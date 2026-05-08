Morning wrap: ดัชนียังปรับขึ้น แม้เกิดเหตุยิงกันในช่องแคบฮอร์มุซ 📈💥

เกิดเหตุปะทะกันในช่องแคบฮอร์มุซระหว่างกองกำลังสหรัฐฯ และอิหร่าน โดยทั้งสองฝ่ายต่างกล่าวหาอีกฝ่ายว่าเป็นผู้ยั่วยุการโจมตี ซึ่งถือเป็นภัยคุกคามร้ายแรงต่อข้อตกลงหยุดยิงที่มีอยู่ในปัจจุบัน
ประธานาธิบดีทรัมป์เรียกการโจมตีครั้งนี้ว่าเป็นเพียง “love tap” พร้อมขู่ยกระดับสถานการณ์หากยังไม่มีข้อตกลงนิวเคลียร์ ขณะที่สหรัฐฯ ระบุว่าสามารถป้องกันการโจมตีได้สำเร็จ ส่วนอิหร่านอ้างว่าสหรัฐฯ ได้รับความเสียหาย
ก่อนหน้านี้ สำนักข่าว Fox รายงานว่า สหรัฐฯ ได้ยิงโจมตีท่าเรือของอิหร่าน โดยโดนัลด์ ทรัมป์กล่าวว่า เหตุปะทะเกิดขึ้นระหว่างที่เรือพิฆาตของสหรัฐฯ ซึ่งถูกโจมตี กำลังเดินทางผ่านช่องแคบฮอร์มุซ พร้อมยืนยันว่าข้อตกลงหยุดยิงยังคงมีผลอยู่
หน่วยงานสหรัฐฯ (DOJ และ CFTC) กำลังสอบสวนสถานะ Short ในสัญญาน้ำมันมูลค่ากว่า 2.6 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งถูกเปิดก่อนการประกาศสำคัญเกี่ยวกับความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ–อิหร่าน โดยมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลวงใน (insider trading)
ราคาน้ำมันกลับมาปรับตัวลงอีกครั้ง ต่ำกว่าราคาปิดของสองวันก่อนหน้า:
- OIL (Brent) ลดลง 1.8% เหลือ 101 ดอลลาร์/บาร์เรล
- WTI ลดลง 2.25% เหลือ 95.50 ดอลลาร์/บาร์เรล
แม้สถานการณ์ยังเต็มไปด้วยความไม่แน่นอน แต่ตลาดหุ้นฝั่งตะวันตกยังคงมีแนวโน้มปรับตัวขึ้นต่อ และลบแรงปรับฐานช่วงค่ำวานนี้เกือบทั้งหมด
ฟิวเจอร์สดัชนีสหรัฐฯ เคลื่อนไหวในแดนบวก:
- US100: +0.5%
- US500: +0.4%
- US30: +0.25%
- US2000: +0.2%
ส่วน EU50 เพิ่มขึ้น 0.3%
ตลาดเอเชียปรับตัวลงจากความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน แม้ฟิวเจอร์สฝั่งตะวันตกยังคงเป็นบวก:
- HSCEI ของจีน: -0.6%
- Nikkei 225 ญี่ปุ่น และ Nifty 50 อินเดีย: -0.4%
- KOSPI เกาหลีใต้: -0.1%
ตลาด Fx
ความผันผวนในสกุลเงินหลักยังค่อนข้างจำกัด สะท้อนความไม่แน่นอนของนักลงทุนต่อทิศทางตลาดในปัจจุบัน
- ดอลลาร์ออสเตรเลียแข็งแกร่งที่สุดในกลุ่ม G10
- AUDUSD: +0.25%
- เยนอ่อนค่าบางส่วน:
- EURJPY: +0.1%
- USDJPY: ทรงตัว
- สกุลเงินนอร์ดิกแข็งค่า:
- USDNOK: +0.15%
- EURSEK: +0.15%
คริปโต
ตลาดคริปโตยังไม่มีทิศทางชัดเจน:
- Bitcoin เคลื่อนไหวใกล้ 80,000 ดอลลาร์
- Ethereum ลดลง 0.3% สู่ 2,280 ดอลลาร์
โลหะมีค่า
โลหะมีค่ายังคงปรับตัวขึ้นต่อ:
- ทองคำ +0.8% สู่ 4,726 ดอลลาร์/ออนซ์
- เงิน +2.5% กลับขึ้นเหนือ 80 ดอลลาร์/ออนซ์
โครนเนอร์นอร์เวย์ (NOK) พุ่งขึ้น หลังธนาคารกลางนอร์เวย์ (Norges Bank) ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย
