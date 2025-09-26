อ่านเพิ่มเติม

น้ำมันมุ่งหน้าปิดสัปดาห์สูงสุดตั้งแต่เดือนมิถุนายน 📈

09:28 26 กันยายน 2025

ราคาน้ำมันบวกแรงต่อเนื่องสองวันหลังจากปรับตัวลดลงหลายวัน โดยได้รับแรงหนุนจากความกังวลเกี่ยวกับ อุปทานน้ำมันดิบรัสเซีย ที่อาจถูกขัดขวาง

  • WTI crude ปรับตัวขึ้นเกือบ 4% ตั้งแต่ต้นสัปดาห์ เป็นการเพิ่มขึ้นรายวันที่แรงที่สุดในหลายสัปดาห์

ความเสี่ยงต่ออุปทานรัสเซีย

  • รัสเซียพิจารณาห้ามส่งออกดีเซลบางบริษัท หลังเหตุโจมตีโรงกลั่นโดยโดรนยูเครน

  • การโจมตีท่อส่งน้ำมันเมื่อคืนที่ผ่านมา ทำให้ราคาก๊าซและดีเซลในตลาด Spimex ของรัสเซียพุ่ง

  • ผู้ค้าเตือนว่า กำลังการกลั่นจำกัดของรัสเซีย อาจทำให้ส่งออกน้ำมันดิบเพิ่มขึ้น แต่ไม่สามารถตัดโอกาสการจำกัดการผลิตน้ำมันได้

ผู้นำเข้าน้ำมันหลักของรัสเซีย

  • จีน: 47–50% (~2.2 ล้านบาร์เรล/วัน)

  • อินเดีย: 37–38% (~1.92 ล้านบาร์เรล/วัน)

  • ตุรกี: ~6%

  • สหภาพยุโรป: 6–7% (ลดจาก ~30% ก่อนสงครามยูเครน)

  • อินเดียกลายเป็นผู้นำเข้าน้ำมันทางทะเลสูงสุดของรัสเซีย (~60% ของตลาด)

  • รัสเซียยังผลิตน้ำมันดิบกว่า 10 ล้านบาร์เรล/วัน และส่งออกประมาณ 5 ล้านบาร์เรล/วัน

“Shadow Fleet” ของรัสเซีย

  • รัสเซียสร้าง เรือบรรทุกน้ำมันเก่า หลายร้อยลำ เพื่อเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตร

  • ครอบคลุม ~17% ของความจุเรือบรรทุกน้ำมันโลก

  • ใช้เพื่อหลีกเลี่ยง price cap น้ำมัน (~$48 ต่อบาร์เรล) และซ่อนแหล่งที่มาด้วยการโอนระหว่างเรือ

กิจกรรมทางทหารและ NATO

  • รัสเซียเพิ่มการเคลื่อนไหวใกล้พรมแดน NATO และฝ่าฝืนเขตอากาศหลายครั้ง

  • NATO ตอบโต้ด้วย Operation Eastern Sentry — การลาดตระเวนทางอากาศและเสริมระบบป้องกัน

  • Trump เรียกร้องให้ยุโรปหยุดซื้อพลังงานรัสเซียทันที

ภาพรวมตลาด

  • ราคาน้ำมันปรับตัวขึ้นแรงที่สุดตั้งแต่กลางเดือนมิถุนายน

  • WTI ใกล้ $65 ต่อบาร์เรล สูงสุดตั้งแต่ต้นกันยายน

  • ความตึงเครียดอาจดันราคาขึ้นไป $67

  • ปัจจัยพื้นฐานยังชี้ อุปทานล้นตลาด ราคาสูงเกิน $70–80 ต่อบาร์เรลไม่ยั่งยืน

  • แนวโน้มที่เป็นไปได้: WTI อยู่ในกรอบ $61.5–66 ต่อบาร์เรล

เริ่มเทรดทันทีวันนี้ หรือ ลองใช้บัญชีทดลองแบบไร้ความเสี่ยง

เปิดบัญชี ลองบัญชีเดโม่ ดาวน์โหลดแอปมือถือ ดาวน์โหลดแอปมือถือ

Source: xStation5

หุ้น:
กลับไป

ข่าวในตลาดการเงิน

26.09.2025
16:34

กาแฟดีดตัวขึ้น 2.5% หลังสต็อก ICE ร่วงลง 📈

สัญญาซื้อขายล่วงหน้า กาแฟอาราบิก้า (COFFEE) บน ICE วันนี้พุ่งขึ้นเกือบ 2.5% กลายเป็นสินค้าเกษตรที่ทำผลงานดีที่สุด แรงหนุนหลักมาจาก สต็อกกาแฟที่ ICE ลดลงอย่างมาก การลดลงอย่างรวดเร็วของสต็อก...

 16:29

ตลาดเด่นวันนี้ : EURUSD

ยูโรวันนี้เป็นสกุลเงินที่แข็งค่าที่สุดในกลุ่ม G10 โดยฟื้นตัวขึ้นประมาณ 0.15% เมื่อเทียบกับดอลลาร์ หลังจากที่เผชิญแรงปรับฐานรุนแรงที่สุดในรอบสองเดือนติดต่อกันสองวัน...

 15:16

ข่าวเด่น: GDP สเปนออกมาดีกว่าคาดการณ์

ข้อมูลสำคัญ: GDP (รายไตรมาส) (Q2): 0.8% (คาดการณ์ 0.7%; ก่อนหน้า 0.6%) GDP (รายปี): 3.1% (คาดการณ์ 2.8%; ก่อนหน้า 2.8%) ตัวเลข...
ข่าวเพิ่มเติม

เข้าสู่ตลาดพร้อมลูกค้าของ XTB Group กว่า 1 700 000 ราย

เริ่มเทรด ดาวน์โหลดแอปฯ ดาวน์โหลดแอปฯ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก