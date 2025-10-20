อ่านเพิ่มเติม
ข่าวเด่นวันนี้: คำพูดของทรัมป์หนุนวอลล์สตรีท 📈 ขณะที่โลหะมีค่าปรับตัวลดลง

ประเด็นหลัก
US30
ดัชนี
-
-
ประเด็นหลัก

  • ตลาดหุ้น อ่อนตัวก่อนหมดอายุออปชันรายเดือน

  • ดอลลาร์สหรัฐและผลตอบแทนพันธบัตร ปรับตัวขึ้นเล็กน้อย

  • โลหะมีค่าและคริปโต ปรับตัวลดลง

  • ทรัมป์ ชี้ถึง “ความมีน้ำใจ” ในการเจรจากับจีน

สรุปตลาดและเหตุการณ์สำคัญ

  • ดัชนี VIX ร่วงเกือบ 10% ขณะที่หุ้นสหรัฐฯ พยายามฟื้นตัวจากแรงขายล่าสุด

  • ฟิวเจอร์ส US100, US500, US30 ปรับตัวขึ้นเล็กน้อย

  • หุ้น Zions Bancorp ดีดขึ้นกว่า 3% ฟื้นตัวจากการเทขายเมื่อวาน หลังนักวิเคราะห์จาก Baird อัปเกรดหุ้นและมีมุมมองเชิงบวกจาก Raymond James

  • Moody’s ระบุว่าภาคการเงินสหรัฐฯ มีโอกาสต่ำที่จะเผชิญวิกฤติซ้ำแบบปี 2008 แม้ว่าหนี้เสียจะเพิ่มขึ้น

ปัจจัยสนับสนุนตลาดเพิ่มเติม

  • โดนัลด์ ทรัมป์ แสดงความเป็นไปได้ที่จะขยายเส้นตายข้อตกลงการค้ากับจีนเกินวันที่ 1 พฤศจิกายน

  • ทรัมป์เผยว่าเตรียมเจรจากับ สี จิ้นผิง เพื่อพิจารณาผลประโยชน์ของทั้งสองเศรษฐกิจและมองหาข้อตกลงการค้าร่วมที่เป็นประโยชน์

  • สนใจเทคโนโลยีโดรนของยูเครน และระบุว่าการอนุญาตให้ยูเครนโจมตีลึกเข้าไปในรัสเซียจะถือเป็นการยกระดับความขัดแย้ง

  • ประธานาธิบดีสหรัฐฯ จะหารือกับ Volodymyr Zelensky ก่อนพบ Vladimir Putin ที่บูดาเปสต์

  • กระทรวงกลาโหมจีนเตือนสหรัฐฯ หยุดความพยายามอันตรายในการติดอาวุธให้ไต้หวัน

ข่าวระดับโลก

  • ผู้แทนเครมลินเชิญ Elon Musk และบริษัท The Boring Company ร่วมสร้างอุโมงค์รถไฟใต้ทะเลมูลค่า 65 พันล้านดอลลาร์ เชื่อมรัสเซีย–อะแลสกา

  • Kirill Dmitriev เสนอชื่อ “อุโมงค์ปูติน–ทรัมป์” คาดว่าเทคโนโลยีของ Musk จะลดต้นทุนเหลือ 8 พันล้านดอลลาร์ และสร้างเสร็จใน 8 ปี

  • ข้อเสนอเกิดขึ้นหลังการสนทนา Putin–Trump เกี่ยวกับยูเครน โดยมีการเจรจาต่อเนื่องที่บูดาเปสต์

  • ผู้อำนวยการ WTO ระบุว่าได้พูดคุยกับจีนแล้ว และชี้ว่าสหรัฐฯ จะผลักดันให้ลดความตึงเครียดทางการค้า พร้อมเรียกร้องให้ทั้งสองฝ่ายระมัดระวัง

  • การแยกเศรษฐกิจเต็มรูปแบบระหว่างสหรัฐฯ–จีนอาจทำให้การค้าโลกกระจายตัวและลด GDP โลกได้ถึง 7% ในระยะยาว

