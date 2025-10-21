NATGAS พุ่ง 12% 🚨📈

- สัญญาซื้อขายล่วงหน้าก๊าซธรรมชาติสหรัฐฯ ปรับตัวขึ้น 11% สู่ 3.34 ดอลลาร์ต่อ mmBtu
ปัจจัยหนุนมาจาก การคาดการณ์อากาศหนาว, ปริมาณการส่งออก LNG สูง, การผลิตใน 48 รัฐตอนล่างลดลง, และการคาดการณ์ความต้องการใช้ความร้อนที่สูง รวมกับ แรงปิด short อย่างรุนแรง
ในขณะเดียวกัน ปริมาณก๊าซสำรองสูงกว่าเฉลี่ย 5 ปี อยู่ที่ 4% ช่วยบรรเทาความกังวลเกี่ยวกับอุปทาน
สัญญาก๊าซธรรมชาติสหรัฐฯ (NATGAS) พุ่งขึ้น 11% ในวันจันทร์ โดยสัญญาเดือนพฤศจิกายนปรับขึ้นสู่ 3.34 ดอลลาร์/ mmBtu ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบเกือบสองสัปดาห์ และเป็นการปรับตัวขึ้นรายวันสูงสุดตั้งแต่ปลายเดือนกันยายน
แรงหนุนมาจาก การคาดการณ์อากาศหนาว ซึ่งทำให้ความต้องการใช้ความร้อนพุ่งขึ้นอย่างมาก ส่งผลให้ ดัชนี Heating Degree Day สองสัปดาห์ของ LSEG เพิ่มจาก 118 เป็น 164
นักวิเคราะห์ยังชี้ว่า แรงปิด short อย่างรุนแรง หลังจากที่มีการถือครองตำแหน่งเก็งกำไรสะสม ทำให้เกิดแรงซื้อหนุนราคาสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว
ปัจจัยเพิ่มเติมที่สนับสนุนราคาคือ ปริมาณการส่งออก LNG สูงใกล้ระดับสถิติที่ 16.4 bcfd ในเดือนตุลาคม เพิ่มจาก 15.7 bcfd เดือนก่อนหน้า สะท้อนความต้องการระหว่างประเทศอย่างต่อเนื่อง
ขณะเดียวกัน การผลิตใน 48 รัฐตอนล่างลดลงเหลือ 106.6 bcfd แม้ว่าปริมาณก๊าซสำรองของสหรัฐฯ จะสูงกว่าเฉลี่ย 5 ปี ประมาณ 4% แต่ ความอ่อนตัวของการผลิตร่วมกับการส่งออกสูง ทำให้ตลาดมีความอ่อนไหวต่อความเปลี่ยนแปลงด้านอุปทาน
ราคามาตรฐานฟื้นตัวกว่า 15% ในเดือนที่ผ่านมา โดยแรงหนุนสะท้อนทั้ง ความตึงตัวของอุปสงค์-อุปทาน และ ความเสี่ยงเชิงบวกจากสภาพอากาศ
NATGAS ทำลายแนวค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เชิงเอ็กซ์โปเนนเชียล 200 วัน (เส้นทองบนกราฟ) ซึ่งตามประวัติศาสตร์ถือเป็นจุดสำคัญในแนวโน้มระยะยาว
การทะลุแนวนี้ถือเป็นสัญญาณการกลับตัวจากแนวโน้มขาลงก่อนหน้าเป็นแนวโน้มขาขึ้น
อย่างไรก็ตาม ควรจำไว้ว่าปริมาณสำรองก๊าซโดยรวมของสหรัฐฯ ยังคงสูงกว่าเฉลี่ยในประวัติศาสตร์
Source: xStation
