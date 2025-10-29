Microsoft–OpenAI: รายงานสำคัญสะท้อนแนวโน้มตลาด AI

- Microsoft เข้าซื้อหุ้น 27% ของ OpenAI มูลค่า 135 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อรักษาการเข้าถึงเทคโนโลยี AI สำคัญจนถึงปี 2032
- OpenAI ได้รับความเป็นอิสระทางการตลาดมากขึ้น หลังจาก ยกเลิกข้อผูกขาด Azure สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่ API และจัดตั้ง มูลนิธิไม่แสวงหากำไร
- รายงานผลประกอบการไตรมาส 1 ปี 2026 ของ Microsoft ซึ่งจะประกาศในวันพรุ่งนี้ จะเป็น ตัวชี้วัดสำคัญของพลวัตตลาด AI และ ผลกระทบจากความร่วมมือ Microsoft - OpenAI
- Microsoft เข้าซื้อหุ้น 27% ของ OpenAI มูลค่า 135 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อรักษาการเข้าถึงเทคโนโลยี AI สำคัญจนถึงปี 2032
- OpenAI ได้รับความเป็นอิสระทางการตลาดมากขึ้น หลังจาก ยกเลิกข้อผูกขาด Azure สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่ API และจัดตั้ง มูลนิธิไม่แสวงหากำไร
- รายงานผลประกอบการไตรมาส 1 ปี 2026 ของ Microsoft ซึ่งจะประกาศในวันพรุ่งนี้ จะเป็น ตัวชี้วัดสำคัญของพลวัตตลาด AI และ ผลกระทบจากความร่วมมือ Microsoft - OpenAI
การปรับโครงสร้างของ OpenAI และการโอนหุ้น 27% ให้แก่ Microsoft มูลค่าประมาณ 135 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ช่วยเพิ่มความโปร่งใสของโครงสร้างทุนบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ และสะท้อนถึงความสำคัญเชิงกลยุทธ์ของความร่วมมือกับยักษ์ใหญ่จาก Redmond
จนถึงปัจจุบัน Microsoft ลงทุนไปแล้ว 13.75 พันล้านดอลลาร์ใน OpenAI และตอนนี้ได้รับสิทธิ์เข้าถึงเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์สำคัญ รวมถึงโมเดลหลัง-AGI จนถึงปี 2032 การยกเว้นอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์สำหรับผู้บริโภคจากสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา ทำให้ OpenAI มีความเป็นอิสระบางส่วน แสดงให้เห็นว่าความร่วมมือนี้เป็นระยะยาว แต่ไม่ได้จำกัดการแข่งขันในบางพื้นที่อย่างเต็มที่ หลังประกาศข่าว หุ้น Microsoft ปรับตัวขึ้นราว 2%
การยกเลิกข้อผูกขาด Azure สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่ API ช่วยให้ OpenAI มีเสรีภาพทางการตลาดมากขึ้น และสามารถทำงานร่วมกับผู้ให้บริการรายอื่น เช่น Oracle ในขณะที่ยังคงข้อผูกขาด API บน Azure ไว้ การจัดตั้งมูลนิธิ OpenAI แบบไม่แสวงหากำไร ซึ่งถือหุ้นมูลค่า 130 พันล้านดอลลาร์ ทำให้บริษัทสามารถสานต่อภารกิจด้านวิทยาศาสตร์และสังคมได้อย่างต่อเนื่อง พร้อมสร้างสมดุลกับการดำเนินงานเชิงพาณิชย์ที่เพิ่มมากขึ้น
ในระบบนิเวศ AI กว้างขึ้น บริษัทอย่าง Nvidia, AMD และ Oracle ก็มีบทบาทสำคัญเช่นกัน การลงทุนของ Microsoft ใน OpenAI ไม่ใช่แค่กลยุทธ์ระยะสั้น แต่เป็นแผนระยะยาวเพื่อรักษาความได้เปรียบทางเทคโนโลยี การควบคุมโครงสร้างพื้นฐาน การเข้าถึงโมเดลล้ำสมัย และความยืดหยุ่นในการดำเนินงานของ OpenAI มอบความได้เปรียบในการแข่งขันให้ Microsoft พร้อมทั้งลดความเสี่ยงจากการผูกขาดเทคโนโลยี
ทำไมเรื่องนี้ถึงสำคัญวันนี้
Microsoft จะประกาศผลประกอบการไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2026 ในวันพรุ่งนี้ ซึ่งถือเป็น จุดอ้างอิงสำคัญของตลาด นักวิเคราะห์คาดการณ์รายได้อยู่ระหว่าง 74.9-75.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และกำไรต่อหุ้นประมาณ 3.65 ดอลลาร์ เติบโตเมื่อเทียบกับปีก่อนราว 10-11% การเติบโตสูงสุดคาดว่าจะอยู่ในกลุ่ม Intelligent Cloud โดยคาดว่า Azure จะเพิ่มขึ้น 25-37% ส่วนกลุ่ม Productivity and Business Processes คาดเติบโต 14% ขณะที่ More Personal Computing อาจลดลงเล็กน้อย สะท้อนถึงความสำคัญที่เพิ่มขึ้นของ การลงทุนใน AI และบริการคลาวด์
นักวิเคราะห์ชี้ว่า การใช้จ่ายลงทุน (capital expenditures) ที่สูงขึ้นอาจทำให้ อัตรากำไรชั่วคราวลดลง แต่ในระยะกลางจะสนับสนุน ศักยภาพการเติบโตอย่างแข็งแกร่ง ราคากลางเป้าหมายของหุ้น Microsoft อยู่ระหว่าง 610–635 ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งบ่งชี้ถึง โอกาสปรับตัวขึ้นเพิ่มเติมหลังประกาศผลประกอบการ และแรงตอบรับเชิงบวกจากตลาด หากยืนยันความเป็นผู้นำของบริษัทด้าน AI และคลาวด์
ผลกระทบต่อผู้ลงทุน
การปรับโครงสร้างของ OpenAI ยืนยันความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับ Microsoft พร้อมเพิ่ม ความยืดหยุ่นในการดำเนินงานของบริษัท AI รายงานผลประกอบการในวันพรุ่งนี้จะทำหน้าที่เป็น ตัวชี้วัดความเร็วในการพัฒนา AI รายได้คลาวด์ที่แท้จริง และกลยุทธ์ของ Microsoft ในการรักษาความได้เปรียบการแข่งขัน ผลลัพธ์ดังกล่าวอาจมีอิทธิพลอย่างมากต่อ พลวัตตลาดเทคโนโลยีในเดือนข้างหน้า และส่งผลต่อ มูลค่าบริษัทที่ลงทุนหนักใน AI
การรวมกันระหว่าง ความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ระยะยาว, โมเดลความร่วมมือที่ยืดหยุ่น, และ รายงานการเงินที่จะมาถึง ทำให้ผู้ลงทุนจับตามองทั้ง ผลประกอบการของ Microsoft และ ก้าวต่อไปของ OpenAI อย่างใกล้ชิด เนื่องจากบทบาทของปัญญาประดิษฐ์ที่เพิ่มขึ้นต่อเศรษฐกิจและภูมิทัศน์การลงทุนระดับโลก
Amazon พรีวิว: ทุกสายตาจับจ้องที่ AWS และกลยุทธ์ AI 🔎
Amazon และ Apple ทำผลงานเหนือความคาดหมาย จะช่วยพา Wall Street ปรับตัวขึ้นได้หรือไม่?
หุ้น Chipotle ร่วงแรงหลังประกาศผลประกอบการ ปรับตัวลดลงแบบเลขสองหลัก 📉
Apple ปรับขึ้นเล็กน้อยหลังรายงานผลประกอบการ 🗽 ยอดขายในจีนต่ำกว่าที่คาดการณ์