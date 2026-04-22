Morning wrap 🗽 ดัชนี Wall Street ยังคงปรับตัวขึ้น หลังการหยุดยิงสหรัฐฯ–อิหร่านถูกขยายเวลา (22.04.2026)

- ฟิวเจอร์สหุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวสูงขึ้นหลังจาก Donald Trump ประกาศขยายเวลาการหยุดยิงกับอิหร่านแบบไม่มีกำหนด ซึ่งตลาดตีความว่าเป็นสัญญาณของการผ่อนคลายความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ในระยะสั้น หลังปิดตลาดสหรัฐฯ จะมีการรายงานผลประกอบการจาก Tesla และ IBM ขณะที่ปฏิทินข้อมูลเศรษฐกิจวันนี้ค่อนข้างเบาบาง
- ในทางปฏิบัติ นักลงทุนตอบสนองด้วยการกลับมารับความเสี่ยงเล็กน้อย โดย S&P 500 futures ปรับขึ้น 0.2% และ Nasdaq 100 futures เพิ่มขึ้น 0.3% เนื่องจากตลาดเริ่มสะท้อนความเป็นไปได้ที่ความตึงเครียดที่ลดลงอาจช่วยลดแรงกดดันต่อราคาน้ำมัน และสนับสนุนแนวโน้มการเติบโตทางเศรษฐกิจ
- ในขณะเดียวกัน ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง ซึ่งโดยทั่วไปสะท้อนถึงการลดการถือครองสินทรัพย์ปลอดภัย และการเปลี่ยนผ่านจากโหมดป้องกันความเสี่ยงไปสู่ภาวะรับความเสี่ยงแบบระมัดระวังมากขึ้น
- อย่างไรก็ตาม ควรสังเกตว่าการฟื้นตัวครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากช่วงการซื้อขายที่อ่อนแอ โดยดัชนีหลักของสหรัฐฯ ปรับตัวลดลงต่อเนื่องเป็นวันที่สองในวันอังคาร จากความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการเจรจาระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านที่ยังคงกดดันความเชื่อมั่นนักลงทุน
- ในตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ สถานการณ์ยังคงตึงเครียด โดย Brent crude เคลื่อนไหวใกล้ระดับ 98 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล สะท้อนว่าตลาดยังคงประเมินความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางในระดับสูง แม้ sentiment จะดีขึ้นในระยะสั้น
- ฝั่งเอเชีย sentiment ยังคงอ่อนแอ โดยดัชนี MSCI Asia Pacific ลดลง 0.7% ในวันอังคาร ตามการปรับตัวลงก่อนหน้าของตลาดสหรัฐฯ ขณะที่นักลงทุนประเมินว่าความขัดแย้งในตะวันออกกลางจะยืดเยื้อเพียงใด และจะกระทบเศรษฐกิจโลกอย่างไร
- ในยุโรป แนวโน้มของการซื้อขายยังคงระมัดระวัง แม้ว่าตลาดสหรัฐฯ จะปรับตัวขึ้น แต่คาดว่าหุ้นยุโรปจะเปิดลบเล็กน้อย สะท้อนว่าตลาดโลกยังไม่มองว่าสถานการณ์ได้รับการแก้ไขอย่างสมบูรณ์
- การประกาศของทรัมป์เองมีทั้งมุมบวกและความไม่ชัดเจน ในด้านหนึ่ง เขายืนยันการขยายเวลาการหยุดยิงกับอิหร่านแบบไม่มีกำหนด แต่อีกด้านหนึ่ง เขาระบุว่าความคืบหน้าในการเจรจายังล่าช้า เนื่องจากโครงสร้างผู้นำในเตหะรานที่ “แตกแยกอย่างรุนแรง”
- ในมุมมองของตลาด สิ่งสำคัญคือสหรัฐฯ มีแผนหยุดการโจมตีทางทหารเพิ่มเติม แต่ยังคงมาตรการปิดล้อมช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งการขนส่งยังคงถูกรบกวนอย่างหนัก สำหรับนักลงทุน นั่นหมายความว่าแม้ความเสี่ยงทางทหารจะลดลงชั่วคราว แต่ความเสี่ยงด้านอุปทานในตลาดน้ำมันยังคงอยู่และยังไม่หายไปไหน
Source: xStation5
ข่าวเด่นวันนี้ 22 เม.ย.
วอร์ชให้การต่อวุฒิสภา: “ผมจะไม่เป็นเครื่องมือของประธานาธิบดี” และส่งสัญญาณวาระการปฏิรูปธนาคารกลางสหรัฐ (Fed)