Nasdaq ถูกเทขาย 🚩 DeepSeek และผลประกอบการ Samsung กดดันหุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์

- Samsung's earnings and DeepSeek's announcement that it is developing its own AI chip are weighing on semiconductor stocks today.
- SpaceX shares are down nearly 6% following their Nasdaq debut, despite receiving positive ratings from several Wall Street banks.
- Oil prices are rebounding more than 2% to nearly $74 per barrel as tensions escalate between the US and Qatar on one side and Iran on the other, following multiple attacks on commercial vessels near Oman and the Strait of Hormuz.
- Samsung's earnings and DeepSeek's announcement that it is developing its own AI chip are weighing on semiconductor stocks today.
- SpaceX shares are down nearly 6% following their Nasdaq debut, despite receiving positive ratings from several Wall Street banks.
- Oil prices are rebounding more than 2% to nearly $74 per barrel as tensions escalate between the US and Qatar on one side and Iran on the other, following multiple attacks on commercial vessels near Oman and the Strait of Hormuz.
Nasdaq ถูกกดดันหนัก หลังหุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ร่วงจากแรงขายหุ้น AI
หุ้นกลุ่ม Memory และเซมิคอนดักเตอร์ กำลังกดดันตลาดหุ้นวอลล์สตรีทในวันนี้ ส่งผลให้ดัชนี Nasdaq 100 ปรับตัวลดลงประมาณ 2%
ขณะที่:
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Dow Jones Industrial Average ลดลงประมาณ 0.3%
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S&P 500 ลดลงประมาณ 0.5%
หุ้นกลุ่มชิปหลายตัวปรับตัวลงอย่างหนัก โดย:
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Micron
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SanDisk
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Intel
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Applied Materials
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Marvell
ต่างปรับตัวลดลงระหว่าง 6–10%
แรงขายส่วนใหญ่เกิดขึ้นหลังตลาดตอบรับผลประกอบการของ Samsung ในเชิงลบ แม้ว่าบริษัทจะรายงานการเติบโตของกำไรอย่างแข็งแกร่ง แต่ผลลัพธ์ดังกล่าวยังไม่สามารถสร้างความมั่นใจเกี่ยวกับแนวโน้มของตลาดหน่วยความจำและเซมิคอนดักเตอร์ได้
การอ่อนตัวของ Nasdaq และหุ้นกลุ่มชิปในวันนี้สะท้อนถึงความเชื่อมั่นที่ลดลงต่อธีม Artificial Intelligence (AI) ซึ่งเป็นหนึ่งในแรงขับเคลื่อนหลักของตลาดหุ้นในปีนี้
ขณะเดียวกัน ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ก็เพิ่มขึ้น หลังเกิดเหตุโจมตีเรือพาณิชย์ใกล้ชายฝั่งโอมานและช่องแคบฮอร์มุซ ส่งผลให้ความขัดแย้งระหว่าง อิหร่าน สหรัฐฯ และกาตาร์ ทวีความรุนแรงขึ้น
ราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นยังเป็นอีกหนึ่งปัจจัยกดดันหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี
DeepSeek กดดัน Nvidia และหุ้นเซมิคอนดักเตอร์ทั่วโลก
หุ้น Nvidia ปรับตัวลดลง หลังรายงานจาก Reuters ระบุว่า บริษัทสตาร์ทอัพจีน DeepSeek กำลังพัฒนาชิป AI ของตัวเอง
หากประสบความสำเร็จในระยะยาว การพัฒนาดังกล่าวอาจช่วยลดการพึ่งพาชิปประมวลผลจาก Nvidia และ Huawei
ข่าวนี้สร้างแรงกระเพื่อมไปทั่วตลาดเซมิคอนดักเตอร์:
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ดัชนี Philadelphia Semiconductor Index ลดลงมากกว่า 5%
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Intel
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Micron
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Marvell
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Western Digital
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SanDisk
ต่างเผชิญแรงขายอย่างหนัก
นักลงทุนเริ่มขายทำกำไรหลังหุ้น AI ปรับขึ้นแรง
นอกจากปัจจัย DeepSeek แล้ว นักลงทุนยังเริ่มทยอยขายทำกำไร หลังหุ้นกลุ่ม AI ปรับตัวขึ้นอย่างร้อนแรงในช่วงที่ผ่านมา
ตลาดเริ่มกังวลว่า:
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ระดับ Valuation ของหุ้น AI อาจอยู่ในระดับสูงเกินไป
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ฤดูกาลประกาศผลประกอบการที่กำลังจะมาถึง อาจสร้างความผันผวนที่มากขึ้น
ผลประกอบการของ Samsung ก็ไม่ได้ช่วยคลายความกังวล แม้ว่าบริษัทจะรายงานกำไรเติบโตอย่างโดดเด่น แต่ราคาหุ้นกลับปรับตัวลดลง ส่งผลให้ความเชื่อมั่นต่อหุ้นกลุ่ม Memory และ Semiconductor อ่อนแอลงเพิ่มเติม
ตลาดจับตา SK Hynix และรายงาน Fed Minutes
นักลงทุนยังเตรียมรับมือกับการเข้าจดทะเบียนในตลาด Nasdaq ของ SK Hynix รวมถึงรอรายงานการประชุมของ Federal Reserve ครั้งแรกภายใต้ประธาน Kevin Warsh
ปัจจัยเหล่านี้ทำให้นักลงทุนบางส่วนเลือกปรับลดความเสี่ยงในพอร์ตการลงทุน
แรงกดดันต่อหุ้นบริษัทขนาดใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับ AI ส่งผลกระทบโดยตรงต่อ Nasdaq เนื่องจากกลุ่มเทคโนโลยีมีน้ำหนักสูงในดัชนี และบริษัทอย่าง Nvidia, TSMC และผู้ผลิตเซมิคอนดักเตอร์รายใหญ่ มีบทบาทสำคัญต่อทิศทางตลาดโดยรวม
ที่มา: xStation5
กราฟ US100 (กรอบเวลา H1)
จากกราฟ US100 จะเห็นได้ว่า บริเวณ 30,450–30,800 จุด ยังคงเป็นโซนที่มีแรงขายเข้ามาอย่างต่อเนื่องในหลายครั้งที่ผ่านมา
หากดัชนีสามารถหลุดต่ำกว่าระดับ 29,100 จุด ได้ แนวรับถัดไปที่มีโอกาสเข้าทดสอบจะอยู่บริเวณ 28,100 จุด ซึ่งเป็นระดับที่เคยมีแรงซื้อกลับเข้ามาก่อนหน้านี้
ในระยะสั้น ระดับสำคัญที่ต้องจับตาคือแนวต้านบริเวณ 30,000 จุด ซึ่งยังคงเป็นอุปสรรคหลักต่อการฟื้นตัวของดัชนี
ที่มา: xStation5
กราฟหุ้น TSMC (กรอบเวลา D1)
หุ้น Taiwan Semiconductor (TSMC.US) ซึ่งเป็นผู้ผลิตเซมิคอนดักเตอร์รายใหญ่ที่สุดของโลก ปรับตัวลดลงเกือบ 10% จากจุดสูงสุดล่าสุด และกำลังทดสอบขอบล่างของช่องแนวโน้มขาขึ้น (Ascending Price Channel)
แนวรับสำคัญอยู่บริเวณ 430 ดอลลาร์ต่อหุ้น ขณะที่ขอบบนของช่องแนวโน้มปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 480 ดอลลาร์ต่อหุ้น
สำหรับแนวต้านระยะใกล้ อยู่ที่เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล EMA 50 วัน (เส้นสีส้ม) ซึ่งปัจจุบันอยู่บริเวณ 450 ดอลลาร์ต่อหุ้น
ที่มา: xStation5
ทำไมหุ้น Samsung ร่วง?
- ในทางตรงกันข้ามกับที่หลายคนคาดไว้ ผลประกอบการของ Samsung ไม่ใช่สาเหตุของการปรับตัวลงของหุ้น
- บริษัทเพิ่งรายงานกำไรจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้นถึง 19 เท่าเมื่อเทียบกับปีก่อน ซึ่งถือเป็นการเติบโตที่โดดเด่นอย่างมากเมื่อเทียบกับผลประกอบการในอดีต
- อย่างไรก็ตาม ตลาดหุ้นมักมองไปข้างหน้า ไม่ได้มองเพียงผลลัพธ์ที่ผ่านมา นักลงทุนจึงประเมินว่า แม้ตัวเลขกำไรจะทำสถิติสูงสุด แต่ก็ยังไม่สามารถสร้างเหตุผลใหม่ที่แข็งแกร่งพอสำหรับการขยายตัวของมูลค่าหุ้นกลุ่ม AI ต่อไป
- ปัจจัยหลักที่กดดันหุ้น Samsung มีดังนี้:
1. ความคาดหวังของตลาดอยู่ในระดับสูงมากแล้ว
- ผู้ผลิตหน่วยความจำ (Memory Manufacturers) เป็นหนึ่งในกลุ่มที่ได้รับประโยชน์มากที่สุดจากกระแสการลงทุนด้าน AI ในปีนี้
- ดังนั้น แม้ Samsung จะรายงานกำไรระดับสูงเป็นประวัติการณ์ แต่ตัวเลขดังกล่าวกลับสูงกว่าคาดการณ์ของนักวิเคราะห์เพียงเล็กน้อย
- นี่เป็นปฏิกิริยาแบบคลาสสิกของตลาดที่เรียกว่า “Buy the rumor, sell the news” หรือการซื้อก่อนข่าวเกิดขึ้น และขายทำกำไรเมื่อข่าวดีถูกประกาศออกมา
2. Samsung ยังไม่ได้ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับธุรกิจชิป
- Samsung เปิดเผยเพียงผลประกอบการเบื้องต้น และไม่ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับธุรกิจเซมิคอนดักเตอร์ รวมถึงไม่ได้ปรับปรุงแนวโน้มในอนาคตอย่างชัดเจน
- ส่งผลให้นักลงทุนยังไม่ได้รับคำตอบต่อคำถามสำคัญ:
- “อัตราการเติบโตจากกระแส AI ในปัจจุบัน จะสามารถดำเนินต่อไปได้ในอีกหลายไตรมาสข้างหน้าหรือไม่?”
ความกังวลต่อวงจรการลงทุน AI เพิ่มขึ้น
- ความเชื่อมั่นในตลาดยังได้รับแรงกดดันจากความกังวลเกี่ยวกับความยั่งยืนของวงจรการลงทุน AI
- รายงานว่า Meta อาจพิจารณานำกำลังประมวลผลส่วนเกินออกมาใช้เชิงพาณิชย์ รวมถึงข่าวที่ว่า DeepSeek กำลังพัฒนาชิป AI ของตัวเอง ทำให้นักลงทุนเริ่มประเมินแนวโน้มความต้องการชิป AI ระดับสูงใหม่อีกครั้ง
- สิ่งนี้ไม่ได้หมายความว่าความต้องการ AI กำลังลดลงในปัจจุบัน แต่เพิ่มความกังวลว่า การลงทุน AI ที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วอาจไม่สามารถดำเนินต่อไปได้อย่างไม่มีข้อจำกัด
- ท้ายที่สุดแล้ว Samsung ไม่ได้ทำให้นักลงทุนผิดหวังจากผลประกอบการ
- แต่สิ่งที่ทำให้นักลงทุนผิดหวังคือ ผลประกอบการระดับสถิติไม่ได้สร้างปัจจัยกระตุ้นใหม่สำหรับการปรับขึ้นของหุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์
- เมื่อระดับ Valuation อยู่ในระดับสูง แม้ผลประกอบการที่แข็งแกร่งมากก็ยังไม่เพียงพอที่จะดึงดูดแรงซื้อเพิ่มเติม ทำให้ตลาดมีความอ่อนไหวมากขึ้นต่อความเสี่ยงเชิงวัฏจักรของอุตสาหกรรมชิป
กราฟหุ้น Samsung (กรอบเวลา D1)
หุ้น Samsung กำลังอยู่ในช่วงปรับฐาน หลังจากลดลงจากระดับสูงสุดล่าสุด และกลับลงมาต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล EMA 50 วัน (เส้นสีส้ม)
รูปแบบการเคลื่อนไหวมีลักษณะคล้ายกับการปรับฐานในช่วง มีนาคม–เมษายน 2026 ซึ่งได้รับแรงกดดันจากความตึงเครียดในตะวันออกกลาง
ปัจจุบันราคาหุ้น Samsung ซื้อขายอยู่ต่ำกว่าจุดสูงสุดตลอดกาลประมาณ 25%
Source: xStation5
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