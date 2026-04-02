Morning Wrap: Trump ต้องการส่งอิหร่าน “ย้อนกลับไปยุคหิน” ดัชนีหุ้นร่วงหนัก

- ในสุนทรพจน์ของเขา Donald Trump ยืนยันว่าเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ในอิหร่านใกล้จะบรรลุแล้ว และสงครามจะสิ้นสุดลงในไม่ช้า เขาประกาศว่าจะมีการโจมตีที่รุนแรงในช่วงไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า เพื่อ “ปิดงานให้เสร็จ” และ “ผลักอิหร่านกลับไปสู่ยุคหิน” แม้จะยืนยันความสำเร็จ แต่ประธานาธิบดีไม่ได้กล่าวถึงประเด็นการส่งกองกำลังภาคพื้นดินและการทูต สุนทรพจน์ที่มีเป้าหมายเพื่อสร้างความมั่นใจต่อสาธารณะเกี่ยวกับราคาพลังงานที่พุ่งสูง กลับกระตุ้นให้ราคาน้ำมันพุ่งขึ้นทันที และตลาดหุ้นปรับตัวลง
- นอกจากนี้ Trump ได้ผลักภาระเรื่องช่องแคบ Hormuz ไปยังประเทศอื่น ๆ โดยเรียกร้องให้ “เป็นผู้นำ” และดูแลเส้นทางดังกล่าวด้วยตนเอง เขาระบุว่าประเทศที่พึ่งพาน้ำมันจากเส้นทางนี้ควร “ดูแลตัวเอง” เนื่องจากสหรัฐฯ มีแผนถอนตัวจากความขัดแย้ง ทำให้ปัญหาเศรษฐกิจสำคัญยังไม่ได้รับการแก้ไข และยิ่งเพิ่มความกังวลเกี่ยวกับอิทธิพลของอิหร่าน
- ท่าทีเชิงแข็งกร้าวของ Trump กำลังกดดันตลาดหุ้นหลักทั่วโลก สัญญาซื้อขายล่วงหน้าดัชนีหลักปรับตัวลดลง โดยกลุ่มที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดคือหุ้นขนาดเล็ก Russell 2000 (US2000: -1.9%) ตามด้วย Nasdaq (US100: -1.6%), S&P 500 (US500: -1.3%) และ DJIA (US30: -1.15%)
- บรรยากาศตลาดในเอเชียทรุดตัวลงอย่างหนัก ดัชนี KOSPI ของเกาหลีใต้ (-3.7%) และ Nikkei 225 ของญี่ปุ่น (-2%) รวมถึง TOPIX ปรับตัวแย่ที่สุด โดยลบกำไรจากรอบก่อนหน้าออกไปทั้งหมด กลุ่มเทคโนโลยีกดดัน Hang Seng (-1%) ขณะที่ ASX 200 ของออสเตรเลียลดลง 1.1% ราคาน้ำมันที่พุ่งขึ้นส่งผลกระทบต่อประเทศที่พึ่งพาพลังงานสูง ทำให้เกิดความกังวลเรื่องเงินเฟ้อและนโยบายการเงินที่เข้มงวดขึ้นของธนาคารกลาง
- ดุลการค้าของออสเตรเลียพุ่งขึ้นแตะ 5.69 พันล้าน AUD (คาดการณ์: 2.6 พันล้าน, ครั้งก่อน: 2.26 พันล้าน) การเพิ่มขึ้นนี้มีสาเหตุหลักจากการส่งออกโลหะและถ่านหินที่ลดลงอย่างรวดเร็ว หลังราคาพลังงานและสินค้าโภคภัณฑ์พุ่งสูงจากสงครามในอิหร่าน
- ในตลาด FX ดอลลาร์สหรัฐกลับมาแข็งแกร่งอีกครั้ง (USDIDX: +0.5%) จากแรงหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น และความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการดำเนินนโยบายของสหรัฐฯ ในอิหร่าน โดยเฉพาะความเป็นไปได้ของการแทรกแซงภาคพื้นดิน สกุลเงินที่อ่อนค่ามากที่สุดคือกลุ่มประเทศ Antipodean (AUDUSD, NZDUSD: -0.7%), ฟรังก์สวิส (USDCHF: +0.65%) และปอนด์อังกฤษที่ได้รับผลกระทบจากราคาก๊าซนำเข้าที่สูง (GBPUSD: -0.6%) ขณะที่ EURUSD อ่อนค่าลง 0.5% อยู่ที่ 1.1535
- น้ำมันดิบ Brent พุ่งขึ้นประมาณ 6.7% สู่ระดับ 107 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ลบการปรับตัวลงส่วนใหญ่ในช่วง 3 วันที่ผ่านมา ขณะเดียวกันโลหะมีค่าเผชิญแรงขาย โดยทองคำลดลง 2.2% มาอยู่ที่ 4,650 ดอลลาร์ต่อออนซ์ และเงิน (Silver) ลดลง 5.35% สู่ระดับ 71 ดอลลาร์ต่อออนซ์
- Alberto Musalem จาก Fed สาขา St. Louis ย้ำว่า Fed ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนทิศทางนโยบายการเงินอย่างฉับพลัน โดยระบุว่าอัตราดอกเบี้ยในปัจจุบันอยู่ในระดับที่เหมาะสมเมื่อพิจารณาความเสี่ยงเงินเฟ้อจากสงครามในอิหร่าน
