13:44 · 8 พฤษภาคม 2026

Morning wrap: ดัชนียังปรับขึ้น แม้เกิดเหตุยิงกันในช่องแคบฮอร์มุซ 📈💥

เกิดเหตุปะทะกันในช่องแคบฮอร์มุซระหว่างกองกำลังสหรัฐฯ และอิหร่าน โดยทั้งสองฝ่ายต่างกล่าวหาอีกฝ่ายว่าเป็นผู้ยั่วยุการโจมตี ซึ่งถือเป็นภัยคุกคามร้ายแรงต่อข้อตกลงหยุดยิงที่มีอยู่ในปัจจุบัน

ประธานาธิบดีทรัมป์เรียกการโจมตีครั้งนี้ว่าเป็นเพียง “love tap” พร้อมขู่ยกระดับสถานการณ์หากยังไม่มีข้อตกลงนิวเคลียร์ ขณะที่สหรัฐฯ ระบุว่าสามารถป้องกันการโจมตีได้สำเร็จ ส่วนอิหร่านอ้างว่าสหรัฐฯ ได้รับความเสียหาย

ก่อนหน้านี้ สำนักข่าว Fox รายงานว่า สหรัฐฯ ได้ยิงโจมตีท่าเรือของอิหร่าน โดยโดนัลด์ ทรัมป์กล่าวว่า เหตุปะทะเกิดขึ้นระหว่างที่เรือพิฆาตของสหรัฐฯ ซึ่งถูกโจมตี กำลังเดินทางผ่านช่องแคบฮอร์มุซ พร้อมยืนยันว่าข้อตกลงหยุดยิงยังคงมีผลอยู่

หน่วยงานสหรัฐฯ (DOJ และ CFTC) กำลังสอบสวนสถานะ Short ในสัญญาน้ำมันมูลค่ากว่า 2.6 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งถูกเปิดก่อนการประกาศสำคัญเกี่ยวกับความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ–อิหร่าน โดยมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลวงใน (insider trading)

ราคาน้ำมันกลับมาปรับตัวลงอีกครั้ง ต่ำกว่าราคาปิดของสองวันก่อนหน้า:

  • OIL (Brent) ลดลง 1.8% เหลือ 101 ดอลลาร์/บาร์เรล
  • WTI ลดลง 2.25% เหลือ 95.50 ดอลลาร์/บาร์เรล

แม้สถานการณ์ยังเต็มไปด้วยความไม่แน่นอน แต่ตลาดหุ้นฝั่งตะวันตกยังคงมีแนวโน้มปรับตัวขึ้นต่อ และลบแรงปรับฐานช่วงค่ำวานนี้เกือบทั้งหมด

ฟิวเจอร์สดัชนีสหรัฐฯ เคลื่อนไหวในแดนบวก:

  • US100: +0.5%
  • US500: +0.4%
  • US30: +0.25%
  • US2000: +0.2%

ส่วน EU50 เพิ่มขึ้น 0.3%

ตลาดเอเชียปรับตัวลงจากความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน แม้ฟิวเจอร์สฝั่งตะวันตกยังคงเป็นบวก:

  • HSCEI ของจีน: -0.6%
  • Nikkei 225 ญี่ปุ่น และ Nifty 50 อินเดีย: -0.4%
  • KOSPI เกาหลีใต้: -0.1%

 ตลาด Fx

ความผันผวนในสกุลเงินหลักยังค่อนข้างจำกัด สะท้อนความไม่แน่นอนของนักลงทุนต่อทิศทางตลาดในปัจจุบัน

  • ดอลลาร์ออสเตรเลียแข็งแกร่งที่สุดในกลุ่ม G10
    • AUDUSD: +0.25%
  • เยนอ่อนค่าบางส่วน:
    • EURJPY: +0.1%
    • USDJPY: ทรงตัว
  • สกุลเงินนอร์ดิกแข็งค่า:
    • USDNOK: +0.15%
    • EURSEK: +0.15%

 คริปโต

ตลาดคริปโตยังไม่มีทิศทางชัดเจน:

  • Bitcoin เคลื่อนไหวใกล้ 80,000 ดอลลาร์
  • Ethereum ลดลง 0.3% สู่ 2,280 ดอลลาร์

 โลหะมีค่า

โลหะมีค่ายังคงปรับตัวขึ้นต่อ:

  • ทองคำ +0.8% สู่ 4,726 ดอลลาร์/ออนซ์
  • เงิน +2.5% กลับขึ้นเหนือ 80 ดอลลาร์/ออนซ์
