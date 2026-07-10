Morning Wrap: การพุ่งขึ้นของเงินเยน! วันนี้ตลาดจะเคลื่อนไหวอย่างไรต่อ❓ (10.07.2026)

ภูมิรัฐศาสตร์
- ความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านยังคงเป็นประเด็นที่ตลาดให้ความสนใจ แม้ว่าตลาดจะมองว่าสถานการณ์ความขัดแย้งยังอยู่ในระดับ “ควบคุมได้” หลังเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐฯ ยืนยันเมื่อคืนที่ผ่านมาว่า การเจรจาทางเทคนิคกับเตหะรานจะยังคงดำเนินต่อไป
- ก่อนหน้านี้ ประธานาธิบดี Donald Trump ได้ประกาศระหว่างการประชุม NATO Summit ที่กรุงอังการาว่า ข้อตกลงหยุดยิงกับอิหร่าน “สิ้นสุดลงแล้ว” แต่ต่อมาได้ระบุว่า อิหร่านเป็นฝ่ายติดต่อสหรัฐฯ เพื่อพยายามบรรลุข้อตกลง
- อิหร่านควบคุมการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซ โดยมองว่าเส้นทางดังกล่าวเป็น “อาวุธสำคัญ” และมีความสำคัญมากกว่าโครงการนิวเคลียร์ของประเทศ
- ปริมาณเรือบรรทุกน้ำมันที่ผ่านช่องแคบดังกล่าวลดลงเหลือเพียง 13 ลำต่อวัน จากค่าเฉลี่ย 33 ลำต่อวันในสัปดาห์ก่อน
- ขณะเดียวกัน กาตาร์และปากีสถานกำลังทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการพยายามนำสหรัฐฯ และอิหร่านกลับเข้าสู่โต๊ะเจรจาอีกครั้ง
เศรษฐกิจ
- ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ของญี่ปุ่นเดือนมิถุนายนเพิ่มขึ้น 7.1% เมื่อเทียบรายปี สูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ 6.8% และสูงกว่าตัวเลขเดือนพฤษภาคมที่ 6.3%
- ข้อมูลดังกล่าวสนับสนุนมุมมองว่า ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) ยังคงอยู่บนเส้นทางที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม
- รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังญี่ปุ่น Katayama ประกาศมาตรการส่งเสริมให้กองทุนบำนาญ GPIF เพิ่มการลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินภายในประเทศอย่างมีนัยสำคัญ
- มาตรการดังกล่าวช่วยคลายความกังวลเกี่ยวกับความเป็นอิสระของ BOJ หลังจากตลาดพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่น (JGB) เผชิญแรงขาย
- อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี ยังคงทรงตัวที่ระดับ 4.541%
- อย่างไรก็ตาม ผู้จัดการพอร์ตการลงทุนเตือนว่า ความผันผวนในตลาดพันธบัตรสหรัฐฯ อาจเพิ่มขึ้น เนื่องจาก Fed เริ่มมีท่าทีตอบสนองต่อข้อมูลเศรษฐกิจมากขึ้น
การเคลื่อนไหวของดัชนีหลัก (ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดวันพฤหัสบดี)
ดัชนี Nasdaq Composite ปรับตัวขึ้น 1.3%
S&P 500 เพิ่มขึ้น 0.8%
Dow Jones ปิดบวก 0.3%
แรงหนุนหลักมาจากการฟื้นตัวของหุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ หลังบริษัทผู้ผลิตหน่วยความจำรายใหญ่ของสหรัฐฯ ประกาศแผนลงทุนครั้งใหญ่
อย่างไรก็ตาม ฟิวเจอร์สดัชนีหุ้นสหรัฐฯ เช้าวันศุกร์ปรับตัวลดลงเล็กน้อย
- S&P 500 และ Nasdaq ลดลงประมาณ 0.1%
- Dow Jones ทรงตัว
ตลาดเอเชีย
ตลาดหุ้นเอเชียปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่งในวันศุกร์ โดยได้รับแรงหนุนจากการฟื้นตัวของหุ้นกลุ่มชิป AI
- KOSPI ของเกาหลีใต้พุ่งขึ้นมากกว่า 4%
- Kosdaq เพิ่มขึ้น 5.9%
- Nikkei 225 ของญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นประมาณ 1.5–2%
- Topix เพิ่มขึ้นเกือบ 0.5–0.75%
- Hang Seng เพิ่มขึ้น 0.45–1.86%
- CSI 300 ของจีนเพิ่มขึ้น 0.33–0.4%
Morgan Stanley ระบุว่า ตลาดฮ่องกงและจีนมีผลการดำเนินงานที่โดดเด่นกว่าตลาดภูมิภาคอื่นอย่างชัดเจนในช่วงที่ผ่านมา
อย่างไรก็ตาม แม้จะฟื้นตัวในวันศุกร์ แต่ KOSPI ยังคงมีแนวโน้มเผชิญกับการปรับตัวลงเป็นสัปดาห์ที่ 3 ติดต่อกัน
ค่าเงิน
- เงินเยนแข็งค่าขึ้นอย่างมาก หลังความคิดเห็นของ Katayama เกี่ยวกับกองทุน GPIF
- นักวิเคราะห์ระบุว่า กระแสเงินทุนเชิงโครงสร้างจากกองทุนบำนาญ ซึ่งปัจจุบันถือครองสินทรัพย์ต่างประเทศประมาณ 50% อาจเป็นแรงสนับสนุนเงินเยนที่ยั่งยืนกว่าการแทรกแซงค่าเงิน
- ดอลลาร์สหรัฐยังคงอ่อนค่า ขณะที่เงินซลอตีโปแลนด์ (PLN) อ่อนค่าหนักกว่า โดยแตะระดับต่ำสุดในรอบ 1 ปีเมื่อเทียบกับทั้งยูโรและดอลลาร์
สินค้าโภคภัณฑ์
ราคาน้ำมันยังคงเคลื่อนไหวในกรอบแคบ หลังความกังวลเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานเริ่มคลี่คลาย
- Brent อยู่ที่ประมาณ 76.40–76.57 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
- WTI อยู่ที่ประมาณ 72.22–72.34 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
Citi ยังคงคาดการณ์ราคาน้ำมัน Brent ในไตรมาส 3 ที่ระดับ 75 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ภายใต้สมมติฐานว่าสหรัฐฯ และอิหร่านสามารถบรรลุข้อตกลง และช่องแคบฮอร์มุซกลับมาเปิดใช้งานตามปกติ
ราคาทองคำปรับตัวลดลงเล็กน้อย (-0.21%) อยู่ที่ประมาณ 4,114–4,116 ดอลลาร์ต่อออนซ์
เงินปรับตัวขึ้น 0.58% อยู่ที่ระดับ 60.24–60.32 ดอลลาร์
ก๊าซธรรมชาติปรับตัวขึ้น 0.17%
หุ้นบริษัท
- SK Hynix เตรียมเปิดตัวในตลาด Nasdaq วันศุกร์ผ่าน ADR โดยกำหนดราคา IPO ที่ 149 ดอลลาร์ต่อหุ้น
- การเสนอขายได้รับความสนใจอย่างมาก และบริษัทสามารถระดมทุนได้ประมาณ 26.5 พันล้านดอลลาร์
- ปัจจุบันบริษัทซื้อขายที่ระดับ P/E ล่วงหน้าเพียง 4.8 เท่า เทียบกับค่ามัธยฐานของอุตสาหกรรมที่ 29.84 เท่า
- สถานการณ์ดังกล่าวทำให้เกิดคำถามว่า “ส่วนลดเกาหลี (Korean Discount)” อาจกำลังลดลงหรือไม่
- หุ้น SoftBank Group ปรับตัวขึ้นมากกว่า 11%
- Samsung Electronics เพิ่มขึ้น 4.3% ตามแรงหนุนจากการฟื้นตัวของหุ้นกลุ่ม AI ชิป
- ขณะเดียวกัน ตลาดการบินจะจับตาผลประกอบการไตรมาสของ Delta Air Lines ที่จะประกาศในเช้าวันศุกร์
คริปโตเคอร์เรนซี และสรุปภาพรวมตลาด
Bitcoin ปรับตัวขึ้น 1.14% อยู่ในกรอบ 63,851–64,041 ดอลลาร์
สะท้อนถึงบรรยากาศเชิงบวกของตลาดโดยรวม
สำหรับการซื้อขายในยุโรปวันนี้ ปัจจัยสำคัญที่ต้องจับตา ได้แก่
- การเปิดตัวของ SK Hynix บน Nasdaq
- ผลประกอบการของ Delta Air Lines
- ความคืบหน้าการเจรจาระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน
- กระแสเงินทุนจากกองทุนบำนาญญี่ปุ่นเข้าสู่ตลาดการเงินภายในประเทศ
ความผันผวนกำลังเกิดขึ้นในสินทรัพย์หลักหลายรายการในขณะนี้
แหล่งที่มา: xStation
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