NATGAS ร่วง 5% จากพายุเอรินและอากาศหนาวในสหรัฐฯ

ฟิวเจอร์สก๊าซธรรมชาติสหรัฐฯ (NATGAS) ร่วงเกือบ 6% แตะระดับต่ำสุดเกือบ 9 เดือน ราคาลดลงจาก การผลิตสูง, พยากรณ์อากาศเย็นกว่าคาด, และ คาดว่าความต้องการลดลงช่วงต้นเดือนกันยายน
ข้อมูลจาก LSEG ระบุว่า ปริมาณการผลิตเฉลี่ย 48 รัฐต่อเนื่องเพิ่มเป็น 108.5 bcfd ในสิงหาคม จาก 107.8 bcfd ในกรกฎาคม พยากรณ์อากาศชี้ว่าช่วงต้นกันยายนจะอยู่ในเกณฑ์ปกติ ทำให้แรงกดดันต่อราคายังคงสูง
เริ่มเทรดทันทีวันนี้ หรือ ลองใช้บัญชีทดลองแบบไร้ความเสี่ยงเปิดบัญชี ลองบัญชีเดโม่ ดาวน์โหลดแอปมือถือ ดาวน์โหลดแอปมือถือ
สรุปตลาดก๊าซธรรมชาติสหรัฐฯ (NATGAS)
-
ปริมาณก๊าซสำรองสูงกว่าเฉลี่ยฤดูกาล 6% และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเร็วกว่าปกติในสัปดาห์หน้า
-
ความต้องการลดลง จาก 110 bcfd สัปดาห์นี้ เหลือ 105.7 bcfd สัปดาห์หน้า
-
LNG feedgas คาดเพิ่มเป็น 15.3 bcfd ในวันอังคาร จากระดับต่ำสุดสองสัปดาห์ 14.2 bcfd ในวันจันทร์ เนื่องจากการหยุดชะงักในโรงงานบางแห่ง
พายุเฮอริเคนเอริน (Erin)
-
เคลื่อนใกล้ บาฮามาส และคาดว่าจะวิ่งไปทางเหนือแล้วเลี้ยวออกไปทางตะวันออกตาม ชายฝั่งตะวันออกสหรัฐฯ โดยไม่ขึ้นฝั่ง
-
อาจทำให้เกิด พายุโตรปิคอลวันพฤหัสบดี และช่วยลดอุณหภูมิบริเวณชายฝั่ง
-
NHC ประเมินว่า มีโอกาส 60% ที่เอรินจะแรงขึ้นเป็นไซโคลนภายในสัปดาห์นี้
-
แม้ว่าพายุอาจสนับสนุนราคาก๊าซด้วยการรบกวนการผลิตในอ่าวเม็กซิโก แต่โดยมากจะ ลดความต้องการ จากการปิดโรงงาน LNG และการไฟฟ้าดับหลายล้านครัวเรือน
-
ก๊าซที่มาจากอ่าวเม็กซิโกเพียง 2% ของการผลิตทั้งหมด แต่ ไฟฟ้ามากกว่า 40% ของสหรัฐฯ ใช้ก๊าซเป็นเชื้อเพลิง
-
พายุยังอาจทำให้อากาศเย็นลง ส่งผลต่อ ความต้องการพลังงาน ลดลง
ที่มา: NOAA
Source: xStation5