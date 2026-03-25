🚩Nasdaq ปรับตัวลงอีกครั้ง ขณะที่ราคาน้ำมันและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรฟื้นตัว

ก่อนการเปิดตลาดสหรัฐฯ ฟิวเจอร์สของ Nasdaq 100 (US100) ปรับตัวลดลง โดยมีปัจจัยหลักมาจากราคาน้ำมันที่ปรับตัวขึ้นอีกครั้ง กลับไปใกล้ระดับ 98 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล หลังจากร่วงลงไปที่ 91 ดอลลาร์เมื่อวานนี้
- ดัชนี US100 ร่วงลงต่ำกว่า 24,000 จุด ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี กลับขึ้นไปใกล้ระดับ 5% อีกครั้ง และแนวโน้มของการคลี่คลายวิกฤตในตะวันออกกลางอย่างรวดเร็วยังคงดูห่างไกล
- ความต้องการรับความเสี่ยง (Risk appetite) ซึ่งวัดจากการเข้าซื้อหุ้นของนักลงทุนรายย่อย ลดลงมาอยู่ที่ประมาณ 8% — ต่ำที่สุดนับตั้งแต่ไตรมาส 3 ปี 2024 เทียบกับ 15% ในเดือนพฤศจิกายน 2025 (และราว 11.5% ในช่วงพีคของกระแส “meme stock” ปี 2021) ปัจจุบันอยู่ในระดับใกล้เคียงกับช่วงตลาดหมีในปี 2020 และ 2022
กองกำลังนาวิกโยธินสหรัฐฯ คาดว่าจะถึงอิหร่านภายในวันศุกร์ ขณะที่เมื่อวานนี้ Donald Trump ได้ให้เวลาอิหร่าน 5 วันในการเข้าสู่การเจรจา ซึ่งอาจยิ่งกดดันบรรยากาศการลงทุนให้เข้าสู่โหมดหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (risk-off) ในช่วงปลายสัปดาห์ ท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับการยกระดับความตึงเครียดระหว่างวอชิงตันและเตหะรานในช่วงสุดสัปดาห์
US100 (กรอบเวลา D1)
ภาพทางเทคนิคของ US100 เริ่มอ่อนแอลง หากแรงซื้อไม่สามารถผลักดันดัชนีให้กลับขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ย EMA 200 วัน (เส้นสีแดง บริเวณ 24,500 จุด) ได้ แรงขายอาจเพิ่มขึ้น และมีโอกาสกดดันดัชนีลงไปทดสอบบริเวณ 23,000 จุด
Source: xStation5
OIL (D1 interval)
Oil cooled significantly yesterday and is now attempting to move back above $100 per barrel. The RSI stands at 61 and eased notably during the previous session. Key long-term support levels can be found at $91 — defined by recent price reactions — as well as at $84 and $72 (the EMA50 and EMA200 moving averages).
Source: xStation5
Looking at past oil market reactions to geopolitical events, the current rally is only really surpassed by the Gulf War in the early 1990s. Supply-side risks today appear at least comparable, and even then the move was not parabolic - it was preceded by sharp corrections.
