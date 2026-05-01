Morning Wrap – วอลล์สตรีททำสถิติใหม่ ขณะที่ราคาน้ำมันเริ่มทรงตัว (01.05.2026)

ดัชนีหุ้น Wall Street ปิดการซื้อขายเมื่อวานในแดนบวก ฟื้นตัวจากการปรับตัวลงในสองวันก่อนหน้า และทำจุดสูงสุดใหม่ตลอดกาล โดยในวันนี้สัญญาฟิวเจอร์สยังคงเปิดบวกต่อเนื่อง
- US500 ซื้อขายเหนือระดับ 7,250 (+0.18%)
- US100 เพิ่มขึ้น 0.12% แตะ 27,630 จุด
值得注意คือ ตลาดยุโรปส่วนใหญ่ปิดทำการเนื่องในวัน Labor Day ขณะที่ตลาดอังกฤษยังเปิด โดย UK100 ปรับขึ้น 0.16% ก่อนตลาดเปิดประมาณ 1 ชั่วโมงครึ่ง
Apple รายงานผลประกอบการไตรมาส 2 ปีงบประมาณ 2026 ออกมาแข็งแกร่ง
- EPS: $2.01 (คาด $1.93)
- รายได้: $111.18B (คาด $108.92B)
บริษัทเผยยอดขาย iPhone เติบโตถึง 20% และเพิ่งมีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่ง CEO ล่าสุด โดยราคาหุ้นปรับขึ้นเล็กน้อย 2.44% ในช่วง after-hours
ญี่ปุ่นรายงานดัชนี PMI ภาคการผลิตพุ่งขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบ 4 ปี ที่ 55.1 (จาก 51.6) อย่างไรก็ตาม การเพิ่มขึ้นนี้ส่วนหนึ่งมาจากดัชนีสินค้าคงคลังที่พุ่งขึ้นจากผลกระทบของวิกฤตตะวันออกกลาง
ค่าเงินเยนมีความผันผวน หลังมีสัญญาณไม่ชัดเจนเกี่ยวกับการแทรกแซงค่าเงิน โดย USDJPY เคยพุ่งเหนือ 160 ก่อนจะร่วงลงไปที่ 155 และล่าสุดรีบาวด์กลับมาแถว 157
เจ้าหน้าที่กระทรวงการคลังญี่ปุ่น Atsushi Mimura เตือนนักเก็งกำไรให้ระมัดระวังในช่วง Golden Week โดยชี้ว่าการอ่อนค่าของเยนที่มากเกินไปมีลักษณะเชิงเก็งกำไร
เงินเฟ้อโตเกียวเดือนเมษายนอยู่ที่ 1.5% YoY (ต่ำกว่าคาด 1.6%) แต่เพิ่มขึ้นจาก 1.4% ในเดือนก่อน ขณะที่ Core inflation อยู่ที่ 1.5% (คาด 1.8%) ข้อมูลนี้ช่วยให้ Bank of Japan มีความสบายใจมากขึ้น หลังจากยังไม่เร่งขึ้นดอกเบี้ย
Donald Trump ได้รับการบรีฟเกี่ยวกับเป้าหมายการโจมตีในอิหร่าน ซึ่งอาจรวมถึงโครงสร้างพื้นฐาน การควบคุมช่องแคบ Hormuz และการส่งหน่วยพิเศษเข้าควบคุมยูเรเนียมเสริมสมรรถนะ
Reserve Bank of Australia คาดว่าจะปรับขึ้นดอกเบี้ยเป็นครั้งที่ 3 ติดต่อกันในสัปดาห์หน้า แม้ PPI จะลดลงสู่ 3.0% จาก 3.5% แต่ยังไม่เพียงพอที่จะหยุดการขึ้นดอกเบี้ย
ในทางกลับกัน ความเชื่อมั่นผู้บริโภคของนิวซีแลนด์ลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 3 ปี จากผลกระทบของราคาน้ำมันที่เพิ่มขึ้นถึง 30% โดยดัชนีอยู่ที่ 80.3 ลดลง 20 จุดใน 2 เดือน
AUDNZD ยังคงอยู่ในแนวโน้มขาขึ้น ทดสอบระดับ 1.22 โดยหากอ้างอิงจากรอบในอดีตและความแตกต่างด้านนโยบายการเงิน มีโอกาสขยับขึ้นไปสู่ช่วง 1.30–1.38
EURUSD ย่อตัวเล็กน้อยมาที่ 1.1720 หลัง Christine Lagarde ส่งสัญญาณเปิดโอกาสขึ้นดอกเบี้ยในเดือนมิถุนายน (ขึ้นอยู่กับข้อมูล) ขณะที่ Morgan Stanley เลื่อนคาดการณ์การขึ้นดอกเบี้ยของ Fed ไปเป็นปี 2027
ตามรายงานของ Deutsche Bank ราคาทองคำอาจพุ่งขึ้นเกือบเท่าตัวสู่ระดับ $8,000 ภายใน 5 ปี จากแรงซื้อของธนาคารกลางในกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ เช่น ซาอุฯ กาตาร์ UAE และอียิปต์ ซึ่งเชื่อมโยงกับกระแส de-dollarization
ปัจจุบัน ราคาทองคำกำลังฟื้นตัวเล็กน้อย เคลื่อนไหวใกล้ระดับ $4,600 ต่อออนซ์
ราคาน้ำมัน Brent เริ่มทรงตัว หลังความผันผวนจากการหมดอายุของสัญญาเดือนมิถุนายน โดยเปิดวันนี้ที่ประมาณ $111 ต่อบาร์เรล ใกล้เคียงกับวันก่อนหน้า ขณะที่ WTI ปรับตัวลงชัดเจนและซื้อขายแถว $105 ต่อบาร์เรล
ข่าวเด่นวันนี้ 1 พ.ค.