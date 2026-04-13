Morning Wrap: การปิดกั้นช่องแคบฮอร์มุซ และการปฏิวัติทางการเมืองในฮังการี ⚖️

🌍 ภูมิรัฐศาสตร์ (Geopolitics)
- การเจรจาระหว่างสหรัฐฯ–อิหร่านที่กรุงอิสลามาบัดสิ้นสุดลงด้วยความล้มเหลวในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยทั้งสองฝ่ายไม่สามารถบรรลุข้อตกลงเกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านได้ แม้ข้อตกลงหยุดยิงยังคงมีผลอย่างเป็นทางการ แต่ความหวังในการเจรจารอบใหม่มีน้อยมาก โดยเฉพาะหลังจากการยกระดับความตึงเครียดล่าสุดของวอชิงตัน
- ประธานาธิบดี Donald Trump ยืนยันในเช้าวันนี้ผ่าน Truth Social ว่าการปิดล้อมท่าเรือของอิหร่านจะเริ่มมีผลเวลา 10:00 น. ตามเวลา ET (14:00 น. GMT) โดยสหรัฐฯ จะสกัดกั้นเรือทุกลำที่เข้า-ออกท่าเรืออิหร่านซึ่งบรรทุกสินค้าของอิหร่าน รวมถึงน้ำมันและก๊าซ
- CENTCOM ชี้แจงว่าการปิดล้อมดังกล่าวไม่ได้หมายความว่าจะปิด Strait of Hormuz ต่อการสัญจรของเรือ อย่างไรก็ตาม อิหร่านเตือนว่าการที่เรือของสหรัฐฯ เข้าใกล้ช่องแคบจะถือเป็นการละเมิดข้อตกลงหยุดยิง ขณะที่อิสราเอลได้ยกระดับการเตือนภัย
- รายงานระบุว่า Donald Trump และทีมที่ปรึกษากำลังพิจารณากลับมาใช้ปฏิบัติการโจมตีแบบจำกัดต่ออิหร่าน หากการปิดล้อมไม่เกิดผล นักวิเคราะห์มองว่าการปิดล้อมเป็นเครื่องมือกดดันเป็นหลัก แต่ตลาดกำลังสะท้อนความเสี่ยงของการยกระดับความขัดแย้งเพิ่มเติม
🗳️ การเมือง—ฮังการี (Politics—Hungary)
- ในการเลือกตั้งรัฐสภาของ Hungary เมื่อวันอาทิตย์ พรรคฝ่ายค้านของ Péter Magyar ได้รับคะแนนเสียงประมาณ 53% ท่ามกลางอัตราการออกมาใช้สิทธิสูงเป็นประวัติการณ์
- จากการนับคะแนนแล้ว 98.93% พรรคของ Magyar ครอง 138 ที่นั่ง ขณะที่ Fidesz ได้ 55 ที่นั่ง และ Mi Hazánk ได้ 6 ที่นั่ง จากทั้งหมด 199 ที่นั่งในสภา
- Magyar ได้เสียงข้างมากระดับรัฐธรรมนูญ (เกณฑ์คือ 133 ที่นั่ง) ส่งผลให้การปกครองยาวนาน 16 ปีของ Viktor Orbán สิ้นสุดลง ยุโรปได้แสดงความยินดี และตลาดมองว่าผลการเลือกตั้งนี้สะท้อนถึงการที่ฮังการีจะกลับมาใกล้ชิดกับสหภาพยุโรปมากขึ้น—ซึ่งอาจนำไปสู่การปล่อยเงินช่วยเหลือยูเครนสูงถึง 90,000 ล้านยูโร ที่ก่อนหน้านี้ถูกบล็อกโดยบูดาเปสต์
- คู่เงิน EUR/USD ตอบสนองต่อข่าวนี้เพียงเล็กน้อย โดยยังคงถูกกดดันจากค่าเงินดอลลาร์ที่แข็งค่าและราคาพลังงานในยุโรปที่เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม ในระยะยาว ผลการเลือกตั้งนี้ถือเป็นบวกต่อเงินยูโรและสินทรัพย์ในสหภาพยุโรป
📉 ตลาดเอเชีย (Asian Markets)
- ตลาดเอเชียอยู่ในโหมดหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (risk-off): ดัชนี Nikkei 225 ลดลง 1.0% จากแรงกดดันของราคาพลังงานที่สูงขึ้นและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่นอายุ 10 ปีที่แตะระดับสูงสุดในรอบ 29 ปี
- Hang Seng ลดลง 1.5% และ Shanghai Composite ลดลง 0.3%
- ASX 200 ลดลง 0.5% โดยหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีและเหมืองแร่ฉุดตลาด แม้ว่ากลุ่มพลังงานจะปรับตัวขึ้น
- ฟิวเจอร์ส Euro Stoxx 50 ลดลง 1.8% หลังจากปิดบวก 0.5% เมื่อวันศุกร์ ขณะที่ฟิวเจอร์สสหรัฐฯ ก็ปรับตัวลงเช่นกัน: US500 -0.70%, US100 -0.81%
💱 ค่าเงิน (Currencies)
- ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นจากแรงซื้อสินทรัพย์ปลอดภัยและราคาน้ำมันที่สูงขึ้น: DXY +0.3%, USD/JPY +0.3% (ประมาณ 159.7) โดยเงินเยนยังคงอ่อนค่า แม้ธนาคารกลางญี่ปุ่นจะส่งสัญญาณเชิงเข้มงวด เนื่องจากราคาพลังงานที่สูงยังเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างของเศรษฐกิจญี่ปุ่น
- EUR/USD ลดลง 0.3% ต่ำกว่าระดับ 1.1700 ขณะที่ GBP/USD ลดลง 0.4% และยังคงพยายามยืนเหนือระดับ 1.3400
- สกุลเงินในซีกโลกใต้เผชิญแรงกดดันจากภาวะ risk-off:
- AUD/USD -0.3% (แนวรับที่ 0.7000), NZD/USD -0.2% (แนวรับที่ 0.5800)
- ค่าเงินซลอตี: USD/PLN -0.13% (3.6394), EUR/PLN +0.12% (4.2531) — ค่อนข้างทรงตัว
-
stable.
FX market volatility. Source: xStation
🛢️ สินค้าโภคภัณฑ์ (Commodities)
น้ำมันดิบเป็นผู้นำตลาดอย่างชัดเจนในวันนี้: WTI +8.95% (ประมาณ $104.76/บาร์เรล), Brent +6.8% (เหนือ $102) ซึ่งเป็นการกลับมายืนเหนือระดับจิตวิทยา $100 อีกครั้ง หลังการเจรจาล้มเหลวและการประกาศปิดล้อม
นักวิเคราะห์ชี้ไปที่อีกหนึ่งปัจจัยเสี่ยงเพิ่มเติม: การหมดอายุของสัญญา WTI เดือนพฤษภาคมในวันที่ 21 เมษายน การขาดความคืบหน้าทางการทูตอาจกระตุ้นแรงเก็งกำไรอย่างรุนแรง—บางรายคาดว่าราคาอาจพุ่งไปถึง $120 ภายในสิ้นสัปดาห์
ทองคำปรับตัวลง -0.5% ถึง -0.81% (ประมาณ $4,720/ออนซ์) จากดอลลาร์ที่แข็งค่าและราคาน้ำมันที่พุ่งขึ้น แต่ยังคงอยู่เหนือระดับต่ำสุดที่ $4,700 ขณะที่เงิน (Silver) ลดลง 2.52% และทองแดงลดลง 1.3% จากแรงกดดันของมุมมองเศรษฐกิจที่ชะลอตัวและความเสี่ยงของการเติบโตที่อ่อนแอลง
📊 หุ้นและกลุ่มอุตสาหกรรม (Stocks & Sectors)
ภาพรวมตลาดอยู่ในโหมด “หนีความเสี่ยง” (flight to safety) โดยกลุ่ม cyclical เช่น ธนาคาร สายการบิน อุตสาหกรรม และค้าปลีก มีแนวโน้มถูกกดดันจากต้นทุนพลังงานที่สูงขึ้น
ในทางกลับกัน กลุ่มพลังงานและกลุ่มอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ (defense) กลายเป็นผู้ได้ประโยชน์โดยตรงจากสถานการณ์นี้
ดัชนีหลักทั่วโลกปรับตัวลง:
- DE40 -1.16%
- EU50 -1.15%
- JP225 -1.37%
- CHN.cash -0.84%
สะท้อนภาพเชิงลบของตลาดทั่วโลกอย่างชัดเจน
₿ คริปโตเคอร์เรนซี (Cryptocurrencies)
Bitcoin ลดลง -0.69% (ประมาณ $70,800) โดยยังคงเคลื่อนไหวเหมือนสินทรัพย์เสี่ยง มากกว่าจะเป็น “ทองคำดิจิทัล” ซึ่งถือเป็นจุดอ่อนในสภาวะตลาดปัจจุบัน
Volatility in major markets. Source: xStation
🎯 คาดการณ์สำหรับวันนี้ (What can we expect today?)
- ตลาดยุโรปมีแนวโน้มเปิดลบอย่างรุนแรง โดยช่วงเวลาสำคัญอยู่ที่ 14:00 น. GMT ซึ่งเป็นเวลาที่การปิดล้อมท่าเรืออิหร่านจะเริ่มมีผลอย่างเป็นทางการ หากเกิดเหตุการณ์ทางทะเลหรืออิหร่านตอบโต้ทางทหาร ราคาน้ำมันอาจพุ่งขึ้นต่อ และตลาดหุ้นอาจปรับตัวลงลึกมากขึ้น
- ในฝั่งปฏิทินเศรษฐกิจ ควรจับตาการประกาศทางการทูต โดยเฉพาะบทบาทของ Pakistan และ China ในฐานะตัวกลาง รวมถึงถ้อยแถลงจาก European Central Bank หลังความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในฮังการี
- สัญญาณการลดความตึงเครียด (de-escalation) จากฝั่งสหรัฐฯ หรืออิหร่าน จะถือเป็น “positive surprise” ที่สำคัญที่สุดของตลาดในวันนี้
- ในด้านข้อมูลเศรษฐกิจ (data) — วันนี้ไม่มีตัวเลขสำคัญประกาศ
The End of the Orban Era: ฮังการีเลือกยุโรป การเปลี่ยนแปลงนี้หมายถึงอะไรต่อค่าเงินฟอรินต์และภูมิภาค?
ข่าวเด่นวันนี้ 13 เม.ย.
“SaaS-pocalypse” ยังไม่จบ
3 ตลาดที่ต้องจับตาในสัปดาห์