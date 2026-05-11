นักลงทุนตื่นตระหนก หลังข้อเสนอจากอิหร่านถูกปัดตก

🌍 ภูมิรัฐศาสตร์ - อิหร่าน / ช่องแคบฮอร์มุซ
- ทรัมป์ปฏิเสธข้อเสนอของอิหร่านเกี่ยวกับแผนสันติภาพ โดยระบุผ่าน Truth Social ว่า “ยอมรับไม่ได้โดยสิ้นเชิง” ขณะที่อิหร่านส่งข้อเสนอฉบับใหม่ผ่านปากีสถาน ภายใต้แผน 3 ขั้นตอน ซึ่งเรียกร้องให้สหรัฐฯ ยุติการปิดล้อมทางทะเล ฟื้นฟูการส่งออกน้ำมัน ยกเลิกมาตรการคว่ำบาตร ปลดล็อกทรัพย์สินที่ถูกอายัด รับรองอธิปไตยของอิหร่านเหนือช่องแคบฮอร์มุซ และเคารพข้อตกลงหยุดยิงในเลบานอน ก่อนที่จะเริ่มการเจรจานิวเคลียร์ใด ๆ ขณะที่ฝั่งวอชิงตันยืนยันว่าต้องมีการยอมรับเงื่อนไขด้านนิวเคลียร์ก่อน
- อิหร่านตอบโต้ว่า ปฏิกิริยาของทรัมป์ “ไม่มีความหมาย” พร้อมย้ำว่าจะไม่ลดข้อเรียกร้องภายใต้แรงกดดันจากสหรัฐฯ สื่อของรัฐยังย้ำถึงสิทธิอธิปไตยเหนือช่องแคบฮอร์มุซ ทำให้ความเสี่ยงที่การเจรจาจะล่มมีสูงขึ้นอย่างมาก
- อิสราเอลและสหรัฐฯ เริ่มเพิ่มแรงกดดันด้านวาทกรรมเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานนิวเคลียร์ของอิหร่าน โดยนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูยืนยันว่า การกำจัดศักยภาพด้านนิวเคลียร์ของอิหร่านยังคงเป็นเป้าหมายทางทหารหลัก ขณะที่มีรายงานที่ยังไม่ได้รับการยืนยันว่า ทรัมป์ได้แจ้งต่อเนทันยาฮูถึงความตั้งใจในการโจมตีโรงงานนิวเคลียร์ของอิหร่าน
🏛️ เศรษฐกิจโลก
ตัวเลขเงินเฟ้อของจีนในเดือนเมษายนออกมาสูงกว่าคาดอย่างมาก ถือเป็นการยุติภาวะเงินฝืดต่อเนื่อง 41 เดือน โดยดัชนี PPI เพิ่มขึ้น 2.8% YoY สูงที่สุดนับตั้งแต่กรกฎาคม 2022 และสูงกว่าที่ตลาดคาดไว้ที่ 1.6% ส่วน CPI อยู่ที่ 1.2% สูงกว่าคาดที่ 0.9% ปัจจัยหลักมาจากต้นทุนพลังงานที่พุ่งขึ้นจากสงครามในอิหร่าน ส่งผลให้ราคาน้ำมัน ก๊าซ และโลหะในตลาดค้าส่งจีนปรับตัวขึ้นแรง
แรงกดดันเงินเฟ้อจากต้นทุนในจีนกลายเป็นปัญหาสำหรับ PBOC และห่วงโซ่อุปทานโลก ดัชนีต้นทุนการจัดซื้อเพิ่มขึ้น 3.5% ทำให้ส่วนต่างระหว่างต้นทุนกับราคาขายกว้างที่สุดนับตั้งแต่สิงหาคม 2024 สะท้อนว่ากำไรของผู้ผลิตกำลังถูกบีบ ซึ่งเป็นเงินเฟ้อจากต้นทุน ไม่ใช่อุปสงค์ ส่งผลให้โอกาสที่จีนจะใช้นโยบายการเงินผ่อนคลายเชิงรุกลดลง
PIMCO มองว่า ราคาน้ำมันที่พุ่งขึ้นจากวิกฤตอิหร่าน อาจทำให้ Fed ไม่สามารถลดดอกเบี้ยได้อีก และมีโอกาสกลับมาพิจารณาการขึ้นดอกเบี้ย เนื่องจากราคาพลังงานกำลังกดดันเงินเฟ้อสหรัฐฯ ให้สูงขึ้นอีกครั้ง
สัปดาห์นี้ ตลาดจับตาตัวเลข CPI และยอดค้าปลีกของสหรัฐฯ รวมถึงการประชุมระหว่างทรัมป์และสี จิ้นผิงที่กรุงปักกิ่ง ระหว่างวันที่ 13–15 พฤษภาคม ซึ่งอาจส่งผลต่อทิศทางการค้า มาตรการคว่ำบาตร และความตึงเครียดในตะวันออกกลาง
⛽ สินค้าโภคภัณฑ์ - น้ำมันและก๊าซ
ราคาน้ำมันเปิดสัปดาห์ปรับตัวขึ้นแรง หลังการเจรจาระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านเข้าสู่ภาวะชะงักงัน โดย WTI พุ่งขึ้นมากกว่า 5% ด้าน Saudi Aramco เตือนว่า แม้ช่องแคบฮอร์มุซจะกลับมาเปิดได้ทันที ตลาดก็อาจต้องใช้เวลาหลายเดือนกว่าจะกลับสู่ภาวะปกติ สะท้อนว่าความเสี่ยงด้านราคาพลังงานอาจไม่ใช่เพียงชั่วคราว
อังกฤษและฝรั่งเศสเตรียมจัดประชุมรัฐมนตรีกลาโหมจาก 40 ประเทศ เพื่อหารือเรื่องการฟื้นฟูเส้นทางเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซ ฝรั่งเศสส่งเรือบรรทุกเครื่องบินพลังงานนิวเคลียร์ Charles de Gaulle ขณะที่อังกฤษส่งเรือพิฆาต HMS Dragon ด้านอิหร่านเตือนว่า เรือรบต่างชาติใดก็ตามจะได้รับ “การตอบโต้ที่เด็ดขาดและทันที”
🌏 ตลาดเอเชีย
- ตลาดหุ้นเอเชียปิดผสม โดย Nikkei 225 ปรับตัวขึ้นราว +0.9% ขณะที่ ASX 200 ของออสเตรเลียลดลง -0.8% จากแรงกดดันด้านความเสี่ยงโลก
- KOSPI ของเกาหลีใต้โดดเด่นที่สุดในภูมิภาค ปรับตัวขึ้นกว่า +4–5% ทำจุดสูงสุดใหม่ จากแรงหนุนของหุ้นเทคโนโลยีและเซมิคอนดักเตอร์ เช่น Samsung และ SK Hynix
- 💱 ตลาดค่าเงิน (Forex)
- ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นในช่วงต้นสัปดาห์ จากราคาน้ำมันที่พุ่งขึ้นและความกังวลด้านความเสี่ยง หลังทรัมป์ปฏิเสธข้อเสนอของอิหร่าน โดย DXY เพิ่มขึ้นราว +0.25% ส่วน USDJPY เข้าใกล้ระดับ 157
- ค่าเงินตลาดเกิดใหม่เปิดอ่อนค่าอย่างชัดเจน เช่น INR (-0.8%), THB (-0.8%), HUF (-0.8%) และ ILS (-0.5%)
- หยวนจีน (CNY) แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับสกุลเงินตลาดเกิดใหม่อื่น ๆ จากข้อมูลการค้าและเงินเฟ้อที่ดีกว่าคาด แม้ PBOC จะตั้งค่า fixing ของ USD/CNY อ่อนกว่าที่ตลาดคาดไว้เล็กน้อย สะท้อนการบริหารค่าเงินอย่างระมัดระวัง
🏢 ข่าวบริษัทเด่น
Apollo Global Management กำลังพิจารณาขายกองทุนเครดิตมูลค่า 3 พันล้านดอลลาร์ ท่ามกลางแรงกดดันจากการผิดนัดชำระหนี้และคำขอไถ่ถอนที่เพิ่มขึ้น ถือเป็นสัญญาณแรกของความตึงตัวในตลาด private credit
ยอดขายรถยนต์ในจีนลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 7 แต่การส่งออกรถ EV กลับเติบโตอย่างแข็งแกร่ง ราคาน้ำมันที่สูงขึ้นจากวิกฤตอิหร่านกำลังกดดันความต้องการรถยนต์ทั่วไป ขณะเดียวกันกลับสนับสนุนการส่งออกรถยนต์ไฟฟ้าของจีน เช่น BYD
📅 สิ่งที่ต้องจับตาวันนี้
- ความเสี่ยงหลักยังคงเป็นความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน หากมีสัญญาณการยกระดับความขัดแย้ง เช่น การยืนยันแผนโจมตีโรงงานนิวเคลียร์ อาจทำให้ราคาน้ำมันพุ่งขึ้นต่อและกดดันตลาดหุ้นทั่วโลก
- ตลาดยังจับตาการประชุมรัฐมนตรีกลาโหม 40 ประเทศเรื่องช่องแคบฮอร์มุซ รวมถึงตัวเลข CPI และยอดค้าปลีกของสหรัฐฯ ซึ่งจะมีผลต่อมุมมองดอกเบี้ยของ Fed ในระยะต่อไป
- ขณะที่การประชุมระหว่างทรัมป์และสี จิ้นผิง อาจกลายเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของทั้งสงครามการค้า มาตรการคว่ำบาตร และสถานการณ์ในอิหร่าน
ข่าวเด่นวันนี้ | 11 พ.ค 2569
ผู้บริโภคสหรัฐฯ คลายความกังวลเรื่องเงินเฟ้อ แต่ความเชื่อมั่นยังคงอ่อนแอ