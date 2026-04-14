อ่านเพิ่มเติม
13:53 · 14 เมษายน 2026

Morning Wrap: บรรยากาศการลงทุนบน Wall Street เริ่มผ่อนคลายลงเล็กน้อย ขณะที่ดอลลาร์สหรัฐเผชิญแรงกดดัน (14.04.2026)

  • ฟิวเจอร์สดัชนีหุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวลงเล็กน้อยในวันนี้ แต่ยังคงรักษาแนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแกร่ง โดย US500 เคลื่อนไหวใกล้ระดับ 6,920 จุด ซึ่งยังต่ำกว่าจุดสูงสุดตลอดกาลราว 100 จุด
  • ตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญวันนี้ ได้แก่ ดัชนีความเชื่อมั่นธุรกิจขนาดเล็ก (NFIB) เวลา 11:00 น. GMT, ข้อมูลการจ้างงาน ADP และที่สำคัญที่สุดคือ ดัชนีเงินเฟ้อผู้ผลิต (PPI) ของสหรัฐฯ เดือนมีนาคม เวลา 13:30 น. GMT
    → ตลาดจับตาอย่างใกล้ชิด เนื่องจาก PPI ก่อนหน้าปรับขึ้นแรงถึง 0.7% MoM สะท้อนแรงกดดันเงินเฟ้อที่ยังสูง
  • อิสราเอลเตรียมเริ่มการเจรจากับเลบานอน ขณะที่เจ้าหน้าที่ธนาคารกลางจำนวนมากจากทั้ง Fed และ ECB มีกำหนดกล่าวสุนทรพจน์เกี่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจ
  • ดัชนี Hang Seng ของจีนลบกำไรส่วนใหญ่ก่อนหน้า หลังข้อมูลเดือนมีนาคมออกมาอ่อนแอ
    • ส่งออก +2.5% YoY (ต่ำกว่าคาด 8.6%)
    • นำเข้า +27.8% (สูงกว่าคาด)
    • ดุลการค้าลดลงเหลือ 51.13 พันล้านดอลลาร์
  • ความคาดหวังต่อฤดูกาลประกาศงบของสหรัฐฯ อยู่ในระดับสูง โดยนักวิเคราะห์ได้ปรับเพิ่มประมาณการกำไรในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา และตามข้อมูลจาก Morgan Stanley ค่า P/E เฉลี่ยของบริษัทใน S&P 500 ลดลงแล้วราว 18%
  • ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (USD Index futures) อ่อนค่าลงสู่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ช่วงต้นของความขัดแย้งในตะวันออกกลาง ขณะที่ EURUSD เคลื่อนไหวเหนือระดับ 1.17 ก่อนการประกาศ PPI
  • Bitcoin ปรับตัวขึ้นเหนือ $74,000 และพยายามกลับทิศจากแนวโน้มขาลง โดยเพิ่มขึ้นเกือบ 1.7% ในวันนี้
    ส่วน Ethereum เพิ่มขึ้นมากกว่า 4% จาก sentiment ที่ดีขึ้นในสินทรัพย์เสี่ยง และผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ ที่ลดลง
  • รัฐมนตรีพลังงานสหรัฐฯ Wright ระบุว่า บริษัทขนาดใหญ่ของสหรัฐฯ เตรียมประกาศเพิ่มกำลังการผลิตน้ำมันในเวเนซุเอลา
  • Nvidia ปฏิเสธข่าวลือเกี่ยวกับการเข้าซื้อกิจการของ Dell

US500 and USDIDX (charts, daily timeframe)

Source: xStation5

Source: xStation5

ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก