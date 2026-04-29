13:44 · 29 เมษายน 2026

Morning Wrap: สรุปข่าวเช้า - การตัดสินใจต่อเนื่องจาก Fed และ BoC พร้อมงบ Q1 ของกลุ่ม Mag7 ⚡ (29.04.2026)

ภูมิรัฐศาสตร์และความขัดแย้งในตะวันออกกลาง

• The Wall Street Journal รายงานว่า Donald Trump ได้สั่งให้ทีมที่ปรึกษาเตรียมแผนปิดล้อมท่าเรือของอิหร่านแบบยืดเยื้อไม่มีกำหนด หลังการประชุม Situation Room เมื่อวันจันทร์ โดย Trump ประเมินว่าทั้งการกลับไปโจมตีทางทหารหรือการถอนตัวออกจากความขัดแย้งมีความเสี่ยงสูงกว่าการกดดันทางเศรษฐกิจ ปัจจุบัน Strait of Hormuz ซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันและ LNG ราว 20% ของโลก ยังคงถูกปิด

• การเจรจาทางการทูตยังคงชะงักงัน อิหร่านประกาศว่าจะไม่หารือเรื่องโครงการนิวเคลียร์ภายใต้เงื่อนไขปัจจุบัน โดยเรียกร้องค่าชดเชย การผ่อนคลายมาตรการคว่ำบาตร และอำนาจควบคุมบางส่วนเหนือ Strait of Hormuz ขณะที่สหรัฐฯ ยืนกรานให้ยุติโครงการนิวเคลียร์ เจ้าหน้าที่สหรัฐฯ ระบุว่าการปิดล้อม “เริ่มเห็นผล” และอิหร่านกำลังเผชิญปัญหาการเก็บน้ำมันที่ขายไม่ออก

แนวโน้มเศรษฐกิจ

• ฤดูกาลประกาศงบสหรัฐฯ ยังแข็งแกร่ง โดยมากกว่า 80% ของบริษัททำผลงานดีกว่าคาด และกำไร Q1 โตประมาณ 16% อย่างไรก็ตาม ตลาดยังต้องการ “ปัจจัยใหม่” เพื่อไปต่อ โดยเฉพาะความเสี่ยงด้านต้นทุนที่อาจกดดันหุ้นขนาดใหญ่ วันนี้ถือเป็นจุดพีคของงบกลุ่ม Mag7

• ธนาคารกลางยังไม่มีสัญญาณผ่อนคลาย ทั้ง European Central Bank และ Bank of England ยังติดข้อจำกัดจากเงินเฟ้อพลังงาน ส่วน Federal Reserve ก็ไม่มีแผนเปลี่ยนนโยบาย โดยคืนนี้มีผลประชุม FOMC (คาดคงดอกเบี้ย 3.50–3.75%) และ Bank of Canada (คาดคงที่ 2.25%)

• National Institute of Economic and Social Research ปรับลดคาดการณ์เศรษฐกิจ UK และเตือนว่าเงินเฟ้อจะสูงเกินเป้าหมายถึงปี 2028 ขณะที่แคนาดาก็ปรับลดคาดการณ์เช่นกัน

น้ำมันและสินค้าโภคภัณฑ์

• ราคาน้ำมันยังปรับขึ้นต่อเนื่อง โดย WTI ที่ทะลุ $100 อาจดึงแรงซื้อจากกลยุทธ์เชิงเทคนิค

• ข้อมูลจาก American Petroleum Institute ชี้ถึงภาวะอุปทานตึงตัว: สต็อกน้ำมันดิบลดลง 1.79 ล้านบาร์เรล น้ำมันเบนซินลด 8.47 ล้าน และดีเซลลด 2.60 ล้าน สะท้อนผลกระทบจริงจากการปิด Hormuz

• จีนเพิ่มโควตาส่งออกเชื้อเพลิงเดือนพฤษภาคมเป็น 500,000 ตัน แต่ยังต่ำกว่าก่อนสงครามมาก และใช้เป็นเครื่องมือเชิงยุทธศาสตร์

• ก๊าซธรรมชาติ (NATGAS) ลดเล็กน้อย (-0.30%) ขณะที่ทองคำ +0.10% และเงิน +0.90%

ตลาดเอเชีย

• ตลาดญี่ปุ่นปิดเนื่องในวัน Showa Day ทำให้สภาพคล่องลดลง

• ดัชนีเอเชียปรับขึ้นเล็กน้อย จีน +1.05%, ญี่ปุ่นฟิวเจอร์ส +0.73% ขณะที่ฟิวเจอร์สสหรัฐฯ บวกเล็กน้อย

ค่าเงิน

• ดอลลาร์แข็งค่า จากข่าวการปิดล้อมอิหร่าน

• AUD และ NZD อ่อนค่าที่สุด แม้เงินเฟ้อออสเตรเลียยังสูง ตลาดลดโอกาสขึ้นดอกเบี้ยของ Reserve Bank of Australia

• เยนทรงตัว โดยมีมุมมองว่า Bank of Japan ไม่สามารถพยุงค่าเงินได้

• People's Bank of China ยังคงควบคุมค่าเงินหยวน

ผลประกอบการยุโรป

• UBS กำไร Q1 พุ่ง 80% สูงกว่าคาด พร้อมประกาศ buyback $3B

• Santander และ Deutsche Bank รายงานกำไรดีกว่าคาด

• Mercedes-Benz EBIT สูงกว่าคาด แม้รายได้ต่ำเล็กน้อย

ไฮไลต์งบวันนี้ (จุดพีคของฤดูกาล)

• ก่อนตลาดเปิด: AbbVie, Automatic Data Processing, TotalEnergies

• หลังตลาดปิด: 4 ยักษ์ใหญ่ Mag7
– Microsoft
– Meta Platforms
– Amazon
– Alphabet

 ผลลัพธ์อาจกำหนดทิศทางตลาดในระยะสั้น โดยนักลงทุนจับตา AI, Cloud และกำไร

₿ คริปโต

• Bitcoin +1.13% เคลื่อนไหวตาม sentiment ตลาด

สิ่งที่ต้องจับตาวันนี้

• ผลประชุม Fed และ BoC + แถลงของ Jerome Powell
• ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ (Durable goods, housing)
• สต็อกน้ำมันจาก EIA
• เงินเฟ้อเยอรมนี

บทสรุป

ตลาดยัง “ขึ้นด้วยความหวัง” จากงบและ AI แต่ความจริงคือยังไม่มี catalyst ใหม่ ขณะที่น้ำมัน > $100 และ Strait of Hormuz ยังปิด → เป็นความเสี่ยงสำคัญต่อการไปต่อของตลาด

29 เมษายน 2026, 08:55

