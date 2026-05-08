อ่านเพิ่มเติม
19:40 · 8 พฤษภาคม 2026

Nasdaq พุ่งขึ้น 0.8% ทำระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ 📈 ความแข็งแกร่งของฤดูกาลประกาศผลประกอบการสหรัฐฯ อยู่ในระดับใด?

ฟิวเจอร์สดัชนีหุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวขึ้นในวันนี้ก่อนการประกาศตัวเลข NFP เวลา 14:30 โดย US100 เพิ่มขึ้นมากกว่า 0.8% และเข้าใกล้ระดับ 29,000 จุด ขณะที่ US500 ปรับตัวขึ้นราว 0.6%

การปรับตัวขึ้นยังคงได้รับแรงหนุนจากฤดูกาลประกาศผลประกอบการของสหรัฐฯ ที่ทำสถิติสูงสุด โดยกำไรและรายได้ของบริษัทในดัชนี S&P 500 เติบโตในวงกว้าง อีกทั้งอัตรากำไรสุทธิของบริษัทเพิ่มขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบ 15 ปีที่ 13.5% ท่ามกลางความเชื่อมั่นเชิงบวกจากธีม AI ที่ยังคงสนับสนุนบรรยากาศการลงทุน

ประมาณการการเติบโตของกำไรต่อหุ้น (EPS) ของ S&P 500 ชี้ว่าการเติบโตของกำไรแบบปีต่อปีจะเร่งตัวขึ้นอย่างมากเมื่อเทียบกับปี 2025 ที่ก็ถือว่าแข็งแกร่งอยู่แล้ว โดยกลุ่มเทคโนโลยีคาดว่าจะเติบโตถึง 46% YoY เทียบกับเกือบ 28% ในปีก่อนหน้า ขณะที่กลุ่มพลังงานและวัสดุก็มีแนวโน้มเติบโตอย่างมีนัยสำคัญ

อ้างอิงจากข้อมูลของ Charles Schwab และ LSEG บริษัทในเกือบทุกภาคส่วนของ S&P 500 ยกเว้นกลุ่มสุขภาพ การเงิน และอุตสาหกรรม คาดว่าจะมีการเติบโตของ EPS สูงกว่าปีที่ผ่านมาอย่างชัดเจน

US100 chart (D1 interval)

Source: xStation5

การใช้จ่ายด้าน CAPEX ของบริษัทยักษ์ใหญ่เทคโนโลยียังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

จากข้อมูลของ BlackRock Investment Research พบว่าประมาณการ CAPEX ของกลุ่ม AI hyperscaler เพิ่มขึ้นราว 25% เมื่อเทียบกับเดือนตุลาคมปีที่แล้ว ซึ่งถือเป็นข่าวเชิงบวกสำหรับบริษัทในกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์และผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้าน AI เนื่องจากสะท้อนถึงการขยายตัวของตลาดเพิ่มเติม และแนวโน้มที่สนับสนุนการเติบโตทั้งในด้านรายได้และกำไร

อย่างไรก็ตาม หากเศรษฐกิจเกิดการชะลอตัวอย่างมีนัยสำคัญ อาจส่งผลเชิงลบต่อระดับมูลค่าหุ้น (valuation) และบรรยากาศการลงทุนได้อย่างรุนแรง

แหล่งที่มา: BlackRock

 คาดการณ์กำไรถูกปรับขึ้น แม้ Big Tech ยังคงครองตลาด

นักวิเคราะห์ได้ปรับเพิ่มประมาณการกำไรต่อหุ้น (EPS) ของบริษัทในดัชนี S&P 500 สำหรับไตรมาส 2 ปี 2026 ขึ้น 2.1% ในเดือนเมษายน ทั้งที่โดยปกติแล้วช่วงต้นไตรมาสมักจะมีการปรับลดประมาณการลง

ในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา การปรับประมาณการ EPS ในเดือนแรกของไตรมาสเฉลี่ยอยู่ที่ -1.9% ซึ่งสะท้อนว่าครั้งนี้เป็นการ “สวนทางฤดูกาลปกติ” อย่างชัดเจน

การปรับขึ้นในครั้งนี้ถือเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่ไตรมาส 2 ปี 2021 ซึ่งในตอนนั้นประมาณการเพิ่มขึ้น 3.5% จากการฟื้นตัวหลังโควิด

 ภาพรายกลุ่มอุตสาหกรรม

  • กลุ่มพลังงานเป็นกลุ่มที่มีการปรับประมาณการเพิ่มขึ้นมากที่สุด โดยเพิ่มขึ้นถึง 45.1%
  • ในขณะเดียวกัน มี 5 จาก 11 กลุ่มอุตสาหกรรมที่ถูกปรับลดประมาณการลง
  • กลุ่มอุตสาหกรรม (industrials) ยังคงอ่อนแอที่สุด โดยประมาณการลดลงเกือบ 3%

 มุมมองรวมทั้งปี

นักวิเคราะห์ยังได้ปรับเพิ่มประมาณการกำไรทั้งปีของ S&P 500 ขึ้น 3.4% ในเดือนเมษายน ซึ่งสะท้อนว่าความคาดหวังต่อผลประกอบการโดยรวมยังคงมีแนวโน้มเชิงบวก แม้จะมีความแตกต่างอย่างชัดเจนระหว่างกลุ่มอุตสาหกรรมต่าง ๆ

แหล่งที่มา: FactSet

 การเติบโตของกำไร S&P 500 พุ่งขึ้นหลัง Big Tech ประกาศผล

หลังจากบริษัท Big Tech ประกาศผลประกอบการ อัตราการเติบโตของกำไรแบบรวม (blended earnings growth rate) ของดัชนี S&P 500 ในไตรมาส 1 ปี 2026 ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเป็น 27.1% จากเดิมเพียง 15% เมื่อหนึ่งสัปดาห์ก่อนหน้า ซึ่งถือเป็นระดับที่แข็งแกร่งที่สุดนับตั้งแต่ปลายปี 2021

 กลุ่มที่เติบโตโดดเด่นที่สุด

  • กลุ่ม Communication Services: +53.2%
  • กลุ่ม Technology: +50.0%
  • กลุ่ม Consumer Discretionary: +39.0%

การเติบโตในกลุ่มเหล่านี้ถูกขับเคลื่อนหลักโดยบริษัทขนาดใหญ่ (megacap companies)

 บทบาทของ Big Tech

Alphabet, Amazon และ Meta เพียงสามบริษัท มีส่วนอธิบายการเพิ่มขึ้นของกำไร S&P 500 ถึง 71% ในช่วงสัปดาห์ล่าสุดของฤดูกาลประกาศผลประกอบการ

  • Alphabet ทำกำไรต่อหุ้น (EPS) สูงกว่าคาดมากกว่า 90%
  • Meta สูงกว่าคาด 56%
  • Amazon สูงกว่าคาด 70%

 Magnificent 7 เป็นตัวขับเคลื่อนหลัก

คาดการณ์การเติบโตของกำไรของกลุ่ม Magnificent 7 เพิ่มขึ้นเป็น 61% จากเดิมเพียง 22.4% ณ สิ้นเดือนมีนาคม สะท้อนบทบาทการครองตลาดของหุ้นขนาดใหญ่ในรอบวัฏจักรนี้อย่างชัดเจน

 หมายเหตุสำคัญ

อย่างไรก็ตาม ควรระวังว่าผลประกอบการของ Alphabet, Amazon และ Meta บางส่วนได้รับแรงหนุนจากรายการทางบัญชีครั้งเดียว (one-off accounting gains) ซึ่งอาจไม่สะท้อนความยั่งยืนของการเติบโตในระยะยาวทั้งหมด

Source: FactSet

8 พฤษภาคม 2026, 21:13

ผู้บริโภคสหรัฐฯ คลายความกังวลเรื่องเงินเฟ้อ แต่ความเชื่อมั่นยังคงอ่อนแอ
8 พฤษภาคม 2026, 20:00

📈 EURUSD ขึ้น 0.4% ก่อน NFP
8 พฤษภาคม 2026, 19:43

BREAKING: รายงาน NFP ออกมาดีกว่าที่คาดการณ์!
8 พฤษภาคม 2026, 19:42

CoreWeave results: การขยายตัวโดยไม่มีทั้งกำไรและทิศทางชัดเจน
ดัชนี
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก