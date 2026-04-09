13:25 · 9 เมษายน 2026

Morning wrap: อิหร่านระบุว่าสหรัฐฯ ละเมิดข้อตกลงหยุดยิง (09.04.2026)

  • น้ำมัน Brent crude ฟื้นตัว +1.2% แตะราว $97/บาร์เรล หลังอิหร่านไม่เชื่อมั่นท่าทีสหรัฐฯ และการโจมตีของอิสราเอลยังคงดำเนินต่อ ด้านฟิวเจอร์สดัชนีสหรัฐฯ เคลื่อนไหวทรงตัว
  • รัฐสภาอิหร่านกล่าวหาว่าสหรัฐฯ ละเมิดข้อตกลงหยุดยิง ทำให้ความไม่ไว้วางใจระหว่างกันรุนแรงขึ้น โดยเตหะรานชี้ไปที่การโจมตีทางอากาศและโดรนของอิสราเอล โดยเฉพาะในเลบานอน ซึ่งประกาศว่าจะใช้ทุกวิถีทางหยุดการโจมตี ขณะที่วอชิงตันปฏิเสธข้อกล่าวหา โดย JD Vance ระบุว่า “ประเด็นเลบานอนไม่ได้อยู่ในข้อตกลง”
  • Donald Trump เผยว่ากองทัพสหรัฐฯ ยังคงประจำการเต็มกำลังในภูมิภาค จนกว่าจะมีข้อตกลงที่แท้จริงและการเปิดเส้นทาง Strait of Hormuz พร้อมส่งสัญญาณกดดันอิหร่านหากถอนตัวจากการเจรจา

ตลาดเอเชีย: ความเชื่อมั่นเริ่มสั่นคลอน
หลังจากความหวังช่วงแรก ตลาดเริ่มชะลอเนื่องจากความกังวลว่าข้อตกลงหยุดยิงจะไม่ยั่งยืน

  • เกาหลีใต้ (KOSPI -1.8%)
  • ญี่ปุ่น (-0.7%)
  • จีน (HSCEI -0.3%)
  • อินเดีย (Nifty 50 -0.6%)

ปัจจัยกดดันหลักยังคงเป็น:
• ช่องแคบ Hormuz ยังไม่เปิด
• ราคาน้ำมันดีดกลับ
• ข้อพิพาทเรื่องเลบานอนในข้อตกลง

ค่าเงิน:
ผู้ว่าการ Reserve Bank of New Zealand Anna Breman ส่งสัญญาณ hawkish ชี้ว่าความเสี่ยงเงินเฟ้อเพิ่มขึ้น แม้อัตราดอกเบี้ยที่ลดก่อนหน้านี้ยังช่วยเศรษฐกิจอยู่
→ หนุนค่าเงิน NZD แข็งค่า (ผันผวนสุดในกลุ่ม G10)

สกุลเงินอื่นค่อนข้างนิ่ง:

  • Dollar Index ทรงตัว
  • EURUSD อยู่ที่ 1.166
  • เยนอ่อนค่าหลังตัวเลขความเชื่อมั่นผู้บริโภคต่ำกว่าคาด

 สินทรัพย์ปลอดภัย & คริปโต:

  • ทองคำทรงตัวที่ $4,720 (ลังเลจากปัจจัยตะวันออกกลาง + Fed)
  • เงินอยู่ที่ $73
  • Bitcoin -0.7% → $71,180
  • Ethereum -1.2% → $2,191
