13:24 · 10 เมษายน 2026

Morning Wrap: ตลาดยังคงยึดติดกับความหวังสันติภาพ ขณะที่อิหร่านส่งสัญญาณที่ไม่ชัดเจน (10.04.2026)

สัญญาณขัดแย้งจากเตหะราน:

  • สื่อรัฐบาลอิหร่านปฏิเสธรายงานเกี่ยวกับการเจรจากับสหรัฐฯ ในอิสลามาบัดช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยการตั้งเงื่อนไขว่าการเจรจาจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีการหยุดยิงในเลบานอน ทำให้อิหร่านยังคงเพิ่มความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์ แม้จะมีข้อตกลงหยุดยิงในปัจจุบัน

ตลาดอยู่ในโหมด “รอดูสถานการณ์”:

  • ตลาดหุ้นเอเชียปรับตัวขึ้นตามวอลล์สตรีทที่แข็งแกร่ง แต่สินทรัพย์หลักยังเคลื่อนไหวในกรอบแคบ นักลงทุนกำลังรอหลักฐานชัดเจนของการลดความตึงเครียด EUR/USD ยังคงทรงตัวใกล้ระดับ 1.17 ขณะที่ทองคำเคลื่อนไหวแถว 4,761 ดอลลาร์ต่อออนซ์

ราคาน้ำมันยังทรงตัวในระดับสูง:

  • น้ำมันดิบ Brent ยังคงอยู่ใกล้ 96 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ท่ามกลางความกังวลด้านอุปทาน แม้ว่าราคาจะย่อลงจาก 99 เหลือ 95 ดอลลาร์เมื่อวานนี้ จากข่าวความเป็นไปได้ที่อิสราเอลจะลดความตึงเครียดในเลบานอน แต่ตลาดยังไม่ยอมปรับลงต่อ จนกว่าการเจรจาทางการทูตจะมีความคืบหน้าอย่างแท้จริง

วอลล์สตรีทยังมองบวก:

  • ฟิวเจอร์สสหรัฐฯ ปรับตัวขึ้นต่อเนื่องหลังจากสองวันที่แข็งแกร่ง US500 เพิ่มขึ้น 0.03% ขณะที่ US100 ซึ่งเน้นหุ้นเทคโนโลยี เพิ่มขึ้น 0.11%

เอเชียฟื้นตัวแข็งแกร่ง:

  • ดัชนีในภูมิภาคปรับตัวขึ้น โดย CH50 ของจีนเพิ่มขึ้นเกือบ 1% และดัชนี Nikkei 225 ของญี่ปุ่นบวก 0.65%

ญี่ปุ่นเพิ่มแรงกดดันตลาด:

  • รัฐมนตรีคลัง Katayama ส่งสัญญาณพร้อมแทรกแซง “ทุกด้าน” เพื่อต่อสู้กับความผันผวนเชิงเก็งกำไรในตลาดค่าเงินและน้ำมัน พร้อมทั้งเดินหน้าปล่อยน้ำมันจากคลังสำรองเชิงยุทธศาสตร์ต่อเนื่อง

ไทม์ไลน์ผู้นำ Fed เลื่อนออกไป:

  • การเลื่อนการรับรองตำแหน่งของ Kevin Warsh เนื่องจากเอกสารไม่ครบ ทำให้นโยบายยังคงต่อเนื่องชั่วคราว และเพิ่มการคาดการณ์ว่า Jerome Powell อาจยังคงมีอิทธิพลในฐานะผู้ว่าการได้นานกว่าที่คาด

เงา Stagflation ในเอเชีย:

  • ธนาคารกลางกำลังเผชิญภาวะกลืนไม่เข้าคายไม่ออก โดย BoJ เตือนความเสี่ยง Stagflation หากความขัดแย้งในตะวันออกกลางยืดเยื้อ ขณะที่เกาหลีใต้คงอัตราดอกเบี้ยเพื่อสมดุลระหว่างเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นกับการเติบโตที่ชะลอตัว

ภาพแยกตัวของเศรษฐกิจจีน:

  • ข้อมูลใหม่แสดงให้เห็นว่า PPI (+0.5% YoY) กลับมาเป็นบวกหลังหลุดภาวะเงินฝืด จากต้นทุนพลังงานที่สูงขึ้น อย่างไรก็ตาม CPI ที่ยังอ่อนแอ (+1.0% YoY) ยืนยันว่าอุปสงค์ภายในประเทศยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่

เงินเฟ้อญี่ปุ่นพุ่งเกินคาด:

  • ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ของญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นถึง 2.6% YoY สูงกว่าที่คาดการณ์ โดยมีแรงหนุนจากต้นทุนพลังงาน ส่งผลให้ความเป็นไปได้ที่ BoJ จะขึ้นดอกเบี้ยในเดือนเมษายนนี้เพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

Crude oil fell significantly yesterday during the opening hours of Wall Street trading following reports that Israel is to cease its bombardment of Lebanon. Nevertheless, prices remain at elevated levels but are not rebounding toward $100 per barrel, despite news that Iran has no intention of traveling to Pakistan for negotiations. Source: xStation5

 

 

10 เมษายน 2026, 13:27

