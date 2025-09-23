อ่านเพิ่มเติม

NATGAS ลดลงเกือบ 3% จากปริมาณสินค้าคงคลังส่วนเกิน 📉

09:11 23 กันยายน 2025

สัญญา NATGAS ยังคงปรับตัวลงในวันจันทร์ โดยราคาลดลงเกือบ 3% ใน Nymex อยู่ราว 2.820 ดอลลาร์ ได้รับแรงกดดันจาก อุปทานมาก, การส่งออก LNG อ่อนตัว และสภาพอากาศอุ่น

ตามรายงานวันพฤหัสฯ ปริมาณก๊าซธรรมชาติในสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 90 BCF สำหรับสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 12 กันยายน สูงกว่าที่คาดและสูงกว่าค่าเฉลี่ย 5 ปี ขณะที่การบริโภครายวันลดลงเหลือ 98.5 BCF จากสภาพอากาศอุ่นและความต้องการภาคครัวเรือน/พาณิชย์ต่ำ

ปริมาณสำรองมากและการผลิตสหรัฐฯ ที่คงที่ช่วยจำกัดความเสี่ยงด้านลบ แม้อากาศอุ่นอาจกระตุ้นความต้องการไฟฟ้าในช่วงสั้น ๆ แนวโน้มระยะยาว เช่น การส่งออก LNG ที่เพิ่มขึ้น การบริโภคภาคอุตสาหกรรม และการไฟฟ้าโลก อาจสนับสนุนตลาดให้แข็งแกร่งในเชิงโครงสร้างไปจนถึงปี 2026

 

