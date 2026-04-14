Morning Wrap: บรรยากาศการลงทุนบน Wall Street เริ่มผ่อนคลายลงเล็กน้อย ขณะที่ดอลลาร์สหรัฐเผชิญแรงกดดัน (14.04.2026)

- ฟิวเจอร์สดัชนีหุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวลงเล็กน้อยในวันนี้ แต่ยังคงรักษาแนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแกร่ง โดย US500 เคลื่อนไหวใกล้ระดับ 6,920 จุด ซึ่งยังต่ำกว่าจุดสูงสุดตลอดกาลราว 100 จุด
- ตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญวันนี้ ได้แก่ ดัชนีความเชื่อมั่นธุรกิจขนาดเล็ก (NFIB) เวลา 11:00 น. GMT, ข้อมูลการจ้างงาน ADP และที่สำคัญที่สุดคือ ดัชนีเงินเฟ้อผู้ผลิต (PPI) ของสหรัฐฯ เดือนมีนาคม เวลา 13:30 น. GMT
→ ตลาดจับตาอย่างใกล้ชิด เนื่องจาก PPI ก่อนหน้าปรับขึ้นแรงถึง 0.7% MoM สะท้อนแรงกดดันเงินเฟ้อที่ยังสูง
- อิสราเอลเตรียมเริ่มการเจรจากับเลบานอน ขณะที่เจ้าหน้าที่ธนาคารกลางจำนวนมากจากทั้ง Fed และ ECB มีกำหนดกล่าวสุนทรพจน์เกี่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจ
- ดัชนี Hang Seng ของจีนลบกำไรส่วนใหญ่ก่อนหน้า หลังข้อมูลเดือนมีนาคมออกมาอ่อนแอ
- ส่งออก +2.5% YoY (ต่ำกว่าคาด 8.6%)
- นำเข้า +27.8% (สูงกว่าคาด)
- ดุลการค้าลดลงเหลือ 51.13 พันล้านดอลลาร์
- ความคาดหวังต่อฤดูกาลประกาศงบของสหรัฐฯ อยู่ในระดับสูง โดยนักวิเคราะห์ได้ปรับเพิ่มประมาณการกำไรในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา และตามข้อมูลจาก Morgan Stanley ค่า P/E เฉลี่ยของบริษัทใน S&P 500 ลดลงแล้วราว 18%
- ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (USD Index futures) อ่อนค่าลงสู่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ช่วงต้นของความขัดแย้งในตะวันออกกลาง ขณะที่ EURUSD เคลื่อนไหวเหนือระดับ 1.17 ก่อนการประกาศ PPI
- Bitcoin ปรับตัวขึ้นเหนือ $74,000 และพยายามกลับทิศจากแนวโน้มขาลง โดยเพิ่มขึ้นเกือบ 1.7% ในวันนี้
ส่วน Ethereum เพิ่มขึ้นมากกว่า 4% จาก sentiment ที่ดีขึ้นในสินทรัพย์เสี่ยง และผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ ที่ลดลง
- รัฐมนตรีพลังงานสหรัฐฯ Wright ระบุว่า บริษัทขนาดใหญ่ของสหรัฐฯ เตรียมประกาศเพิ่มกำลังการผลิตน้ำมันในเวเนซุเอลา
- Nvidia ปฏิเสธข่าวลือเกี่ยวกับการเข้าซื้อกิจการของ Dell
US500 and USDIDX (charts, daily timeframe)
Source: xStation5
Bitcoin พุ่งแตะระดับ $75,000 จากแรงกดดันของดอลลาร์สหรัฐ 📈 (14.04.2026)
