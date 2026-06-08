  
08:39 · 8 มิถุนายน 2026

🚨 ด่วน: Nasdaq ร่วง 2.4% ขณะที่ Bitcoin กำลังทดสอบแนวรับสำคัญที่ระดับ $60K

การปรับฐานในตลาดหุ้นสหรัฐฯ ซึ่งได้รับแรงกดดันจากดอลลาร์ที่แข็งค่าและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่ปรับตัวสูงขึ้น หลังตัวเลขตลาดแรงงานสหรัฐฯ ออกมาแข็งแกร่ง กำลังลุกลามไปยังตลาดการเงินทั่วโลก

  • แรงขายดังกล่าวกดดันทั้ง Bitcoin และกระตุ้นให้เกิดการขายทำกำไรในหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี โดยเฉพาะบริษัทเซมิคอนดักเตอร์และผู้ผลิตชิปหน่วยความจำที่เป็นผู้นำการปรับตัวลง
  • ขณะเดียวกัน Nasdaq 100 Futures ได้ปรับตัวลงแล้วราว 1,000 จุดจากจุดสูงสุดเป็นประวัติการณ์ และแรงขายยิ่งเร่งตัวขึ้นหลังตลาดหุ้นสหรัฐฯ เปิดทำการ
  • รายงาน Non-Farm Payrolls (NFP) ที่แข็งแกร่งช่วยหนุนความคาดหวังว่า Fed อาจยังคงขึ้นอัตราดอกเบี้ยได้ภายในปีนี้ เนื่องจากตลาดแรงงานยังคงแข็งแกร่งและเงินเฟ้อยังอยู่ในระดับสูง
  • ปัจจุบันตลาดให้น้ำหนักเต็มที่กับการคาดการณ์การขึ้นดอกเบี้ยภายในสิ้นปี แม้ Donald Trump จะยังคงเรียกร้องให้ Fed ลดดอกเบี้ยก็ตาม
  • ดัชนี S&P 500 มีความเสี่ยงที่จะยุติสถิติการปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง โดยกำลังพยายามทำสถิติการเพิ่มขึ้นติดต่อกันเป็นสัปดาห์ที่ 10 ซึ่งหากสำเร็จจะเป็นสถิติยาวนานที่สุดนับตั้งแต่ปี 1985
  • รายงานผลประกอบการของ Broadcom เมื่อวานนี้ได้สร้างแรงกดดันต่อหุ้นกลุ่ม AI โดยราคาหุ้นยังคงปรับตัวลงต่อเนื่อง และแรงขายลามไปยังกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์โดยรวม
  • บรรยากาศการลงทุนใน Wall Street ยังถูกกดดันจากความเปราะบางของข้อตกลงหยุดยิงระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน รวมถึงรายงานว่าการเจรจาได้หยุดชะงักลง
  • ตามข้อมูลจาก Mercuria ระบุว่า การขาดแคลนเชื้อเพลิงทางทะเลอาจทำให้กองเรือขนส่งทั่วโลกมากถึง 10% ต้องหยุดดำเนินการ
  • การปิดช่องแคบฮอร์มุซทำให้น้ำมันดิบประมาณ 14 ล้านบาร์เรลต่อวันหายไปจากตลาดพลังงานโลกโดยตรง
  • ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงกำมะถันต่ำในสิงคโปร์พุ่งขึ้นสูงสุดถึง 134% ในช่วงความขัดแย้ง แม้ล่าสุดจะชะลอลงมาอยู่ที่ประมาณ 55%
  • ราคาน้ำมัน Brent และ WTI ปรับตัวขึ้นราว 40% นับตั้งแต่เริ่มความขัดแย้ง ขณะที่ตลาดผลิตภัณฑ์น้ำมันยังเผชิญแรงกดดันรุนแรงมากขึ้น
  • ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่แข็งแกร่งและความคาดหวังต่อการผ่อนคลายนโยบายการเงินที่ลดลง กำลังกดดัน Bitcoin ซึ่งกำลังทดสอบระดับ 60,000 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นระดับที่ไม่เห็นมาตั้งแต่ช่วงวิกฤตตลาดในเดือนกุมภาพันธ์

Bitcoin vs. US100 (H1)

Source: xStation5

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