Nasdaq 100 ปรับตัวขึ้นแล้วประมาณ 25% จากจุดต่ำสุดเมื่อวันที่ 31 มีนาคม

Nasdaq 100 (US100 contract) ได้ปรับตัวขึ้นมากกว่า 25% จากจุดต่ำสุดในพื้นที่เมื่อวันที่ 31 มีนาคม
แรงขับเคลื่อนสำคัญของรอบการฟื้นตัวนี้มาจากกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ ซึ่งในปี 2026 กลับมาเป็น “แกนหลักของความเชื่อมั่น” ในตลาดหุ้นสหรัฐอีกครั้ง
เมื่อพิจารณากราฟรายวันของ US100 ค่า RSI กำลังเคลื่อนเข้าใกล้ระดับ 80 ซึ่งสะท้อนภาวะ “ใกล้ซื้อมากเกินไป” (overbought) ขณะเดียวกัน ขนาดของการปรับขึ้นในช่วง 35 วันที่ผ่านมา ถือว่าเป็นหนึ่งในช่วงที่รุนแรงและรวดเร็วที่สุดในประวัติศาสตร์ของตลาดหุ้นสหรัฐ
ความเป็นไปได้ในระยะสั้น
ด้วยโมเมนตัมที่ขยายตัวอย่างรวดเร็ว จึงมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดการย่อตัว (pullback)
ระดับสำคัญที่นักลงทุนอาจจับตา ได้แก่
- 28,000 จุด: แนวรับตามเส้นแนวโน้ม (trendline support)
- 27,000 จุด: แนวรับเชิงโครงสร้างจากพฤติกรรมราคา (price action support)
กรณีขาขึ้นต่อเนื่อง
หากแรงซื้อยังคงต่อเนื่อง เป้าหมายถัดไปของตลาดอาจเป็นระดับ 30,000 จุด ซึ่งอาจเกิดขึ้นภายในไม่กี่สัปดาห์
อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ดังกล่าวมีแนวโน้มจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีปัจจัยสนับสนุนเพิ่มเติม เช่น
- ราคาน้ำมันที่ปรับตัวลดลงต่อเนื่อง
- ความคาดหวังต่อการลดดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้น หลังการเปลี่ยนผู้นำเฟดไปสู่ Kevin Warsh
สรุป
การปรับขึ้นของ Nasdaq 100 สะท้อนแรงโมเมนตัมที่แข็งแกร่งมาก แต่ในระยะสั้นตลาดเริ่มเข้าสู่โซนที่ “ร้อนเกินไป” ทำให้ความเสี่ยงของการพักฐานเพิ่มขึ้น ขณะที่เป้าหมาย 30,000 จุดยังคงเปิดอยู่ หากปัจจัยมหภาคยังเอื้ออำนวยต่อ risk-on sentiment
US100 (D1 interval)
แหล่งที่มา: xStation5
ที่น่าสนใจคือ ค่า valuation ของบริษัทต่าง ๆ ภายในดัชนียังคงอยู่ในระดับค่อนข้างต่ำเมื่อเทียบในเชิงประวัติศาสตร์ โดยมีสาเหตุหลักมาจากการปรับตัวลงของหุ้นกลุ่มซอฟต์แวร์ในช่วงที่ผ่านมา ประกอบกับผลประกอบการไตรมาสที่แข็งแกร่ง
เมื่อพิจารณาในภาพรวม อัตราส่วนสำคัญต่าง ๆ เช่น price-to-earnings (P/E), price-to-sales (P/S) และ price-to-book (P/B) ของทั้งดัชนียังคงอยู่ในระดับที่ต่ำเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยระยะยาวในอดีต
ที่มา: Bloomberg Finance L.P.
