น้ำมันดิบปรับตัวลดลง หลังมีข่าวการหยุดยิงในเขตกาซา

- WTI crude oil prices fell by about 2% on Friday.
- The decline is due to the ceasefire agreement between Israel and Hamas, which reduced geopolitical risk and eased concerns about supply disruptions from the Middle East.
ในวันศุกร์ ราคาน้ำมันดิบ WTI ร่วงลงมากกว่า 2% มาอยู่ที่ประมาณ 59.90 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปีนี้ สาเหตุหลักมาจากการลงนามในข้อตกลง หยุดยิงระหว่างอิสราเอลและฮามาส ที่ช่วยลดความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ และลดความกังวลเกี่ยวกับการหยุดชะงักของอุปทานน้ำมันจากตะวันออกกลาง
ข้อตกลงดังกล่าวรวมถึงการปล่อยตัวตัวประกันโดยกลุ่มฮามาสและการถอนทหารอิสราเอลออกจากเขตกาซา ซึ่งส่งผลให้บรรยากาศในตลาดคลี่คลายลง
อย่างไรก็ตาม นักลงทุนยังคงระมัดระวัง เนื่องจากตลาดยังเผชิญกับปัจจัยพื้นฐานที่ท้าทายหลายประการ
-
ปัจจัยด้านอุปทาน: กลุ่ม OPEC+ ยังคงเพิ่มการผลิต แม้ในอัตราที่ช้ากว่าที่คาดการณ์ไว้ ซึ่งช่วยบรรเทาความกังวลเรื่องอุปทานล้นตลาดบางส่วน แต่ยังไม่สามารถขจัดแรงกดดันได้ทั้งหมด
-
ปัจจัยด้านอุปสงค์: ความไม่แน่นอนยังคงอยู่ โดยเฉพาะในสหรัฐฯ ซึ่งขณะนี้รัฐบาลยังคงอยู่ในภาวะ shutdown เกินกว่า 10 วัน ส่งผลกระทบเชิงลบต่อเศรษฐกิจ และอาจทำให้ความต้องการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงลดลงในฤดูหนาวที่จะมาถึง
โดยรวมแล้ว ตลาดน้ำมัน WTI กำลังอยู่ในภาวะสมดุลระหว่างความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ลดลง กับแรงกดดันจากอุปทานส่วนเกินและอุปสงค์ที่อ่อนแอ หากไม่มีเหตุการณ์ใหม่หรือความตึงเครียดเพิ่มเติม ราคาน้ำมันมีแนวโน้มเผชิญแรงกดดันขาลงต่อเนื่อง
Source: xStation5
