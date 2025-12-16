อ่านเพิ่มเติม
08:40 · 16 ธันวาคม 2025

🍫 โกโก้ปรับตัวลดลงหลังแตะระดับสูงสุดรายเดือน

ประเด็นหลัก
COCOA
สินค้าโภคภัณฑ์
-
-
ประเด็นหลัก

  • การแทรกแซงของโกตดิวัวร์: หน่วยงานกำกับดูแล CCC ซื้อโกโก้ประมาณ 200,000 ตัน จากผู้ส่งออก ช่วยคลี่คลายปัญหาด้านโลจิสติกส์ระยะสั้น แต่บ่งชี้ถึง ความเป็นไปได้ของอุปทานล้นตลาดในอนาคต

  • แนวโน้มอุปทาน: ราคาปรับตัวลดลงจากระดับสูงสุดรายเดือน หลังมีการปรับคาดการณ์ผลผลิตระยะยาวใน แอฟริกาและละตินอเมริกา ดีขึ้น เช่น เอกวาดอร์อาจมีผลผลิตแซงหน้ากานา

  • เชิงเทคนิค: ราคาลดลงเกือบ 5% ทดสอบระดับ $6,000 หลังไม่สามารถยืนเหนือ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 3 เดือน เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว

ราคาของ โกโก้ กำลังปรับตัวลดลงอย่างรวดเร็ว หลังจากช่วงปลายพฤศจิกายนถึงต้นธันวาคมที่ผ่านมา ราคาปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่ง โดยการขึ้นราคานั้นได้รับแรงหนุนจากการคาดการณ์ อุปทานส่วนเกินตลอดฤดูกาลก่อนหน้า และความไม่แน่นอนเกี่ยวกับระดับผลผลิตปัจจุบัน

ปัจจุบัน ราคากำลังอยู่ประมาณ ครึ่งหนึ่งของราคาที่บันทึกไว้ในธันวาคม 2024 ซึ่งในช่วงนั้นมีความคาดหวังด้านผลผลิตโกโก้ในประเทศแอฟริกาที่ค่อนข้างต่ำ

  • แนวโน้มผลผลิต: ผลผลิตในทวีปแอฟริกาดีขึ้น ส่วนประเทศในละตินอเมริกาก็กำลังมีแนวโน้มการผลิตที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เช่น เอกวาดอร์อาจกลายเป็นผู้ผลิตโกโก้รายใหญ่อันดับสองของโลก ภายในปีหน้า แซงหน้ากานา ขณะที่ตำแหน่งของ โกตดิวัวร์ในฐานะผู้ผลิตรายใหญ่ ยังคงมั่นคง

  • ข้อมูลอุปทานล่าสุด: การส่งมอบโกโก้ในฤดูกาลนี้พบ อุปทานส่วนเกิน เมื่อเทียบกับฤดูกาลที่ผ่านมาเป็นครั้งแรก โดยการส่งมอบที่อ่อนแอในช่วงต้นฤดูกาลเกิดจาก ปัญหาด้านโลจิสติกส์

  • การแทรกแซงจากรัฐ: ในต้นสัปดาห์นี้ รัฐบาลโกตดิวัวร์ อนุญาตให้หน่วยงานกำกับดูแล Le Conseil du Café-Cacao (CCC) ซื้อโกโก้จากเกษตรกรประมาณ 200,000 ตัน เพื่อช่วยผู้ส่งออกท้องถิ่นที่เผชิญกับราคาตกและเสี่ยงไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาล่วงหน้าได้ การซื้อครั้งนี้ช่วย ปลดล็อกท่าเรือและลดความเสี่ยงการล้มละลาย ของผู้ส่งออก แต่ CCC จะต้องขายโกโก้เหล่านี้ในตลาดโลกต่อไป ซึ่งอาจทำให้เกิด แรงกดดันด้านอุปทานในอนาคต

  • เชิงเทคนิค: ราคาปรับตัวลดลงไปที่ $6,000 ต่อตัน หลังจากทดสอบ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 3 เดือน และระดับสูงสุดรายเดือนเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ขณะที่พื้นที่ $5,750 ต่อตัน ทำหน้าที่เป็น แนวรับสำคัญ ของราคาในปัจจุบัน

 

นอกจากนี้ ข้อมูลล่าสุดจาก CFTC (ซึ่งมีความล่าช้าเล็กน้อย สำหรับข้อมูลถึงวันที่ 18 พฤศจิกายน) แสดงให้เห็นว่า จำนวนตำแหน่ง Short ของนักลงทุนที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ (Non-commercial) มีมากกว่า ตำแหน่ง Long ซึ่งถือเป็นครั้งแรกตั้งแต่ปี 2022 และในอดีตถือเป็น สัญญาณ Contrarian ที่แข็งแกร่ง อย่างไรก็ตาม จำนวน Open Interest ในปัจจุบันยังน้อยกว่าช่วงนั้นหลายเท่า

 

 

17 ธันวาคม 2025, 20:00

ข่าวเด่น
17 ธันวาคม 2025, 15:42

ปฏิทินเศรษฐกิจ: แบบสำรวจ Ifo, เงินเฟ้อยูโรโซน และถ้อยแถลงจาก FOMC
17 ธันวาคม 2025, 15:40

BREAKING: เงินเฟ้อสหราชอาณาจักรชะลอลงมากกว่าคาด 🇬🇧📉 GBPUSD อ่อนค่าลง 0.2%
17 ธันวาคม 2025, 14:04

สรุปข่าวเช้า

เข้าสู่ตลาดพร้อมลูกค้าของ XTB Group กว่า 2 000 000 ราย

เริ่มเทรด ดาวน์โหลดแอปฯ ดาวน์โหลดแอปฯ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก