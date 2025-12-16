อ่านเพิ่มเติม
สิ้นสุดยุค Zillow? Google ลุยตลาดใหม่อีกครั้ง

ภาพรวมบริษัท:

  • Zillow Group ให้บริการครบวงจรด้านอสังหาริมทรัพย์ ทั้งตัวแทนขาย ประเมินมูลค่า ประเมินความน่าเชื่อถือ และสนับสนุนผู้โฆษณาและผู้รับเหมา

  • เป็นหนึ่งในผู้ได้ประโยชน์จาก ความเก็งกำไรตลาดอสังหาฯ ปี 2020

สถานการณ์ปัจจุบัน:

  • ราคาหุ้นลดลง กว่า 55% จากจุดสูงสุด และวันนี้ร่วงเพิ่ม 10%

  • ตลาดอสังหาฯ สหรัฐฯ ปรับตัวเย็นลงหลายไตรมาส ส่งผลต่อมูลค่าบริษัทที่เกี่ยวข้อง

  • การร่วงวันนี้เกิดจาก คู่แข่งใหม่ที่รุนแรง

คู่แข่งใหม่ – Google:

  • Alphabet กำลัง ทดสอบแพลตฟอร์มซื้อ-ขายและค้นหาอสังหาฯ ของตัวเอง

  • ฟังก์ชันและรูปแบบการทำงานตรงกับ Zillow ทำให้กลายเป็น คู่แข่งโดยตรง

  • บริการยังไม่มีชื่อ แต่ ภัยคุกคามต่อ Zillow มีมาก เนื่องจาก Google มีข้อมูล โครงสร้างพื้นฐาน ทุน และบุคลากรที่เหนือกว่า Zillow หลายเท่า

ข้อสังเกต:

  • หาก Zillow ไม่ปรับโมเดลธุรกิจอย่างรุนแรง เพื่อตอบสนองการแข่งขัน หรือหาก Google ไม่ถอนตัวจากตลาดนี้ การเข้ามาของ Google อาจเป็น จุดเริ่มต้นของการสิ้นสุดสำหรับ Zillow

  • Z.US (D1): หุ้นร่วงตามแรงกดดันจากคู่แข่งใหม่

 

 

Source: xStation5

 

