  
13:59 · 10 กรกฎาคม 2026

Morning Wrap: การพุ่งขึ้นของเงินเยน! วันนี้ตลาดจะเคลื่อนไหวอย่างไรต่อ❓ (10.07.2026)

ภูมิรัฐศาสตร์

  • ความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านยังคงเป็นประเด็นที่ตลาดให้ความสนใจ แม้ว่าตลาดจะมองว่าสถานการณ์ความขัดแย้งยังอยู่ในระดับ “ควบคุมได้” หลังเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐฯ ยืนยันเมื่อคืนที่ผ่านมาว่า การเจรจาทางเทคนิคกับเตหะรานจะยังคงดำเนินต่อไป
  • ก่อนหน้านี้ ประธานาธิบดี Donald Trump ได้ประกาศระหว่างการประชุม NATO Summit ที่กรุงอังการาว่า ข้อตกลงหยุดยิงกับอิหร่าน “สิ้นสุดลงแล้ว” แต่ต่อมาได้ระบุว่า อิหร่านเป็นฝ่ายติดต่อสหรัฐฯ เพื่อพยายามบรรลุข้อตกลง
  • อิหร่านควบคุมการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซ โดยมองว่าเส้นทางดังกล่าวเป็น “อาวุธสำคัญ” และมีความสำคัญมากกว่าโครงการนิวเคลียร์ของประเทศ
  • ปริมาณเรือบรรทุกน้ำมันที่ผ่านช่องแคบดังกล่าวลดลงเหลือเพียง 13 ลำต่อวัน จากค่าเฉลี่ย 33 ลำต่อวันในสัปดาห์ก่อน
  • ขณะเดียวกัน กาตาร์และปากีสถานกำลังทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการพยายามนำสหรัฐฯ และอิหร่านกลับเข้าสู่โต๊ะเจรจาอีกครั้ง

เศรษฐกิจ

  • ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ของญี่ปุ่นเดือนมิถุนายนเพิ่มขึ้น 7.1% เมื่อเทียบรายปี สูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ 6.8% และสูงกว่าตัวเลขเดือนพฤษภาคมที่ 6.3%
  • ข้อมูลดังกล่าวสนับสนุนมุมมองว่า ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) ยังคงอยู่บนเส้นทางที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม
  • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังญี่ปุ่น Katayama ประกาศมาตรการส่งเสริมให้กองทุนบำนาญ GPIF เพิ่มการลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินภายในประเทศอย่างมีนัยสำคัญ
  • มาตรการดังกล่าวช่วยคลายความกังวลเกี่ยวกับความเป็นอิสระของ BOJ หลังจากตลาดพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่น (JGB) เผชิญแรงขาย
  • อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี ยังคงทรงตัวที่ระดับ 4.541%
  • อย่างไรก็ตาม ผู้จัดการพอร์ตการลงทุนเตือนว่า ความผันผวนในตลาดพันธบัตรสหรัฐฯ อาจเพิ่มขึ้น เนื่องจาก Fed เริ่มมีท่าทีตอบสนองต่อข้อมูลเศรษฐกิจมากขึ้น

การเคลื่อนไหวของดัชนีหลัก (ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดวันพฤหัสบดี)

ดัชนี Nasdaq Composite ปรับตัวขึ้น 1.3%

S&P 500 เพิ่มขึ้น 0.8%

Dow Jones ปิดบวก 0.3%

แรงหนุนหลักมาจากการฟื้นตัวของหุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ หลังบริษัทผู้ผลิตหน่วยความจำรายใหญ่ของสหรัฐฯ ประกาศแผนลงทุนครั้งใหญ่

อย่างไรก็ตาม ฟิวเจอร์สดัชนีหุ้นสหรัฐฯ เช้าวันศุกร์ปรับตัวลดลงเล็กน้อย

  • S&P 500 และ Nasdaq ลดลงประมาณ 0.1%
  • Dow Jones ทรงตัว

ตลาดเอเชีย

ตลาดหุ้นเอเชียปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่งในวันศุกร์ โดยได้รับแรงหนุนจากการฟื้นตัวของหุ้นกลุ่มชิป AI

  • KOSPI ของเกาหลีใต้พุ่งขึ้นมากกว่า 4%
  • Kosdaq เพิ่มขึ้น 5.9%
  • Nikkei 225 ของญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นประมาณ 1.5–2%
  • Topix เพิ่มขึ้นเกือบ 0.5–0.75%
  • Hang Seng เพิ่มขึ้น 0.45–1.86%
  • CSI 300 ของจีนเพิ่มขึ้น 0.33–0.4%

Morgan Stanley ระบุว่า ตลาดฮ่องกงและจีนมีผลการดำเนินงานที่โดดเด่นกว่าตลาดภูมิภาคอื่นอย่างชัดเจนในช่วงที่ผ่านมา

อย่างไรก็ตาม แม้จะฟื้นตัวในวันศุกร์ แต่ KOSPI ยังคงมีแนวโน้มเผชิญกับการปรับตัวลงเป็นสัปดาห์ที่ 3 ติดต่อกัน

ค่าเงิน

  • เงินเยนแข็งค่าขึ้นอย่างมาก หลังความคิดเห็นของ Katayama เกี่ยวกับกองทุน GPIF
  • นักวิเคราะห์ระบุว่า กระแสเงินทุนเชิงโครงสร้างจากกองทุนบำนาญ ซึ่งปัจจุบันถือครองสินทรัพย์ต่างประเทศประมาณ 50% อาจเป็นแรงสนับสนุนเงินเยนที่ยั่งยืนกว่าการแทรกแซงค่าเงิน
  • ดอลลาร์สหรัฐยังคงอ่อนค่า ขณะที่เงินซลอตีโปแลนด์ (PLN) อ่อนค่าหนักกว่า โดยแตะระดับต่ำสุดในรอบ 1 ปีเมื่อเทียบกับทั้งยูโรและดอลลาร์

สินค้าโภคภัณฑ์

ราคาน้ำมันยังคงเคลื่อนไหวในกรอบแคบ หลังความกังวลเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานเริ่มคลี่คลาย

  • Brent อยู่ที่ประมาณ 76.40–76.57 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
  • WTI อยู่ที่ประมาณ 72.22–72.34 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล

Citi ยังคงคาดการณ์ราคาน้ำมัน Brent ในไตรมาส 3 ที่ระดับ 75 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ภายใต้สมมติฐานว่าสหรัฐฯ และอิหร่านสามารถบรรลุข้อตกลง และช่องแคบฮอร์มุซกลับมาเปิดใช้งานตามปกติ

ราคาทองคำปรับตัวลดลงเล็กน้อย (-0.21%) อยู่ที่ประมาณ 4,114–4,116 ดอลลาร์ต่อออนซ์

เงินปรับตัวขึ้น 0.58% อยู่ที่ระดับ 60.24–60.32 ดอลลาร์

ก๊าซธรรมชาติปรับตัวขึ้น 0.17%

หุ้นบริษัท

  • SK Hynix เตรียมเปิดตัวในตลาด Nasdaq วันศุกร์ผ่าน ADR โดยกำหนดราคา IPO ที่ 149 ดอลลาร์ต่อหุ้น
  • การเสนอขายได้รับความสนใจอย่างมาก และบริษัทสามารถระดมทุนได้ประมาณ 26.5 พันล้านดอลลาร์
  • ปัจจุบันบริษัทซื้อขายที่ระดับ P/E ล่วงหน้าเพียง 4.8 เท่า เทียบกับค่ามัธยฐานของอุตสาหกรรมที่ 29.84 เท่า
  • สถานการณ์ดังกล่าวทำให้เกิดคำถามว่า “ส่วนลดเกาหลี (Korean Discount)” อาจกำลังลดลงหรือไม่
  • หุ้น SoftBank Group ปรับตัวขึ้นมากกว่า 11%
  • Samsung Electronics เพิ่มขึ้น 4.3% ตามแรงหนุนจากการฟื้นตัวของหุ้นกลุ่ม AI ชิป
  • ขณะเดียวกัน ตลาดการบินจะจับตาผลประกอบการไตรมาสของ Delta Air Lines ที่จะประกาศในเช้าวันศุกร์

คริปโตเคอร์เรนซี และสรุปภาพรวมตลาด

Bitcoin ปรับตัวขึ้น 1.14% อยู่ในกรอบ 63,851–64,041 ดอลลาร์

สะท้อนถึงบรรยากาศเชิงบวกของตลาดโดยรวม

สำหรับการซื้อขายในยุโรปวันนี้ ปัจจัยสำคัญที่ต้องจับตา ได้แก่

  • การเปิดตัวของ SK Hynix บน Nasdaq
  • ผลประกอบการของ Delta Air Lines
  • ความคืบหน้าการเจรจาระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน
  • กระแสเงินทุนจากกองทุนบำนาญญี่ปุ่นเข้าสู่ตลาดการเงินภายในประเทศ

ความผันผวนกำลังเกิดขึ้นในสินทรัพย์หลักหลายรายการในขณะนี้
แหล่งที่มา: xStation

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