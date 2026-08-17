Morning Wrap: EURUSD แตะระดับสูงสุดในรอบ 2 เดือน! คาดการณ์ขึ้นดอกเบี้ยลดลงต่อเนื่อง

📊 ดัชนีและบริษัท
- หลังการซื้อขายที่ผันผวนในวันศุกร์ ฟิวเจอร์สดัชนีสหรัฐฯ กลับมาปรับตัวขึ้นใกล้ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ โดย Nasdaq Futures ปรับขึ้นมากที่สุด (US100: +0.3%) ขณะที่ S&P 500 Futures (US500: +0.15%) และ Russell 2000 Futures (US2000: +0.05%) ก็ปรับตัวขึ้นเช่นกัน ส่วน DJIA Futures ลดลงเล็กน้อย (US30: -0.05%) สะท้อนการโยกย้ายเงินทุนเข้าสู่หุ้นเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง
- ตลาดเอเชียปรับตัวขึ้น หลังความคาดหวังต่อการขึ้นดอกเบี้ยของสหรัฐฯ ลดลงจากข้อมูลผู้บริโภคสหรัฐฯ ที่อ่อนแอในวันศุกร์ ทั้งยอดค้าปลีกและดัชนีความเชื่อมั่นที่ลดลง ตลาดฮ่องกง (HK.cash: +1.1%) และจีน (CHN.cash: +1.15%) นำการปรับตัวขึ้น ขณะที่ Nikkei 225 Futures (JP225) เพิ่มขึ้น 0.3% แม้ GDP ญี่ปุ่นออกมาอ่อนแอกว่าคาด ออสเตรเลียทรงตัว ส่วนเกาหลีใต้ปิดทำการเนื่องในวันหยุด
- หุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์นำตลาดญี่ปุ่นและจีนปรับตัวขึ้น โดย Kioxia +7.6%, SMIC +7.1% และ Cambricon +5% ขณะที่ Alibaba เพิ่มขึ้น 1.5% หลังมีรายงานว่าเตรียมขายสตูดิโอเกม Lingxi Games ซึ่งมีมูลค่ามากกว่า 1.5 พันล้านดอลลาร์ ด้านออสเตรเลีย หุ้นบางบริษัทปรับตัวลงแรงหลังประกาศผลประกอบการ โดย JB Hi-Fi และธนาคาร NAB ลดลงกว่า 3.5% หลังเตือนถึงภาวะชะลอตัวในตลาดสินเชื่อที่อยู่อาศัย
🌍 เศรษฐกิจและภูมิรัฐศาสตร์
- GDP ญี่ปุ่นไตรมาส 2 ขยายตัว 1.1% เมื่อคิดเป็นรายปี หรือ 0.3% QoQ ต่ำกว่าคาดการณ์ที่ 2% อย่างมาก โดยอุปสงค์ในประเทศที่ลดลงอย่างไม่คาดคิดเป็นปัจจัยหลัก การบริโภคภาคเอกชนลดลงเป็นครั้งแรกในรอบ 2 ปี (-0.02% QoQ) ขณะที่การลงทุนภาคธุรกิจ (CAPEX) หดตัว 1.2% QoQ จากความไม่แน่นอนของห่วงโซ่อุปทานที่เกี่ยวข้องกับสงครามในตะวันออกกลาง อย่างไรก็ตาม ผลกระทบเชิงลบถูกชดเชยบางส่วนด้วยการส่งออกสุทธิที่ได้แรงหนุนจากความต้องการอุปกรณ์ AI และรถยนต์ไฮบริด
- ในทางตรงกันข้าม การผลิตภาคอุตสาหกรรมออกมาดีกว่าคาดที่ 4.9% YoY เทียบกับคาดการณ์ 4.2% และครั้งก่อน -2.1% สะท้อนมุมมองเชิงบวกที่ปรากฏในผลสำรวจ Tankan ล่าสุด
- รัฐมนตรีต่างประเทศจาก 8 ประเทศ รวมถึงตุรกี ซาอุดีอาระเบีย และอียิปต์ พร้อมด้วยกลุ่มฮามาส ประณามการที่อิสราเอลปฏิเสธแผนของ Board of Peace ขณะที่ประธานาธิบดีเออร์โดกันของตุรกีกล่าวว่า การเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งยังคงเป็นภารกิจสำคัญอันดับต้น ๆ
💱 ค่าเงิน สินค้าโภคภัณฑ์ และคริปโต
- ดัชนีดอลลาร์ปรับตัวลงเป็นวันที่ 3 ติดต่อกัน (USDIDX: -0.15%) แตะระดับต่ำสุดที่เป็นแนวรับสำคัญในช่วงกลางเดือนมิถุนายน ขณะที่ความต้องการสินทรัพย์เสี่ยงที่เพิ่มขึ้นในเอเชียสะท้อนผ่านการแข็งค่าของดอลลาร์ออสเตรเลียและดอลลาร์นิวซีแลนด์ (AUDUSD: +0.4%, NZDUSD: +0.6%) เงินเยนแข็งค่าขึ้นแม้ GDP ญี่ปุ่นอ่อนแอ (USDJPY: -0.15%) ส่วน EURUSD (+0.2%) ซื้อขายที่ระดับสูงสุดในรอบ 2 เดือน ใกล้ 1.1585
- ราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Brent (OIL) เคลื่อนไหวใกล้ระดับปิดวันศุกร์ที่ประมาณ 88.50 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล เนื่องจากยังไม่มีความเปลี่ยนแปลงสำคัญในตะวันออกกลาง ขณะที่สัญญาซื้อขายล่วงหน้าก๊าซธรรมชาติยุโรปเปิดตลาดสูงขึ้น (NATGAS.EU: +2%, NATGAS: -2%)
- ความคาดหวังต่อการขึ้นดอกเบี้ยของ Fed ที่ลดลงยังคงเป็นปัจจัยหนุนโลหะมีค่า โดยทองคำเพิ่มขึ้น 0.4% สู่ 4,393 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ขณะที่เงินเพิ่มขึ้น 1.6% สู่ 65.70 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ส่วนแพลทินัมและแพลเลเดียมฟิวเจอร์สก็ปรับตัวขึ้นเช่นกัน
- ตลาดคริปโตยังมีมุมมองเชิงบวกในระดับปานกลาง Bitcoin เพิ่มขึ้น 0.9% สู่ 63,520 ดอลลาร์ ขณะที่ Ethereum เพิ่มขึ้น 1.3% สู่ 1,900 ดอลลาร์
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