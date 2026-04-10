สัญญาณขัดแย้งจากเตหะราน:
- สื่อรัฐบาลอิหร่านปฏิเสธรายงานเกี่ยวกับการเจรจากับสหรัฐฯ ในอิสลามาบัดช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยการตั้งเงื่อนไขว่าการเจรจาจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีการหยุดยิงในเลบานอน ทำให้อิหร่านยังคงเพิ่มความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์ แม้จะมีข้อตกลงหยุดยิงในปัจจุบัน
ตลาดอยู่ในโหมด “รอดูสถานการณ์”:
- ตลาดหุ้นเอเชียปรับตัวขึ้นตามวอลล์สตรีทที่แข็งแกร่ง แต่สินทรัพย์หลักยังเคลื่อนไหวในกรอบแคบ นักลงทุนกำลังรอหลักฐานชัดเจนของการลดความตึงเครียด EUR/USD ยังคงทรงตัวใกล้ระดับ 1.17 ขณะที่ทองคำเคลื่อนไหวแถว 4,761 ดอลลาร์ต่อออนซ์
ราคาน้ำมันยังทรงตัวในระดับสูง:
- น้ำมันดิบ Brent ยังคงอยู่ใกล้ 96 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ท่ามกลางความกังวลด้านอุปทาน แม้ว่าราคาจะย่อลงจาก 99 เหลือ 95 ดอลลาร์เมื่อวานนี้ จากข่าวความเป็นไปได้ที่อิสราเอลจะลดความตึงเครียดในเลบานอน แต่ตลาดยังไม่ยอมปรับลงต่อ จนกว่าการเจรจาทางการทูตจะมีความคืบหน้าอย่างแท้จริง
วอลล์สตรีทยังมองบวก:
- ฟิวเจอร์สสหรัฐฯ ปรับตัวขึ้นต่อเนื่องหลังจากสองวันที่แข็งแกร่ง US500 เพิ่มขึ้น 0.03% ขณะที่ US100 ซึ่งเน้นหุ้นเทคโนโลยี เพิ่มขึ้น 0.11%
เอเชียฟื้นตัวแข็งแกร่ง:
- ดัชนีในภูมิภาคปรับตัวขึ้น โดย CH50 ของจีนเพิ่มขึ้นเกือบ 1% และดัชนี Nikkei 225 ของญี่ปุ่นบวก 0.65%
ญี่ปุ่นเพิ่มแรงกดดันตลาด:
- รัฐมนตรีคลัง Katayama ส่งสัญญาณพร้อมแทรกแซง “ทุกด้าน” เพื่อต่อสู้กับความผันผวนเชิงเก็งกำไรในตลาดค่าเงินและน้ำมัน พร้อมทั้งเดินหน้าปล่อยน้ำมันจากคลังสำรองเชิงยุทธศาสตร์ต่อเนื่อง
ไทม์ไลน์ผู้นำ Fed เลื่อนออกไป:
- การเลื่อนการรับรองตำแหน่งของ Kevin Warsh เนื่องจากเอกสารไม่ครบ ทำให้นโยบายยังคงต่อเนื่องชั่วคราว และเพิ่มการคาดการณ์ว่า Jerome Powell อาจยังคงมีอิทธิพลในฐานะผู้ว่าการได้นานกว่าที่คาด
เงา Stagflation ในเอเชีย:
- ธนาคารกลางกำลังเผชิญภาวะกลืนไม่เข้าคายไม่ออก โดย BoJ เตือนความเสี่ยง Stagflation หากความขัดแย้งในตะวันออกกลางยืดเยื้อ ขณะที่เกาหลีใต้คงอัตราดอกเบี้ยเพื่อสมดุลระหว่างเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นกับการเติบโตที่ชะลอตัว
ภาพแยกตัวของเศรษฐกิจจีน:
- ข้อมูลใหม่แสดงให้เห็นว่า PPI (+0.5% YoY) กลับมาเป็นบวกหลังหลุดภาวะเงินฝืด จากต้นทุนพลังงานที่สูงขึ้น อย่างไรก็ตาม CPI ที่ยังอ่อนแอ (+1.0% YoY) ยืนยันว่าอุปสงค์ภายในประเทศยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่
เงินเฟ้อญี่ปุ่นพุ่งเกินคาด:
- ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ของญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นถึง 2.6% YoY สูงกว่าที่คาดการณ์ โดยมีแรงหนุนจากต้นทุนพลังงาน ส่งผลให้ความเป็นไปได้ที่ BoJ จะขึ้นดอกเบี้ยในเดือนเมษายนนี้เพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ
ปฏิทินเศรษฐกิจ: ตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐฯ ที่สำคัญ (10 เมษายน 2026)
ข่าวเด่นวันนี้ 10 เม.ย.
Intel กำลังอยู่ในช่วงขาขึ้นต่อเนื่อง 📈
BREAKING: ข้อมูล PCE ของสหรัฐฯ ออกมาตรงตามคาด EURUSD แทบไม่ตอบสนองต่อข่าวดังกล่าว!