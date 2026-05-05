13:25 · 5 พฤษภาคม 2026

Morning Wrap 📈 Bitcoin ฟื้นตัวสู่ $81K, Wall Street ปรับตัวขึ้นแม้ราคาน้ำมันพุ่ง

​​​​​​​ราคาน้ำมันปรับตัวลงเล็กน้อยหลังจากพุ่งขึ้นเมื่อวาน ขณะที่ฟิวเจอร์สดัชนีหุ้น—รวมถึง US100 และ US500—รวมถึง Bitcoin กำลังฟื้นตัว แม้ความไม่แน่นอนและความตึงเครียดในอ่าวเปอร์เซียยังอยู่ในระดับสูงมาก โดยคริปโตเคอร์เรนซีอันดับหนึ่งกำลังไต่ขึ้นสู่ระดับ 81,000 ดอลลาร์ สะท้อนมุมมองเชิงบวกต่อการกลับเข้าสู่แนวโน้มขาขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไป

ข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญวันนี้ ได้แก่ US JOLTS และ US ISM Services ซึ่งจะประกาศเวลา 15:00 GMT ขณะที่ก่อนเปิดตลาด PayPal และ Pfizer จะรายงานผลประกอบการ และหลังปิดตลาด AMD จะประกาศงบ

 ภูมิรัฐศาสตร์ & น้ำมัน

ความตึงเครียดในอ่าวเปอร์เซียกำลังส่งผลกระทบต่อการขนส่งและความปลอดภัยด้านพลังงาน โดยเรือของ Maersk ที่ติดธงสหรัฐได้ออกจากอ่าวผ่านช่องแคบฮอร์มุซภายใต้การคุ้มกันของกองทัพสหรัฐ สะท้อนความเสี่ยงในการดำเนินงานที่เพิ่มขึ้นในหนึ่งในเส้นทางพลังงานสำคัญที่สุดของโลก

ตลาดน้ำมันเริ่มส่งสัญญาณตึงตัวมากขึ้นจากความขัดแย้งกับอิหร่าน โดย Chevron ชี้ว่าภาพรวมอุปทานกำลังแย่ลง ขณะที่สต็อกสำรองถูกนำออกมาใช้ ทำให้ความสามารถในการรองรับ shock ด้านอุปทานลดลง และหนุนให้ราคาพลังงานมีความผันผวนสูง

 ธนาคารกลาง

Reserve Bank of Australia (RBA) ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยตามคาด เพื่อต่อสู้กับเงินเฟ้อที่ยังคงอยู่ โดยปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายขึ้นสู่ 4.35% จาก 4.10%

หุ้น & ผลประกอบการ

Palantir Technologies รายงานผลประกอบการดีกว่าคาดและปรับเพิ่มคาดการณ์:

  • EPS: $1.33 (สูงกว่าคาด $1.28)
  • รายได้และ EBITDA แข็งแกร่ง
  • ปรับเพิ่ม outlook สำหรับไตรมาส 2 และทั้งปี โดยเฉพาะในตลาดเชิงพาณิชย์สหรัฐ

สะท้อนถึงความต้องการด้าน AI และข้อมูลที่ยังแข็งแกร่ง รวมถึงประสิทธิภาพการดำเนินงานที่ดีขึ้น
อย่างไรก็ตาม ราคาหุ้นกลับปรับตัวลงเกือบ 3% ในช่วง after-hours

 กฎระเบียบ AI

สหรัฐกำลังเปลี่ยนท่าทีต่อการกำกับดูแล AI โดยมีแผนพิจารณา:

  • การตรวจสอบโมเดลก่อนเปิดใช้งานสู่สาธารณะ
  • การจัดตั้งคณะทำงานร่วมระหว่างรัฐบาลและ Big Tech

ซึ่งเป็นการเปลี่ยนจากแนวทางเดิมที่ค่อนข้าง “ปล่อยอิสระ” และอาจกลายเป็นความเสี่ยงด้าน regulation สำหรับภาคเทคโนโลยี

ขณะเดียวกัน European Union ก็กำลังเพิ่มบทบาทในการกำกับดูแล AI เช่นกัน โดยมีการติดต่อกับ Anthropic เกี่ยวกับโครงการ Mythos สะท้อนแนวโน้มการกำกับดูแลที่เข้มงวดขึ้น ซึ่งอาจนำไปสู่ทั้งความสอดคล้องหรือความแตกต่างด้านกฎระเบียบระหว่างยุโรปและสหรัฐ

สรุปภาพรวม

  • น้ำมัน: เริ่มพักตัว แต่ยังมี upside จากความเสี่ยง supply
  • หุ้น & Bitcoin: ฟื้นตัวแม้ความตึงเครียดสูง
  • AI sector: เจอทั้งแรงหนุนจากดีมานด์ และแรงกดดันจาก regulation

👉 ตลาดกำลังอยู่ในจุด “balance ระหว่าง growth กับ geopolitical risk” ซึ่งทำให้ volatility มีแนวโน้มสูงต่อเนื่อง

