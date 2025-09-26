น้ำมันมุ่งหน้าปิดสัปดาห์สูงสุดตั้งแต่เดือนมิถุนายน 📈

ราคาน้ำมันบวกแรงต่อเนื่องสองวันหลังจากปรับตัวลดลงหลายวัน โดยได้รับแรงหนุนจากความกังวลเกี่ยวกับ อุปทานน้ำมันดิบรัสเซีย ที่อาจถูกขัดขวาง
-
WTI crude ปรับตัวขึ้นเกือบ 4% ตั้งแต่ต้นสัปดาห์ เป็นการเพิ่มขึ้นรายวันที่แรงที่สุดในหลายสัปดาห์
ความเสี่ยงต่ออุปทานรัสเซีย
-
รัสเซียพิจารณาห้ามส่งออกดีเซลบางบริษัท หลังเหตุโจมตีโรงกลั่นโดยโดรนยูเครน
-
การโจมตีท่อส่งน้ำมันเมื่อคืนที่ผ่านมา ทำให้ราคาก๊าซและดีเซลในตลาด Spimex ของรัสเซียพุ่ง
-
ผู้ค้าเตือนว่า กำลังการกลั่นจำกัดของรัสเซีย อาจทำให้ส่งออกน้ำมันดิบเพิ่มขึ้น แต่ไม่สามารถตัดโอกาสการจำกัดการผลิตน้ำมันได้
ผู้นำเข้าน้ำมันหลักของรัสเซีย
-
จีน: 47–50% (~2.2 ล้านบาร์เรล/วัน)
-
อินเดีย: 37–38% (~1.92 ล้านบาร์เรล/วัน)
-
ตุรกี: ~6%
-
สหภาพยุโรป: 6–7% (ลดจาก ~30% ก่อนสงครามยูเครน)
-
อินเดียกลายเป็นผู้นำเข้าน้ำมันทางทะเลสูงสุดของรัสเซีย (~60% ของตลาด)
-
รัสเซียยังผลิตน้ำมันดิบกว่า 10 ล้านบาร์เรล/วัน และส่งออกประมาณ 5 ล้านบาร์เรล/วัน
“Shadow Fleet” ของรัสเซีย
-
รัสเซียสร้าง เรือบรรทุกน้ำมันเก่า หลายร้อยลำ เพื่อเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตร
-
ครอบคลุม ~17% ของความจุเรือบรรทุกน้ำมันโลก
-
ใช้เพื่อหลีกเลี่ยง price cap น้ำมัน (~$48 ต่อบาร์เรล) และซ่อนแหล่งที่มาด้วยการโอนระหว่างเรือ
กิจกรรมทางทหารและ NATO
-
รัสเซียเพิ่มการเคลื่อนไหวใกล้พรมแดน NATO และฝ่าฝืนเขตอากาศหลายครั้ง
-
NATO ตอบโต้ด้วย Operation Eastern Sentry — การลาดตระเวนทางอากาศและเสริมระบบป้องกัน
-
Trump เรียกร้องให้ยุโรปหยุดซื้อพลังงานรัสเซียทันที
ภาพรวมตลาด
-
ราคาน้ำมันปรับตัวขึ้นแรงที่สุดตั้งแต่กลางเดือนมิถุนายน
-
WTI ใกล้ $65 ต่อบาร์เรล สูงสุดตั้งแต่ต้นกันยายน
-
ความตึงเครียดอาจดันราคาขึ้นไป $67
-
ปัจจัยพื้นฐานยังชี้ อุปทานล้นตลาด ราคาสูงเกิน $70–80 ต่อบาร์เรลไม่ยั่งยืน
-
แนวโน้มที่เป็นไปได้: WTI อยู่ในกรอบ $61.5–66 ต่อบาร์เรล
Source: xStation5