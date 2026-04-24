13:28 · 24 เมษายน 2026

Morning Wrap – ความเชิงบวกแบบ “ระมัดระวัง” กลับคืนสู่ตลาด (24.04.2026)

GEOPOLITICS & ตะวันออกกลาง

  • ความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ–อิหร่านยังคงชะงักงันต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่ 9 โดยยังไม่สามารถตกลงวันเจรจารอบสองได้ อิหร่านปฏิเสธเจรจาหากยังมีการปิดล้อมทางทะเล ขณะที่ Donald Trump ระบุว่า “มีเวลาเหลือเฟือ” และไม่รีบแก้ปัญหา ทั้งที่ก่อนหน้านี้เคยสัญญาว่าจะจบภายใน 4–5 สัปดาห์
  • Trump ประกาศขยายเวลาหยุดยิงระหว่างอิสราเอล–เลบานอนอีก 3 สัปดาห์ แต่สถานการณ์ยังไม่แน่นอน โดย Danny Danon เตือนว่า Hezbollah ยังคงยิงจรวดต่อเนื่อง
  • Trump สั่งกองทัพเรือสหรัฐยิงทำลายเรือที่วางทุ่นระเบิดในช่องแคบฮอร์มุซ พร้อมอ้างว่าสหรัฐควบคุมพื้นที่ได้ แต่ในความเป็นจริงอิหร่านยังคงมีอิทธิพลสูง
  • Trump ขู่เก็บภาษีหนักกับสหราชอาณาจักร หากไม่ยกเลิก Digital Services Tax ที่กระทบบริษัทเทคสหรัฐ เช่น Apple, Google และ Meta Platforms

เศรษฐกิจ & Macro

  • เงินเฟ้อพื้นฐานของญี่ปุ่นอยู่ที่ 1.8% YoY ต่ำกว่าเป้าหมาย 2% ของ Bank of Japan ขณะที่ PPI ภาคบริการสูงกว่าคาด → สะท้อนแรงกดดันเงินเฟ้อที่ยังอยู่
  • รัฐมนตรีคลังญี่ปุ่นเตือนพร้อม “แทรกแซงค่าเงินเยน” หากเกิดการเก็งกำไร โดย USDJPY อยู่ใกล้ระดับ 160
  • Trump เตือนราคาน้ำมันเบนซินจะยังสูงต่อเนื่อง → เสี่ยงดันเงินเฟ้อผ่านต้นทุนขนส่งและสินค้า
  • Lufthansa ยกเลิก 20,000 เที่ยวบิน จากราคาน้ำมันเครื่องบินที่พุ่งขึ้น

 ตลาดหุ้น (US & Asia)

  • Wall Street ปิดลบ
    • S&P 500: -0.4%
    • Nasdaq: -0.9%
  • Futures ผสม
    • Nasdaq +0.4% (นำโดย Intel)
    • Dow -0.2%
  • ตลาดยังอยู่ใน “narrow leadership” → หุ้นขึ้นกระจุกตัวที่ semiconductor
  • เอเชียเคลื่อนไหวผสม
    • Nikkei +0.71%
    • Hang Seng -0.61%
    • CSI 300 -0.28%

ค่าเงิน

  • ดอลลาร์แข็งเล็กน้อย
  • USDJPY ~159.8 (ใกล้จุด intervention)
  • EURUSD: 1.168 (-0.04%)
  • สกุลเงิน EM และ commodity อ่อนค่า
  • ธนาคารกลางจีนตั้งค่า fixing สูง → สะท้อนการอ่อนค่าควบคุมของหยวน

สินค้าโภคภัณฑ์

  • น้ำมันยังอยู่ในระดับสูง
    • Brent +17% สัปดาห์นี้
    • WTI +16%
  • ราคาปรับฐานเล็กน้อย แต่ trend ยังขึ้น
  • ทองคำ -0.36% → $4,677
  • ก๊าซธรรมชาติ -0.51%
  • วิกฤตพลังงานเริ่มกระทบ refinery ในเอเชีย

บริษัท

  • Intel +19% หลัง earnings ดีกว่าคาดมาก
  • SAP +5% จาก cloud โต
  • Nike ปลดพนักงาน 1,400 คน
  • AI จีนเร่งตัว
    • DeepSeek เปิดตัวโมเดลใหม่
    • Alibaba จับมือ BYD และ Volkswagen

₿ คริปโต

  • Bitcoin -0.38% (~$77.5K)
  • ตลาดรอ crypto summit ของ Trump → อาจเพิ่ม volatility

สิ่งที่ต้องจับตาวันนี้

  • Earnings:
    • Procter & Gamble
    • Charter Communications
    • Schlumberger
  • ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐ (Michigan)

ภาพรวมตลาด

  • ตลาดยังเปราะบาง
  • ขึ้นจาก “กลุ่มเล็ก (semiconductors)”
  • แต่ถูกกดดันจาก geopolitics

👉 หากมีข่าวลบ → มีโอกาสเกิด correction แรงได้ทันที

Current market volatility. Source: xStation

