Morning Wrap 📈 Bitcoin ฟื้นตัวสู่ $81K, Wall Street ปรับตัวขึ้นแม้ราคาน้ำมันพุ่ง

ข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญวันนี้ ได้แก่ US JOLTS และ US ISM Services ซึ่งจะประกาศเวลา 15:00 GMT ขณะที่ก่อนเปิดตลาด PayPal และ Pfizer จะรายงานผลประกอบการ และหลังปิดตลาด AMD จะประกาศงบ
ภูมิรัฐศาสตร์ & น้ำมัน
ความตึงเครียดในอ่าวเปอร์เซียกำลังส่งผลกระทบต่อการขนส่งและความปลอดภัยด้านพลังงาน โดยเรือของ Maersk ที่ติดธงสหรัฐได้ออกจากอ่าวผ่านช่องแคบฮอร์มุซภายใต้การคุ้มกันของกองทัพสหรัฐ สะท้อนความเสี่ยงในการดำเนินงานที่เพิ่มขึ้นในหนึ่งในเส้นทางพลังงานสำคัญที่สุดของโลก
ตลาดน้ำมันเริ่มส่งสัญญาณตึงตัวมากขึ้นจากความขัดแย้งกับอิหร่าน โดย Chevron ชี้ว่าภาพรวมอุปทานกำลังแย่ลง ขณะที่สต็อกสำรองถูกนำออกมาใช้ ทำให้ความสามารถในการรองรับ shock ด้านอุปทานลดลง และหนุนให้ราคาพลังงานมีความผันผวนสูง
ธนาคารกลาง
Reserve Bank of Australia (RBA) ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยตามคาด เพื่อต่อสู้กับเงินเฟ้อที่ยังคงอยู่ โดยปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายขึ้นสู่ 4.35% จาก 4.10%
หุ้น & ผลประกอบการ
Palantir Technologies รายงานผลประกอบการดีกว่าคาดและปรับเพิ่มคาดการณ์:
- EPS: $1.33 (สูงกว่าคาด $1.28)
- รายได้และ EBITDA แข็งแกร่ง
- ปรับเพิ่ม outlook สำหรับไตรมาส 2 และทั้งปี โดยเฉพาะในตลาดเชิงพาณิชย์สหรัฐ
สะท้อนถึงความต้องการด้าน AI และข้อมูลที่ยังแข็งแกร่ง รวมถึงประสิทธิภาพการดำเนินงานที่ดีขึ้น
อย่างไรก็ตาม ราคาหุ้นกลับปรับตัวลงเกือบ 3% ในช่วง after-hours
กฎระเบียบ AI
สหรัฐกำลังเปลี่ยนท่าทีต่อการกำกับดูแล AI โดยมีแผนพิจารณา:
- การตรวจสอบโมเดลก่อนเปิดใช้งานสู่สาธารณะ
- การจัดตั้งคณะทำงานร่วมระหว่างรัฐบาลและ Big Tech
ซึ่งเป็นการเปลี่ยนจากแนวทางเดิมที่ค่อนข้าง “ปล่อยอิสระ” และอาจกลายเป็นความเสี่ยงด้าน regulation สำหรับภาคเทคโนโลยี
ขณะเดียวกัน European Union ก็กำลังเพิ่มบทบาทในการกำกับดูแล AI เช่นกัน โดยมีการติดต่อกับ Anthropic เกี่ยวกับโครงการ Mythos สะท้อนแนวโน้มการกำกับดูแลที่เข้มงวดขึ้น ซึ่งอาจนำไปสู่ทั้งความสอดคล้องหรือความแตกต่างด้านกฎระเบียบระหว่างยุโรปและสหรัฐ
สรุปภาพรวม
- น้ำมัน: เริ่มพักตัว แต่ยังมี upside จากความเสี่ยง supply
- หุ้น & Bitcoin: ฟื้นตัวแม้ความตึงเครียดสูง
- AI sector: เจอทั้งแรงหนุนจากดีมานด์ และแรงกดดันจาก regulation
👉 ตลาดกำลังอยู่ในจุด “balance ระหว่าง growth กับ geopolitical risk” ซึ่งทำให้ volatility มีแนวโน้มสูงต่อเนื่อง
Source: xStation5
