อ่านเพิ่มเติม
08:17 · 13 ตุลาคม 2025

น้ำมันดิบปรับตัวลดลง หลังมีข่าวการหยุดยิงในเขตกาซา

ประเด็นหลัก
OIL.WTI
สินค้าโภคภัณฑ์
-
-
ประเด็นหลัก
  • WTI crude oil prices fell by about 2% on Friday.
  • The decline is due to the ceasefire agreement between Israel and Hamas, which reduced geopolitical risk and eased concerns about supply disruptions from the Middle East.

ในวันศุกร์ ราคาน้ำมันดิบ WTI ร่วงลงมากกว่า 2% มาอยู่ที่ประมาณ 59.90 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปีนี้ สาเหตุหลักมาจากการลงนามในข้อตกลง หยุดยิงระหว่างอิสราเอลและฮามาส ที่ช่วยลดความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ และลดความกังวลเกี่ยวกับการหยุดชะงักของอุปทานน้ำมันจากตะวันออกกลาง

ข้อตกลงดังกล่าวรวมถึงการปล่อยตัวตัวประกันโดยกลุ่มฮามาสและการถอนทหารอิสราเอลออกจากเขตกาซา ซึ่งส่งผลให้บรรยากาศในตลาดคลี่คลายลง

อย่างไรก็ตาม นักลงทุนยังคงระมัดระวัง เนื่องจากตลาดยังเผชิญกับปัจจัยพื้นฐานที่ท้าทายหลายประการ

  • ปัจจัยด้านอุปทาน: กลุ่ม OPEC+ ยังคงเพิ่มการผลิต แม้ในอัตราที่ช้ากว่าที่คาดการณ์ไว้ ซึ่งช่วยบรรเทาความกังวลเรื่องอุปทานล้นตลาดบางส่วน แต่ยังไม่สามารถขจัดแรงกดดันได้ทั้งหมด

  • ปัจจัยด้านอุปสงค์: ความไม่แน่นอนยังคงอยู่ โดยเฉพาะในสหรัฐฯ ซึ่งขณะนี้รัฐบาลยังคงอยู่ในภาวะ shutdown เกินกว่า 10 วัน ส่งผลกระทบเชิงลบต่อเศรษฐกิจ และอาจทำให้ความต้องการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงลดลงในฤดูหนาวที่จะมาถึง

โดยรวมแล้ว ตลาดน้ำมัน WTI กำลังอยู่ในภาวะสมดุลระหว่างความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ลดลง กับแรงกดดันจากอุปทานส่วนเกินและอุปสงค์ที่อ่อนแอ หากไม่มีเหตุการณ์ใหม่หรือความตึงเครียดเพิ่มเติม ราคาน้ำมันมีแนวโน้มเผชิญแรงกดดันขาลงต่อเนื่อง

Source: xStation5
 
15 ตุลาคม 2025, 16:16

OpenAI ประกาศแผนลงทุนทะเยอทะยานมูลค่า 1 ล้านล้านดอลลาร์
15 ตุลาคม 2025, 15:33

ปฏิทินเศรษฐกิจ: เงินเฟ้อในยุโรป คำแถลงจากเฟด และผลประกอบการธนาคารเพิ่มเติม
15 ตุลาคม 2025, 15:31

ข่าวเด่น: EUR/USD ทรงตัว หลังอัตราเงินเฟ้อฝรั่งเศสและสเปนปรับขึ้นตามคาด 🇫🇷 🇪🇸
15 ตุลาคม 2025, 13:11

สรุปข่าวเช้า

เข้าสู่ตลาดพร้อมลูกค้าของ XTB Group กว่า 1 700 000 ราย

เริ่มเทรด ดาวน์โหลดแอปฯ ดาวน์โหลดแอปฯ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก