับสนุนโครงการอื่น ๆ ของ SpaceX ที่ยังต้องใช้เงินลงทุนสูง

ดังนั้น นักลงทุนจะไม่ได้มองเพียงการเติบโตของรายได้ Starlink แต่จะติดตาม:

  • จำนวนลูกค้าใหม่
  • การขยายอัตรากำไร
  • ความสามารถในการสร้างกระแสเงินสด

หาก Starlink เติบโตอย่างแข็งแกร่ง จะช่วยพิสูจน์ว่า SpaceX มีธุรกิจที่สามารถขยายตัวได้จริงและรองรับโครงการขนาดใหญ่ในอนาคต

Starship: โอกาสใหญ่ที่สุด และความไม่แน่นอนมากที่สุด

Starship อาจเป็นโครงการที่เปลี่ยนขนาดธุรกิจของ SpaceX อย่างแท้จริง

ความสำเร็จของโครงการนี้อาจช่วยลดต้นทุนการส่งวัตถุขึ้นสู่วงโคจร เพิ่มจำนวนภารกิจ และเปิดโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ ทั้งเชิงพาณิชย์และเชิงยุทธศาสตร์

อย่างไรก็ตาม ปัญหาหลักคือ ศักยภาพของ Starship ประเมินได้ง่ายกว่าระยะเวลาที่จะทำให้เกิดขึ้นจริง

ความล่าช้าในการพัฒนาอาจทำให้การใช้งานเชิงพาณิชย์เกิดขึ้นช้ากว่าคาด และเพิ่มความต้องการเงินทุนเพิ่มเติม

ด้วยเหตุนี้ สิ่งที่ผู้บริหารพูดเกี่ยวกับอนาคตของ Starship อาจมีความสำคัญมากกว่าตัวเลขผลประกอบการไตรมาส 2 เสียอีก

นักลงทุนจะจับตา:

  • ความคืบหน้าด้านเทคนิค
  • ตารางการทดสอบ
  • ระยะเวลาสู่การใช้งานจริง
  • โอกาสในการสร้างรายได้เชิงพาณิชย์

หาก Elon Musk สามารถนำเสนอแผนงานที่ชัดเจนและน่าเชื่อถือ ความเชื่อมั่นต่อต่อเรื่องราวการเติบโตระยะยาวอาจเพิ่มขึ้น

แต่หากการสื่อสารยังคลุมเครือ ตลาดอาจเริ่มสะท้อนความเสี่ยงจากความล่าช้ามากขึ้น

AI: โอกาสใหญ่ แต่ยังต้องใช้เงินลงทุนมหาศาล

โครงการด้าน AI กำลังกลายเป็นส่วนสำคัญของกลยุทธ์ระยะยาวของ SpaceX

การผสมผสานระหว่าง:

  • โครงสร้างพื้นฐานดาวเทียม
  • ข้อมูลจำนวนมหาศาล
  • ระบบประมวลผลขั้นสูง
  • ความร่วมมือกับบริษัทอื่นของ Elon Musk

อาจสร้างแหล่งรายได้ใหม่ในอนาคต

อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบัน AI ยังคงเป็นธุรกิจที่ต้องใช้เงินลงทุนเป็นหลัก

การสร้างโครงสร้างพื้นฐานจำเป็นต้องใช้เงินจำนวนมากกับ:

  • Data Center
  • ชิปประมวลผล
  • พลังงาน

ก่อนที่จะสร้างรายได้อย่างมีนัยสำคัญ โครงการ AI อาจเพิ่มต้นทุนและกดดันกระแสเงินสดของบริษัทในระยะหนึ่ง

ดังนั้น ตลาดต้องการเห็นรายละเอียดมากกว่าเพียงคำประกาศว่า SpaceX จะเข้าสู่การแข่งขันด้าน AI

นักลงทุนต้องการรู้ว่า:

  • ต้องใช้เงินลงทุนเท่าไร
  • จะเริ่มสร้างรายได้เมื่อใด
  • ผลตอบแทนจะเกิดขึ้นในรูปแบบใด

CapEx ระดับสูงจะเป็นบททดสอบความอดทนของนักลงทุน

ตลาดคาดการณ์ว่า SpaceX จะมีค่าใช้จ่ายด้านการลงทุน (CapEx) ประมาณ 13.2 พันล้านดอลลาร์ในไตรมาส 2

สำหรับปี 2026 คาดว่า CapEx จะเพิ่มขึ้นใกล้ระดับ 46 พันล้านดอลลาร์ และอาจแตะเกือบ 87 พันล้านดอลลาร์ในปี 2027

การลงทุนระดับมหาศาลนี้สะท้อนความทะเยอทะยานของบริษัท ทั้งใน:

  • การขยาย Starlink
  • การพัฒนา Starship
  • โครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยี
  • โครงการ AI

คำถามสำคัญสำหรับตลาดคือ:

เงินลงทุนมหาศาลเหล่านี้กำลังสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน หรือกำลังสร้างแรงกดดันทางการเงินมากเกินไป

สำหรับบริษัทเทคโนโลยีทั่วไป การเพิ่ม CapEx สามารถยอมรับได้หากนำไปสู่รายได้ที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

แต่สำหรับ SpaceX เงินลงทุนจำนวนมากยังถูกใช้กับโครงการที่อาจต้องใช้เวลาหลายปีกว่าจะสร้างรายได้เต็มรูปแบบ

ตลาดคาดว่า Free Cash Flow ของบริษัทในไตรมาส 2 อาจติดลบราว 1.9 พันล้านดอลลาร์

ตัวเลขติดลบเพียงอย่างเดียวไม่ได้เป็นปัญหา หากบริษัทสามารถแสดงเส้นทางที่ชัดเจนจากการลงทุนในวันนี้ไปสู่รายได้ในอนาคต

การระดมทุนยังเป็นประเด็นสำคัญ

SpaceX สามารถระดมทุนได้เกือบ 86 พันล้านดอลลาร์ผ่าน IPO และเพิ่มเงินทุนอีกประมาณ 25 พันล้านดอลลาร์ผ่านตราสารหนี้ หลังจากนั้นไม่นาน

ขนาดเงินทุนดังกล่าวแสดงให้เห็นว่านักลงทุนยังพร้อมสนับสนุนแผนการเติบโตของบริษัท

แต่ในอีกด้านหนึ่ง ก็ทำให้เกิดคำถามว่า:

SpaceX จะต้องการเงินทุนเพิ่มเติมอีกมากเพียงใดในอนาคต

หาก CapEx เพิ่มขึ้นตามประมาณการ ตลาดอาจเริ่มจับตา:

  • ระยะเวลาของเงินทุนปัจจุบัน
  • ความจำเป็นในการระดมทุนรอบใหม่
  • ผลกระทบต่อมูลค่าหุ้นในอนาคต

การหมดอายุ Lock-up อาจเพิ่มความผันผวน

หลังการประกาศผลประกอบการไม่กี่วัน หุ้นบางส่วนที่ถูกล็อกไว้ตามเงื่อนไข Lock-up Period จะเริ่มทยอยเข้าสู่ตลาด

ไม่ได้หมายความว่าหุ้นทั้งหมดจะถูกขายทันที แต่จะเพิ่มจำนวนหุ้นที่สามารถซื้อขายได้ และอาจสร้างแรงกดดันระยะสั้น

แม้ผลประกอบการแข็งแกร่ง แต่ราคาหุ้นอาจได้รับผลกระทบจากความกังวลเรื่อง Supply หุ้นที่เพิ่มขึ้น

อย่างไรก็ตาม นักลงทุนบางส่วนอาจเลือกถือหุ้นต่อ เนื่องจากยังเชื่อมั่นในเรื่องราวการเติบโตระยะยาวของ SpaceX

Elon Musk อาจสำคัญกว่าตัวเลขผลประกอบการ

รายงานผลประกอบการครั้งแรกของ SpaceX จะเป็นบททดสอบครั้งใหญ่ด้านการสื่อสารกับตลาดทุน

นักลงทุนรู้จัก Elon Musk ในฐานะผู้นำที่สามารถสร้างวิสัยทัศน์ขนาดใหญ่และดึงดูดเงินทุนเข้าสู่โครงการที่เกินขอบเขตเทคโนโลยีแบบเดิม

แต่ครั้งนี้ “วิสัยทัศน์” อาจไม่เพียงพอ

ตลาดต้องการข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับ:

  • การเติบโตของ Starlink
  • Timeline ของ Starship
  • การลงทุนด้าน AI
  • การเข้าถึงชิปประมวลผล
  • แนวโน้มรายได้ในอนาคต

คำพูดของ Musk อาจส่งผลต่อราคาหุ้นมากกว่าการทำกำไรสูงหรือต่ำกว่าคาดเล็กน้อย

3 สถานการณ์ที่เป็นไปได้

Positive Scenario

  • Starlink เติบโตแข็งแกร่ง
  • Starship มีความคืบหน้าชัดเจน
  • กลยุทธ์ AI มีแผนสร้างรายได้ที่น่าเชื่อถือ

ตลาดอาจมองว่าการปรับฐานของหุ้นที่ผ่านมาเป็นโอกาสในการเข้าลงทุน

Neutral Scenario

  • ผลประกอบการเป็นไปตามคาด
  • Starlink ยังเติบโต
  • แผนระยะยาวยังไม่เปลี่ยนแปลง

ราคาหุ้นอาจทรงตัว เนื่องจากตลาดต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเติบโตในอนาคต

Negative Scenario

  • Starlink ชะลอตัว
  • Starship ล่าช้า
  • CapEx เพิ่มขึ้นมากขึ้น
  • AI ยังไม่มีเส้นทางสร้างรายได้ชัดเจน

ตลาดอาจมองว่าราคาหุ้นบริเวณ 110 ดอลลาร์ยังสะท้อนความคาดหวังที่สูงเกินไป

สรุป: ผลประกอบการครั้งแรกจะเป็นบททดสอบความน่าเชื่อถือของเรื่องราว SpaceX

SpaceX ยังคงเป็นหนึ่งในบริษัทเทคโนโลยีที่มีความทะเยอทะยานมากที่สุดในโลก

บริษัทมี:

  • ธุรกิจ Starlink ที่สร้างรายได้จริง
  • ศักยภาพมหาศาลจาก Starship
  • โอกาสเติบโตจาก AI

แต่ในขณะเดียวกัน มูลค่าจำนวนมากยังขึ้นอยู่กับโครงการที่ผลตอบแทนอาจเกิดขึ้นอีกหลายปีข้างหน้า

ดังนั้น รายงานผลประกอบการครั้งแรกจะไม่ใช่เพียงการประเมินผลการดำเนินงานในไตรมาสล่าสุด

แต่เป็นการทดสอบว่า:

ตลาดยังเชื่อหรือไม่ว่า SpaceX มีรากฐานทางธุรกิจที่แข็งแกร่งเพียงพอที่จะรองรับความคาดหวังมหาศาลในอนาคต

คำถามสำคัญที่นักลงทุนต้องการคำตอบ

  • Starlink ยังเติบโตเร็วพอหรือไม่?
  • Starlink สามารถสร้างกระแสเงินสดเพื่อสนับสนุนโครงการอื่นได้หรือไม่?
  • Starship จะเข้าสู่การใช้งานจริงเมื่อใด?
  • AI ต้องใช้เงินลงทุนเท่าไร?
  • AI จะเริ่มสร้างรายได้เมื่อใด?
  • CapEx ระดับสูงยังสมเหตุสมผลหรือไม่?
  • บริษัทสามารถรองรับ Free Cash Flow ติดลบได้นานแค่ไหน?
  • มูลค่าปัจจุบันสะท้อนความคาดหวังที่สูงเกินจริงหรือไม่?
  • ตลาดจะตอบรับอย่างไรเมื่อจำนวนหุ้นที่ซื้อขายได้เพิ่มขึ้น?

บทสรุปสำหรับนักลงทุน:
SpaceX กำลังเข้าสู่ช่วงเวลาที่ต้องพิสูจน์ว่า “เรื่องราวแห่งอนาคต” สามารถเปลี่ยนเป็น “ผลลัพธ์ทางธุรกิจจริง” ได้หรือไม่ โดย Starlink จะเป็นตัววัดความแข็งแกร่งของธุรกิจปัจจุบัน ขณะที่ Starship และ AI จะเป็นตัวกำหนดศักยภาพการเติบโตในระยะยาว

 
Source: xStation5

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