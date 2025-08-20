อ่านเพิ่มเติม

NATGAS ร่วง 5% จากพายุเอรินและอากาศหนาวในสหรัฐฯ

09:59 20 สิงหาคม 2025

ฟิวเจอร์สก๊าซธรรมชาติสหรัฐฯ (NATGAS) ร่วงเกือบ 6% แตะระดับต่ำสุดเกือบ 9 เดือน ราคาลดลงจาก การผลิตสูง, พยากรณ์อากาศเย็นกว่าคาด, และ คาดว่าความต้องการลดลงช่วงต้นเดือนกันยายน

ข้อมูลจาก LSEG ระบุว่า ปริมาณการผลิตเฉลี่ย 48 รัฐต่อเนื่องเพิ่มเป็น 108.5 bcfd ในสิงหาคม จาก 107.8 bcfd ในกรกฎาคม พยากรณ์อากาศชี้ว่าช่วงต้นกันยายนจะอยู่ในเกณฑ์ปกติ ทำให้แรงกดดันต่อราคายังคงสูง

สรุปตลาดก๊าซธรรมชาติสหรัฐฯ (NATGAS)

  • ปริมาณก๊าซสำรองสูงกว่าเฉลี่ยฤดูกาล 6% และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเร็วกว่าปกติในสัปดาห์หน้า

  • ความต้องการลดลง จาก 110 bcfd สัปดาห์นี้ เหลือ 105.7 bcfd สัปดาห์หน้า

  • LNG feedgas คาดเพิ่มเป็น 15.3 bcfd ในวันอังคาร จากระดับต่ำสุดสองสัปดาห์ 14.2 bcfd ในวันจันทร์ เนื่องจากการหยุดชะงักในโรงงานบางแห่ง

พายุเฮอริเคนเอริน (Erin)

  • เคลื่อนใกล้ บาฮามาส และคาดว่าจะวิ่งไปทางเหนือแล้วเลี้ยวออกไปทางตะวันออกตาม ชายฝั่งตะวันออกสหรัฐฯ โดยไม่ขึ้นฝั่ง

  • อาจทำให้เกิด พายุโตรปิคอลวันพฤหัสบดี และช่วยลดอุณหภูมิบริเวณชายฝั่ง

  • NHC ประเมินว่า มีโอกาส 60% ที่เอรินจะแรงขึ้นเป็นไซโคลนภายในสัปดาห์นี้

  • แม้ว่าพายุอาจสนับสนุนราคาก๊าซด้วยการรบกวนการผลิตในอ่าวเม็กซิโก แต่โดยมากจะ ลดความต้องการ จากการปิดโรงงาน LNG และการไฟฟ้าดับหลายล้านครัวเรือน

  • ก๊าซที่มาจากอ่าวเม็กซิโกเพียง 2% ของการผลิตทั้งหมด แต่ ไฟฟ้ามากกว่า 40% ของสหรัฐฯ ใช้ก๊าซเป็นเชื้อเพลิง

  • พายุยังอาจทำให้อากาศเย็นลง ส่งผลต่อ ความต้องการพลังงาน ลดลง

ที่มา: NOAA

Source: xStation5

