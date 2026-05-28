🔴Live: ทำไมราคาชอบกวาดก่อนวิ่งจริง

GOLD - หลุดแนวรับ 4,400 USD/oz แล้ว จุด “พักตัว” ถัดไปอยู่ตรงไหน?
- ราคาทองคำได้หลุดต่ำกว่าระดับ 4,400 USD/oz อย่างเป็นทางการ และกำลังมุ่งหน้าเข้าสู่การทดสอบบริเวณจุดต่ำ 4,350 USD/oz ซึ่งเป็นระดับ Low เดิมในช่วงปลายเดือนมีนาคม
- จะเห็นได้ว่า หลังจากสูญเสียแนวรับสำคัญที่ 4,400 USD/oz แล้ว โซนถัดไปที่นักลงทุนควรให้ความสนใจคือบริเวณ 4,350 USD/oz ซึ่งถือเป็น “แนวป้องกันสำคัญ” ของฝั่งซื้อ หากไม่ต้องการให้ราคากลับลงไปทดสอบโซนต่ำเดิมแถว 4,300 USD/oz หรืออาจลึกถึง 4,100 USD/oz อีกครั้ง
- ดังนั้น มีโอกาสที่ตลาดจะเกิด Technical Rebound ระยะสั้น เพื่อตอบสนองต่อแนวรับดังกล่าว ก่อนที่ตลาดจะเลือกทิศทางใหม่ที่ชัดเจนมากขึ้น
⏰ เข้าร่วม ไลฟ์กับผู้เชี่ยวชาญ XTB เวลา 20:00 น.
Silver ร่วง 1.5% 🚩 Bank of America มองเห็นโอกาสฟื้นตัวกลับขึ้นมา
GOLD - แตะระดับต่ำสุดในรอบ 2 เดือน แม้น้ำมันปรับตัวลง
ตลาดเด่นวันนี้: GOLD ร่วงแตะ EMA200 หลังแรงขายเร่งตัว 🟡 📉 (28.05.2026)
Economic Calendar: ภาพสะท้อนเศรษฐกิจสหรัฐฯ หลังผ่านสงครามมา 3 เดือน (28.05.2026)