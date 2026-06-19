Morning Wrap: เอเชียปรับฐานจากความไม่เชื่อมั่นต่อข้อตกลงสันติภาพ โตเกียวส่งสัญญาณแทรกแซงค่าเงินเยน (19.06.2026)

🇺🇸 US Equities & Market Sentiment
US stock futures cool down as geopolitical optimism fades: ฟิวเจอร์สตลาดหุ้นวอลล์สตรีทปรับตัวลง หลังแรงบวกจากความคืบหน้าทางภูมิรัฐศาสตร์เริ่มจางลง บรรยากาศ risk-off กลับมาอีกครั้ง หลังสื่ออิหร่านระบุว่าเตหะรานต้องการการยืนยันการปฏิบัติตามบันทึกความเข้าใจ (MoU) ฉบับใหม่อย่างเป็นทางการก่อนเดินหน้าการเจรจาเพิ่มเติม ความตึงเครียดนี้ยิ่งชัดขึ้นหลังรองประธานาธิบดีสหรัฐฯ JD Vance ยกเลิกกำหนดการเดินทางไปสวิตเซอร์แลนด์กะทันหัน
Tech and small-caps lead morning losses: กลุ่มเทคโนโลยีเป็นตัวนำการปรับตัวลง โดย Nasdaq 100 futures ลดลงมากที่สุด (US100: -1.0%) ขณะที่หุ้นขนาดเล็กก็ถูกกดดันเช่นกัน (US2000: -0.9%) ตามด้วย S&P 500 (US500: -0.7%) และ Dow Jones (US30: -0.45%) ด้านยุโรปยังคงระมัดระวัง โดย Euro Stoxx 50 futures (EU50) เคลื่อนไหวแทบไม่เปลี่ยนแปลง
🌏 Asian & Pacific Markets
Asian equities pull back from record highs as peace talks stumble: ตลาดหุ้นเอเชียปรับตัวลงจากจุดสูงสุดระหว่างวัน หลังความคาดหวังเชิงบวกต่อข้อตกลงสหรัฐฯ–อิหร่านเริ่มถูกตั้งคำถาม ปริมาณการซื้อขายเบาบางจากวันหยุดในจีนและฮ่องกง แม้ช่วงแรกดัชนีญี่ปุ่นและเกาหลีใต้จะทำจุดสูงสุดใหม่ แต่แรงขายทำกำไรเกิดขึ้นทันทีเมื่อฟิวเจอร์สสหรัฐฯ เริ่มอ่อนตัว
KOSPI reverses record high on tech profit-taking: ดัชนี KOSPI ของเกาหลีใต้ผันผวนอย่างหนัก ทำจุดสูงสุดตลอดกาลที่ 9,385.59 จุด ก่อนจะปิดลบ 0.6% หุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ถูกขายทำกำไร โดย Samsung Electronics ลดลงเกือบ 2% ขณะที่ SK Hynix ปรับตัวขึ้น 2% จากจุดสูงสุดระหว่างวันแต่ลดช่วงบวกลง ด้าน Hyundai Motor ลดลง 1% หลังมีรายงานแผนซื้อหุ้น Boston Dynamics เพิ่มเติมจาก SoftBank
Nikkei cools off as futures slide: Nikkei 225 ลดช่วงบวกลงอย่างมาก โดยฟิวเจอร์ส (JP225) ลดลง 1.3% ตามแรงกดดันจากบรรยากาศโลก
ASX 200 drops on mining sector headwinds: ฟิวเจอร์ส ASX 200 (AU200.cash) ลดลง 0.5% จากแรงขายใน BHP หลังรายงานต้นทุนโครงการ Jansen potash ในแคนาดาพุ่งสูง ขณะที่สิงคโปร์ (SG20.cash) ลดลง 0.8% และอินเดีย Nifty 50 ลดลง 0.8%
🌍 Economics & Politics
Japan's inflation held below target by government subsidies: เงินเฟ้อญี่ปุ่นเพิ่มขึ้น 1.5% y/y ในเดือนพฤษภาคม สูงกว่าคาดเล็กน้อย ขณะที่ core inflation อยู่ที่ 1.4% ยังต่ำกว่าเป้าหมาย 2% ของ BOJ ต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 4 โดยแรงกดดันเงินเฟ้อถูกกดไว้จากมาตรการอุดหนุนพลังงานของรัฐบาล
Hawkish underlying pressures preserve rate-hike bets: แม้ตัวเลขเงินเฟ้อดูอ่อน แต่ BOJ มองว่าเป็นผลชั่วคราว ขณะที่แรงกดดันด้านราคาผู้ผลิตและค่าเงินเยนอ่อนยังเพิ่มขึ้น ทำให้ตลาดยังคาดว่า BOJ อาจขึ้นดอกเบี้ยอีกภายในปีนี้
Vance delays Swiss trip as Lebanon clashes strain preliminary peace deal: JD Vance เลื่อนการเดินทางไปสวิตเซอร์แลนด์ ท่ามกลางสถานการณ์ตะวันออกกลางที่ยังเปราะบาง โดยมีรายงานการปะทะในเลบานอนและความตึงเครียดต่อข้อตกลงหยุดยิง
Andy Burnham wins Makerfield by-election to mount Starmer challenge: Andy Burnham ชนะเลือกตั้งซ่อมใน Makerfield ปูทางสู่การท้าชิงผู้นำพรรคแรงงานของ Keir Starmer
💱 Foreign Exchange (FX)
Dollar muscles up as Swiss franc slumps: ดอลลาร์สหรัฐยังแข็งค่าต่อเนื่อง (USDIDX +0.2%) ขณะที่ฟรังก์สวิสอ่อนค่ามากที่สุดในกลุ่มหลัก (USDCHF +0.6%) ยูโรและสกุลเงินยุโรปอื่น ๆ ก็อ่อนค่าเช่นกัน EURUSD ลดลง 0.3% มาอยู่ที่ 1.1422
Yen hits fresh 2-year lows: เงินเยนญี่ปุ่นอ่อนค่าลงต่อเนื่อง หลุดระดับ 161.00 เทียบดอลลาร์ แตะระดับอ่อนสุดในรอบหลายปี
Intervention warnings mount despite BoJ hike: กระทรวงการคลังญี่ปุ่นเตือนพร้อมแทรกแซงค่าเงิน แต่แรงกดดันจากส่วนต่างดอกเบี้ยยังทำให้เยนอ่อนต่อ
🛢️ Commodities
Energy — Calm start ahead of the weekend: ราคาน้ำมัน Brent ปรับขึ้นเล็กน้อย +0.7% อยู่ที่ $79.80 หลังความตึงเครียดภูมิรัฐศาสตร์ลดลง ขณะที่ก๊าซธรรมชาติทรงตัวหลังการพุ่งแรงเมื่อวาน
Precious Metals — Dominant Dollar hammers gold and silver: ทองคำลดลง 1.9% มาอยู่ที่ $4,130/oz และเงินร่วงแรง 3.4% จากแรงกดดันดอลลาร์แข็งและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่สูงขึ้น
🔴Live: ทองยังอ่อน ทองจะรุ่งหรือ ร่วง
ข่าวเด่นวันนี้ 19 มิ.ย.
US100 พุ่งขึ้น 2.7% ก่อนเข้าสู่ช่วงสุดสัปดาห์ 🚀
NATGAS พุ่งขึ้นหลังรายงาน EIA 📈 สต็อกก๊าซชะลอการเพิ่มขึ้น