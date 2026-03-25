15:21 · 25 มีนาคม 2026

น้ำมัน: ตลาดเริ่มมีความหวังว่าความตึงเครียดจะคลี่คลาย? ⚔️

ราคาน้ำมันลดลงเกือบ 4% ตั้งแต่เมื่อวาน หลังมีสัญญาณใหม่เกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการคลี่คลายความตึงเครียดในตะวันออกกลาง การเคลื่อนไหวนี้เกิดขึ้นช่วงปลายตลาดเมื่อวานนี้ และวันนี้ราคาน้ำมันยังอยู่ในระดับ ค่อนข้างคงที่ โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงใหญ่ ในเวลาที่เขียนบทความนี้ OIL ลดลง 0.30% อยู่ที่ 95 USD/บาร์เรล และ OIL WTI อยู่ที่ 88 USD/บาร์เรล

ประธานาธิบดี Trump ระบุว่าการเจรจากับอิหร่านยังดำเนินอยู่ ในขณะที่ Tehran ส่งสัญญาณว่า เรือที่ไม่เป็นศัตรู อาจได้รับอนุญาตให้ผ่าน ช่องแคบฮอร์มุซ ภายใต้การประสานงานกับทางการอิหร่าน การพัฒนานี้ช่วยบรรเทาความกังวลเกี่ยวกับการหยุดชะงักเต็มรูปแบบและยาวนาน

การลดลงของราคาน้ำมันสะท้อนถึงการ คลายความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์บางส่วน มากกว่าการฟื้นตัวปกติของตลาดน้ำมันจริง แม้ว่าข่าวเกี่ยวกับข้อเสนอของสหรัฐฯ ต่ออิหร่านและการเจรจาหยุดยิงจะช่วยปรับปรุงจิตวิทยาตลาด เจ้าหน้าที่อิหร่านยังคงปฏิเสธการเจรจาโดยตรง และกิจกรรมทางทหารในภูมิภาคยังคงเข้มข้น

Reuters รายงานเพิ่มเติมว่าความวุ่นวายในภูมิภาคกำลังส่งผลต่อแรงกดดันด้านพลังงานในวงกว้าง โดย Shell เตือนว่ายุโรปอาจเผชิญกับการขาดแคลนเร็วที่สุดภายในเดือนหน้า ในขณะเดียวกัน Goldman Sachs ระบุว่าราคาน้ำมันปัจจุบันถูกขับเคลื่อน น้อยกว่าตามสมมติฐานหลัก แต่มากขึ้นจาก ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ความเสี่ยงสูง (tail-risk scenarios)

ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก