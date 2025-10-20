ข่าวเด่นวันนี้: คำพูดของทรัมป์หนุนวอลล์สตรีท 📈 ขณะที่โลหะมีค่าปรับตัวลดลง

-
ตลาดหุ้น อ่อนตัวก่อนหมดอายุออปชันรายเดือน
-
ดอลลาร์สหรัฐและผลตอบแทนพันธบัตร ปรับตัวขึ้นเล็กน้อย
-
โลหะมีค่าและคริปโต ปรับตัวลดลง
-
ทรัมป์ ชี้ถึง “ความมีน้ำใจ” ในการเจรจากับจีน
-
สรุปตลาดและเหตุการณ์สำคัญ
-
ดัชนี VIX ร่วงเกือบ 10% ขณะที่หุ้นสหรัฐฯ พยายามฟื้นตัวจากแรงขายล่าสุด
-
ฟิวเจอร์ส US100, US500, US30 ปรับตัวขึ้นเล็กน้อย
-
หุ้น Zions Bancorp ดีดขึ้นกว่า 3% ฟื้นตัวจากการเทขายเมื่อวาน หลังนักวิเคราะห์จาก Baird อัปเกรดหุ้นและมีมุมมองเชิงบวกจาก Raymond James
-
Moody’s ระบุว่าภาคการเงินสหรัฐฯ มีโอกาสต่ำที่จะเผชิญวิกฤติซ้ำแบบปี 2008 แม้ว่าหนี้เสียจะเพิ่มขึ้น
ปัจจัยสนับสนุนตลาดเพิ่มเติม
-
โดนัลด์ ทรัมป์ แสดงความเป็นไปได้ที่จะขยายเส้นตายข้อตกลงการค้ากับจีนเกินวันที่ 1 พฤศจิกายน
-
ทรัมป์เผยว่าเตรียมเจรจากับ สี จิ้นผิง เพื่อพิจารณาผลประโยชน์ของทั้งสองเศรษฐกิจและมองหาข้อตกลงการค้าร่วมที่เป็นประโยชน์
-
สนใจเทคโนโลยีโดรนของยูเครน และระบุว่าการอนุญาตให้ยูเครนโจมตีลึกเข้าไปในรัสเซียจะถือเป็นการยกระดับความขัดแย้ง
-
ประธานาธิบดีสหรัฐฯ จะหารือกับ Volodymyr Zelensky ก่อนพบ Vladimir Putin ที่บูดาเปสต์
-
กระทรวงกลาโหมจีนเตือนสหรัฐฯ หยุดความพยายามอันตรายในการติดอาวุธให้ไต้หวัน
ข่าวระดับโลก
-
ผู้แทนเครมลินเชิญ Elon Musk และบริษัท The Boring Company ร่วมสร้างอุโมงค์รถไฟใต้ทะเลมูลค่า 65 พันล้านดอลลาร์ เชื่อมรัสเซีย–อะแลสกา
-
Kirill Dmitriev เสนอชื่อ “อุโมงค์ปูติน–ทรัมป์” คาดว่าเทคโนโลยีของ Musk จะลดต้นทุนเหลือ 8 พันล้านดอลลาร์ และสร้างเสร็จใน 8 ปี
-
ข้อเสนอเกิดขึ้นหลังการสนทนา Putin–Trump เกี่ยวกับยูเครน โดยมีการเจรจาต่อเนื่องที่บูดาเปสต์
-
ผู้อำนวยการ WTO ระบุว่าได้พูดคุยกับจีนแล้ว และชี้ว่าสหรัฐฯ จะผลักดันให้ลดความตึงเครียดทางการค้า พร้อมเรียกร้องให้ทั้งสองฝ่ายระมัดระวัง
-
การแยกเศรษฐกิจเต็มรูปแบบระหว่างสหรัฐฯ–จีนอาจทำให้การค้าโลกกระจายตัวและลด GDP โลกได้ถึง 7% ในระยะยาว
ปฏิทินเศรษฐกิจ: ทุกสายตาจับจ้องผลประกอบการ, รายงาน EIA และคำกล่าวของ ECB (22.10.2025)
ข่าวเด่น: เงินปอนด์ร่วงต่อ หลังเงินเฟ้อสหราชอาณาจักรออกมาต่ำกว่าคาด
สหรัฐฯ กำลังเลียนแบบจีนหรือ?
ข่าวเด่น: USDCAD อ่อนค่าหลังแคนาดาเผยตัวเลข CPI 📌