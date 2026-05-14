Morning Wrap: ตลาดชะลอตัว ขณะการประชุมสุดยอดสหรัฐฯ–จีนเริ่มขึ้น 🇨🇳 (14.05.2026)

- ดัชนีฟิวเจอร์สหลักของวอลล์สตรีทยังคงอยู่ในภาวะ “กลั้นหายใจ” ขณะที่การประชุมสุดยอด Trump–Xi เริ่มต้นขึ้นที่จีน US30 และ US500 เคลื่อนไหวในกรอบแคบแทบไม่เปลี่ยนแปลง US2000 ลดลงราว 0.2% ขณะที่ US100 ปรับขึ้น 0.1% ส่วน EU50 ทรงตัว
- ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ เดินทางถึงปักกิ่งเพื่อเข้าร่วมการประชุมกับสี จิ้นผิง ประเด็นสำคัญ ได้แก่ การค้า การยกเลิกภาษีศุลกากรระหว่างกัน และบทบาทของจีนในความขัดแย้งตะวันออกกลาง ทรัมป์เดินทางมาพร้อมคณะนักธุรกิจ รวมถึงซีอีโอของ Tesla และ Nvidia วาระยังครอบคลุมไต้หวันและปัญญาประดิษฐ์ โดยทรัมป์ระบุว่าความสัมพันธ์สหรัฐฯ–จีนจะ “ดีขึ้นกว่าที่เคย”
- Neel Kashkari ประธานเฟดสาขามินนิอาโปลิส ระบุว่าตลาดแรงงานกำลังฟื้นตัว ขณะที่สงครามในอิหร่านกดดันเงินเฟ้อ เขายังสนับสนุนการเปิดช่องสำหรับการขึ้นดอกเบี้ย ซึ่งสวนทางกับความคาดหวังของโดนัลด์ ทรัมป์ต่อ Kevin Warsh โดย Kashkari ย้ำว่าประธานเฟดเป็นเพียงหนึ่งใน 12 ผู้มีสิทธิลงคะแนน และต้องโน้มน้าวสมาชิกคนอื่นให้สนับสนุนนโยบาย
- ตลาดหุ้นเอเชียปรับตัวขึ้นเล็กน้อยจากแรงหนุนหุ้นเทคโนโลยีตามวอลล์สตรีท อย่างไรก็ตาม หุ้นจีนปรับตัวลงจากระดับสูงสุดในรอบหลายปีจากแรงขายทำกำไรในวันประชุม Trump–Xi (CHN.cash: -1.8%, HK.cash: -1.4%) ดัชนี Hang Seng ได้แรงหนุนจากหุ้น Alibaba ขณะที่ตลาดออสเตรเลีย ญี่ปุ่น (JP225: -0.8%) และสิงคโปร์ (SG20.cash: -0.7%) ยังอยู่ในแดนลบ นักลงทุนยังคงกังวลผลกระทบของสงครามในอิหร่านต่อราคาน้ำมันและเงินเฟ้อโลก
- Kazuyuki Masu กรรมการธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) เรียกร้องให้ขึ้นดอกเบี้ยโดยเร็วหากเศรษฐกิจไม่ชะลอตัวอย่างมีนัยสำคัญ เขาเตือนว่าแรงกดดันเงินเฟ้อจากพลังงานกำลังยืดเยื้อ และมองว่าญี่ปุ่นเข้าสู่ช่วงราคาสินค้าเพิ่มขึ้น จำเป็นต้องดำเนินนโยบายอย่างเด็ดขาดเพื่อคุมเงินเฟ้อที่ระดับ 2%
- ค่าเงินดอลลาร์ทรงตัว การเคลื่อนไหวในคู่เงิน G10 จำกัดหลังความผันผวนจากข้อมูลเงินเฟ้อสหรัฐและการรอผลประชุมจีน USDJPY ขยับขึ้น 0.1% ส่วน EURUSD อยู่ที่ 1.171
- น้ำมันฟื้นตัว 0.7% โดย Brent อยู่ที่ 106 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล และ WTI อยู่ที่ 101 ดอลลาร์ ขณะที่ก๊าซธรรมชาติปรับขึ้นอีก 0.7%
- ทองคำปรับขึ้น 0.25% ที่ 4,700 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ขณะที่เงินลดลง 0.25% ที่ 87 ดอลลาร์ต่อออนซ์
- ตลาดคริปโตเคลื่อนไหวผสม Bitcoin เพิ่มขึ้น 0.3% ที่ 79,800 ดอลลาร์ และ Ethereum เพิ่มขึ้น 0.3% ที่ 2,265 ดอลลาร์
Economic Calendar: ทุกสายตาจับจ้องผู้บริโภคสหรัฐฯ 🇺🇸 (14.05.2026)
BREAKING: ปอนด์ดีดตัวกลับ 📈 GDP สหราชอาณาจักรปรับตัวขึ้นแบบไม่คาดคิดในเดือนมีนาคม 🇬🇧
ข่าวเด่นวันนี้ 14 พ.ค.
🚀 US PPI inflation skyrockets to 6%