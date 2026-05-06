อ่านเพิ่มเติม
19:22 · 6 พฤษภาคม 2026

Nasdaq 100 ปรับตัวขึ้นแล้วประมาณ 25% จากจุดต่ำสุดเมื่อวันที่ 31 มีนาคม

Nasdaq 100 (US100 contract) ได้ปรับตัวขึ้นมากกว่า 25% จากจุดต่ำสุดในพื้นที่เมื่อวันที่ 31 มีนาคม

แรงขับเคลื่อนสำคัญของรอบการฟื้นตัวนี้มาจากกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ ซึ่งในปี 2026 กลับมาเป็น “แกนหลักของความเชื่อมั่น” ในตลาดหุ้นสหรัฐอีกครั้ง

เมื่อพิจารณากราฟรายวันของ US100 ค่า RSI กำลังเคลื่อนเข้าใกล้ระดับ 80 ซึ่งสะท้อนภาวะ “ใกล้ซื้อมากเกินไป” (overbought) ขณะเดียวกัน ขนาดของการปรับขึ้นในช่วง 35 วันที่ผ่านมา ถือว่าเป็นหนึ่งในช่วงที่รุนแรงและรวดเร็วที่สุดในประวัติศาสตร์ของตลาดหุ้นสหรัฐ

 ความเป็นไปได้ในระยะสั้น

ด้วยโมเมนตัมที่ขยายตัวอย่างรวดเร็ว จึงมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดการย่อตัว (pullback)

ระดับสำคัญที่นักลงทุนอาจจับตา ได้แก่

  • 28,000 จุด: แนวรับตามเส้นแนวโน้ม (trendline support)
  • 27,000 จุด: แนวรับเชิงโครงสร้างจากพฤติกรรมราคา (price action support)

 กรณีขาขึ้นต่อเนื่อง

หากแรงซื้อยังคงต่อเนื่อง เป้าหมายถัดไปของตลาดอาจเป็นระดับ 30,000 จุด ซึ่งอาจเกิดขึ้นภายในไม่กี่สัปดาห์

อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ดังกล่าวมีแนวโน้มจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีปัจจัยสนับสนุนเพิ่มเติม เช่น

  • ราคาน้ำมันที่ปรับตัวลดลงต่อเนื่อง
  • ความคาดหวังต่อการลดดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้น หลังการเปลี่ยนผู้นำเฟดไปสู่ Kevin Warsh

 สรุป

การปรับขึ้นของ Nasdaq 100 สะท้อนแรงโมเมนตัมที่แข็งแกร่งมาก แต่ในระยะสั้นตลาดเริ่มเข้าสู่โซนที่ “ร้อนเกินไป” ทำให้ความเสี่ยงของการพักฐานเพิ่มขึ้น ขณะที่เป้าหมาย 30,000 จุดยังคงเปิดอยู่ หากปัจจัยมหภาคยังเอื้ออำนวยต่อ risk-on sentiment

US100 (D1 interval)

แหล่งที่มา: xStation5

ที่น่าสนใจคือ ค่า valuation ของบริษัทต่าง ๆ ภายในดัชนียังคงอยู่ในระดับค่อนข้างต่ำเมื่อเทียบในเชิงประวัติศาสตร์ โดยมีสาเหตุหลักมาจากการปรับตัวลงของหุ้นกลุ่มซอฟต์แวร์ในช่วงที่ผ่านมา ประกอบกับผลประกอบการไตรมาสที่แข็งแกร่ง

เมื่อพิจารณาในภาพรวม อัตราส่วนสำคัญต่าง ๆ เช่น price-to-earnings (P/E), price-to-sales (P/S) และ price-to-book (P/B) ของทั้งดัชนียังคงอยู่ในระดับที่ต่ำเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยระยะยาวในอดีต

ที่มา: Bloomberg Finance L.P.

7 พฤษภาคม 2026, 14:02

🚨 ข้อมูลภาคการผลิตเยอรมนีออกมาแข็งแกร่งกว่าคาด!
7 พฤษภาคม 2026, 14:00

การเจรจาสันติภาพสหรัฐฯ–อิหร่าน ภายใต้เงาเส้นตายจาก Trump
7 พฤษภาคม 2026, 08:41

ข่าวเด่นวันนี้ 7 พ.ค.
7 พฤษภาคม 2026, 08:34

การวิเคราะห์ทางเทคนิค: Bitcoin ปรับตัวขึ้น และกำลังเข้าใกล้โซนแนวต้านสำคัญ
ดัชนี
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก