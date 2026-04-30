💻 Microsoft ทำให้กลุ่มนักวิเคราะห์ที่เคยสงสัยต้องเงียบลง ด้วยกระแสเงินสดจำนวนมหาศาล: ผลประกอบการไตรมาสล่าสุดแข็งแกร่งอย่างมาก

ในขณะที่สื่อกระแสหลักและนักวิเคราะห์บน Twitter พยายามผลักดันแนวคิด “ฟองสบู่ AI กำลังจะแตก” Satya Nadella กลับส่งมอบ “83 พันล้านเหตุผล” ให้พวกเขาต้องทบทวนความคิด Microsoft ไม่เพียงแค่ทำผลประกอบการออกมาดีกว่าคาด แต่ยังทำได้อย่างแข็งแกร่งจนแม้แต่การลดค่าใช้จ่ายลงทุน (capex) ก็ถูกมองว่าเป็นการวางกลยุทธ์ มากกว่าการลดต้นทุนแบบจำเป็น ตลาดกำลังอยู่ในช่วง “show-me phase” และ Microsoft ก็ตอบกลับอย่างเรียบง่ายว่า “ดูตัวเลขเอาเอง”
แม้ราคาหุ้น Microsoft ยังต่ำกว่าจุดสูงสุดราว 20% และเคยลดลงไปถึงเกือบหนึ่งในสามของมูลค่า แต่โครงสร้างพื้นฐานของบริษัทก็ยังแข็งแกร่งอย่างมาก หากต้องเลือกบริษัทที่จะอยู่รอดในอีก 5, 10 หรือ 20 ปี Microsoft ย่อมเป็นหนึ่งในนั้นอย่างแน่นอน ดังนั้น การปรับฐานเล็กน้อยหลังตลาดปิดจึงสมเหตุสมผลหรือไม่?
ผลประกอบการหลัก: ตัวเลขไม่โกหก
- รายได้: 82.9 พันล้านดอลลาร์ (+18% YoY) สูงกว่าคาดที่ 81.46 พันล้านดอลลาร์
- EPS: 4.27 ดอลลาร์ (+23%) สูงกว่าคาดการณ์ 4.03–4.06 ดอลลาร์
- กำไรสุทธิ: 31.8 พันล้านดอลลาร์ เทียบเท่ากับมูลค่าของหลายบริษัทใน S&P 500
- กำไรจากการดำเนินงาน: 38.4 พันล้านดอลลาร์ (+20%) อัตรากำไรสูงกว่า 46% ทำให้ Microsoft เป็นหนึ่งในเครื่องจักรทำเงินที่มีประสิทธิภาพที่สุดใน Silicon Valley
- ผลตอบแทนผู้ถือหุ้น: 10.2 พันล้านดอลลาร์ ผ่านเงินปันผลและซื้อหุ้นคืน
กลุ่มธุรกิจ: Azure นำโด่ง ส่วนที่เหลือเร่งตาม
- Azure & Cloud: เติบโต 40% (39% ไม่รวม FX) ทำลายความกังวลเรื่อง “cloud fatigue”
- รายได้ AI (run-rate): เกิน 37 พันล้านดอลลาร์ (+123% YoY) AI ไม่ใช่แค่ศักยภาพอีกต่อไป แต่เป็นธุรกิจขนาดใหญ่จริง
- Microsoft 365 Consumer Cloud: โต 33% สะท้อนว่าผู้ใช้ยินดีจ่ายให้ Copilot
- Dynamics 365: โต 22% รุกตลาด ERP/CRM ต่อเนื่อง
- Commercial RPO: พุ่ง 99% สู่ 627 พันล้านดอลลาร์ สะท้อนคำสั่งซื้อระยะยาวระดับมหาศาล
จุดอ่อน (สำหรับผู้ที่ต้องการจับผิด)
- Windows OEM & Devices: -2%
- Xbox: -5%
แต่ตลาดมองว่าธุรกิจเหล่านี้มีบทบาทลดลง เมื่อเทียบกับ Cloud และ AI infrastructure
Capex: การหลุดพ้นจาก “ภาษี Nvidia”
ความประหลาดใจสำคัญคือ Capex อยู่ที่ 31.9 พันล้านดอลลาร์ ต่ำกว่าคาดที่ 35.29 พันล้านดอลลาร์ นี่ถือเป็นชัยชนะเชิงกลยุทธ์ของ CFO Amy Hood เพราะ Microsoft สามารถสร้างการเติบโตของ Azure ได้อย่างแข็งแกร่ง โดยใช้เงินลงทุนต่ำกว่าที่ตลาดคาด
สิ่งนี้อาจสะท้อนว่า ชิปภายในอย่าง Maia เริ่มช่วยลดต้นทุนได้จริง หรือประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานดีขึ้นอย่างก้าวกระโดด หากแนวโน้ม Capex พีคไปแล้ว อาจหมายถึงการเติบโตของกระแสเงินสดอิสระในอนาคต
สรุป: ใครคือราชา?
หลายเดือนที่ผ่านมา ตลาดถูกครอบงำด้วยเรื่อง “ฟองสบู่ AI”, ความขัดแย้งกับ OpenAI และการแข่งขันด้านต้นทุน แต่ผลลัพธ์วันนี้เป็นการตอบโต้ที่ชัดเจน
Microsoft ไม่ได้เป็นเพียง “ส่วนต่อของ OpenAI” อีกต่อไป หลังจากแสดงรายได้ AI จริงระดับ 37 พันล้านดอลลาร์ การกระจายความเสี่ยงไปยัง Anthropic และโมเดลของตัวเอง ทำให้บริษัทไม่พึ่งพาผู้เล่นรายเดียวอีกต่อไป
RPO ที่พุ่ง 99% สู่ 627 พันล้านดอลลาร์ สะท้อนว่าลูกค้าองค์กรไม่ได้ “ทดลอง AI” อีกแล้ว แต่กำลังทำสัญญาขนาดใหญ่ระยะยาว
ด้วย valuation ราว 25x P/E และกำไรเติบโต 23% ระดับราคาปัจจุบันจึงไม่แพงเมื่อเทียบกับศักยภาพการเติบโต
แม้จะไม่ใช่ข้อสรุปสุดท้าย แต่ชัดเจนว่า Microsoft กำลังวางฐานสำหรับรอบการเติบโตใหม่ โดยมีเงื่อนไขเดียวคือ ภาพรวมตลาดต้องไม่กลับทิศอย่างรุนแรง
Microsoft กำลังซื้อขายต่ำกว่าราคาปิดในช่วง after-hours ประมาณ 1.5% โดยแนวรับสำคัญที่ระดับ 400 ดอลลาร์ยังคงดูแข็งแกร่งและสามารถยืนได้
แหล่งข้อมูล: xStation5
