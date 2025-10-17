อ่านเพิ่มเติม
08:53 · 17 ตุลาคม 2025

ข่าวเด่น: ก๊าซธรรมชาติ (NATGAS) ปรับตัวลดลง หลังรายงาน EIA 📌

ประเด็นหลัก
NATGAS
สินค้าโภคภัณฑ์
-
-
ประเด็นหลัก
  •  EIA data report

NATGAS ปรับตัวลดลงหลังรายงาน EIA

รายงาน EIA Weekly Natural Gas Change แสดงดังนี้:

  • ปัจจุบัน: 80 bcf

  • คาดการณ์ (XTB consensus): 76 bcf

  • ก่อนหน้า: 80 bcf

ราคาก๊าซธรรมชาติปรับตัวลดลงเล็กน้อย หลังรายงานแสดง ปริมาณสำรองก๊าซในสหรัฐฯ เพิ่มสูงกว่าที่คาดเล็กน้อย เมื่อเทียบกับความเห็นของ XTB ที่คาดไว้ 76 bcf ซึ่งสะท้อน ภาวะอุปทานล้นในตลาดในประเทศ ส่งผลให้เกิดปฏิกิริยาลงราคาตามมา

17 ตุลาคม 2025, 18:08

ตลาดเด่นวันนี้ - EURUSD
17 ตุลาคม 2025, 16:33

ข่าวเด่น: ตัวเลขเงินเฟ้อสุดท้ายตรงตามที่คาดการณ์ไว้ ดัชนีเงินเฟ้อหลัก HICP ปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อย
17 ตุลาคม 2025, 15:39

ธนาคารกดดัชนีตลาดร่วง 🚨
17 ตุลาคม 2025, 15:37

หุ้น Zions Bancorporation ร่วง หลัง ตัดจำหน่ายสินเชื่อ!

เข้าสู่ตลาดพร้อมลูกค้าของ XTB Group กว่า 1 700 000 ราย

เริ่มเทรด ดาวน์โหลดแอปฯ ดาวน์โหลดแอปฯ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก