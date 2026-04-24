Morning Wrap – ความเชิงบวกแบบ “ระมัดระวัง” กลับคืนสู่ตลาด (24.04.2026)

GEOPOLITICS & ตะวันออกกลาง
- ความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ–อิหร่านยังคงชะงักงันต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่ 9 โดยยังไม่สามารถตกลงวันเจรจารอบสองได้ อิหร่านปฏิเสธเจรจาหากยังมีการปิดล้อมทางทะเล ขณะที่ Donald Trump ระบุว่า “มีเวลาเหลือเฟือ” และไม่รีบแก้ปัญหา ทั้งที่ก่อนหน้านี้เคยสัญญาว่าจะจบภายใน 4–5 สัปดาห์
- Trump ประกาศขยายเวลาหยุดยิงระหว่างอิสราเอล–เลบานอนอีก 3 สัปดาห์ แต่สถานการณ์ยังไม่แน่นอน โดย Danny Danon เตือนว่า Hezbollah ยังคงยิงจรวดต่อเนื่อง
- Trump สั่งกองทัพเรือสหรัฐยิงทำลายเรือที่วางทุ่นระเบิดในช่องแคบฮอร์มุซ พร้อมอ้างว่าสหรัฐควบคุมพื้นที่ได้ แต่ในความเป็นจริงอิหร่านยังคงมีอิทธิพลสูง
- Trump ขู่เก็บภาษีหนักกับสหราชอาณาจักร หากไม่ยกเลิก Digital Services Tax ที่กระทบบริษัทเทคสหรัฐ เช่น Apple, Google และ Meta Platforms
เศรษฐกิจ & Macro
- เงินเฟ้อพื้นฐานของญี่ปุ่นอยู่ที่ 1.8% YoY ต่ำกว่าเป้าหมาย 2% ของ Bank of Japan ขณะที่ PPI ภาคบริการสูงกว่าคาด → สะท้อนแรงกดดันเงินเฟ้อที่ยังอยู่
- รัฐมนตรีคลังญี่ปุ่นเตือนพร้อม “แทรกแซงค่าเงินเยน” หากเกิดการเก็งกำไร โดย USDJPY อยู่ใกล้ระดับ 160
- Trump เตือนราคาน้ำมันเบนซินจะยังสูงต่อเนื่อง → เสี่ยงดันเงินเฟ้อผ่านต้นทุนขนส่งและสินค้า
- Lufthansa ยกเลิก 20,000 เที่ยวบิน จากราคาน้ำมันเครื่องบินที่พุ่งขึ้น
ตลาดหุ้น (US & Asia)
- Wall Street ปิดลบ
- S&P 500: -0.4%
- Nasdaq: -0.9%
- Futures ผสม
- Nasdaq +0.4% (นำโดย Intel)
- Dow -0.2%
- ตลาดยังอยู่ใน “narrow leadership” → หุ้นขึ้นกระจุกตัวที่ semiconductor
- เอเชียเคลื่อนไหวผสม
- Nikkei +0.71%
- Hang Seng -0.61%
- CSI 300 -0.28%
ค่าเงิน
- ดอลลาร์แข็งเล็กน้อย
- USDJPY ~159.8 (ใกล้จุด intervention)
- EURUSD: 1.168 (-0.04%)
- สกุลเงิน EM และ commodity อ่อนค่า
- ธนาคารกลางจีนตั้งค่า fixing สูง → สะท้อนการอ่อนค่าควบคุมของหยวน
สินค้าโภคภัณฑ์
- น้ำมันยังอยู่ในระดับสูง
- Brent +17% สัปดาห์นี้
- WTI +16%
- ราคาปรับฐานเล็กน้อย แต่ trend ยังขึ้น
- ทองคำ -0.36% → $4,677
- ก๊าซธรรมชาติ -0.51%
- วิกฤตพลังงานเริ่มกระทบ refinery ในเอเชีย
บริษัท
- Intel +19% หลัง earnings ดีกว่าคาดมาก
- SAP +5% จาก cloud โต
- Nike ปลดพนักงาน 1,400 คน
- AI จีนเร่งตัว
- DeepSeek เปิดตัวโมเดลใหม่
- Alibaba จับมือ BYD และ Volkswagen
₿ คริปโต
- Bitcoin -0.38% (~$77.5K)
- ตลาดรอ crypto summit ของ Trump → อาจเพิ่ม volatility
สิ่งที่ต้องจับตาวันนี้
- Earnings:
- Procter & Gamble
- Charter Communications
- Schlumberger
- ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐ (Michigan)
ภาพรวมตลาด
- ตลาดยังเปราะบาง
- ขึ้นจาก “กลุ่มเล็ก (semiconductors)”
- แต่ถูกกดดันจาก geopolitics
👉 หากมีข่าวลบ → มีโอกาสเกิด correction แรงได้ทันที
Current market volatility. Source: xStation
ยอดค้าปลีกของสหราชอาณาจักรออกมาดีกว่าคาด สร้างความประหลาดใจเชิงบวกให้กับตลาด 💡
