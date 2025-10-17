ข่าวเด่น: ก๊าซธรรมชาติ (NATGAS) ปรับตัวลดลง หลังรายงาน EIA 📌

- EIA data report
NATGAS ปรับตัวลดลงหลังรายงาน EIA
รายงาน EIA Weekly Natural Gas Change แสดงดังนี้:
ปัจจุบัน: 80 bcf
คาดการณ์ (XTB consensus): 76 bcf
ก่อนหน้า: 80 bcf
ราคาก๊าซธรรมชาติปรับตัวลดลงเล็กน้อย หลังรายงานแสดง ปริมาณสำรองก๊าซในสหรัฐฯ เพิ่มสูงกว่าที่คาดเล็กน้อย เมื่อเทียบกับความเห็นของ XTB ที่คาดไว้ 76 bcf ซึ่งสะท้อน ภาวะอุปทานล้นในตลาดในประเทศ ส่งผลให้เกิดปฏิกิริยาลงราคาตามมา
ตลาดเด่นวันนี้ - EURUSD
ข่าวเด่น: ตัวเลขเงินเฟ้อสุดท้ายตรงตามที่คาดการณ์ไว้ ดัชนีเงินเฟ้อหลัก HICP ปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อย
ธนาคารกดดัชนีตลาดร่วง 🚨
หุ้น Zions Bancorporation ร่วง หลัง ตัดจำหน่ายสินเชื่อ!