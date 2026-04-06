NATGAS เผชิญแรงกดดัน ท่ามกลางความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นของ Super El Niño ในปี 2026 📉

- การคาดการณ์ชี้ว่าอาจเกิดปรากฏการณ์ El Niño ที่รุนแรงเป็นพิเศษในปี 2026 โดยอุณหภูมิผิวน้ำทะเลอาจเพิ่มขึ้นได้ถึงประมาณ ~2.5°C ทำให้เหตุการณ์ครั้งนี้อาจเทียบเท่าหรือรุนแรงกว่าช่วงปี 1997–98 และ 2015–16 สถานการณ์ดังกล่าวบ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของรูปแบบสภาพอากาศทั่วโลก รวมถึงฤดูหนาวที่อบอุ่นขึ้นและความผันผวนของอุณหภูมิในฤดูร้อนที่ลดลงในสหรัฐฯ ในมุมมองของตลาดก๊าซธรรมชาติ ผลกระทบสำคัญคือระดับการกักเก็บที่สูงขึ้นและความต้องการพลังงานที่อ่อนแอลงในช่วงฤดูใบไม้ผลิ–ฤดูร้อน ส่งผลให้ภาพรวมตลาดมีแนวโน้มเป็นลบต่อราคาก๊าซสหรัฐฯ โดยเฉพาะเมื่อพิจารณาว่าดีมานด์ตามฤดูกาลอยู่ในระดับต่ำอยู่แล้ว (ความต้องการทำความร้อนจำกัด และความต้องการทำความเย็นที่อ่อนลง)
- โมเดลคาดการณ์เกือบทั้งหมดเห็นตรงกันว่าอุณหภูมิในบริเวณ Niño 3.4 จะปรับตัวสูงขึ้นอย่างมากภายในฤดูใบไม้ร่วงปี 2026 ซึ่งเพิ่มความเชื่อมั่นต่อสถานการณ์ El Niño ที่รุนแรงมาก
- ความเบี่ยงเบนของอุณหภูมิผิวน้ำทะเลที่สูงกว่า +2.0°C ทั่วแถบเส้นศูนย์สูตรของมหาสมุทรแปซิฟิก บ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงของการไหลเวียนในชั้นบรรยากาศอย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง
- ในทางปฏิบัติ สิ่งนี้หมายถึงฤดูหนาวในอเมริกาเหนือจะอบอุ่นขึ้น ส่งผลให้ความต้องการใช้ก๊าซเพื่อทำความร้อนลดลง และระดับสต็อกก๊าซปลายฤดูกาลสูงขึ้น
- การเข้าสู่ฤดูใบไม้ผลิพร้อมกับระดับสต็อกที่สูง ทำให้ตลาดก๊าซเข้าสู่ภาวะอุปทานล้น ซึ่งในอดีตมักกดดันราคาในช่วง shoulder season
- ในช่วงฤดูร้อน El Niño มักลดทั้งความถี่และความรุนแรงของคลื่นความร้อนในบางพื้นที่ของสหรัฐฯ ส่งผลให้ความต้องการใช้ไฟฟ้าลดลงและการใช้ก๊าซในการผลิตไฟฟ้าลดลง
- ขณะเดียวกัน ยังช่วยกดกิจกรรมพายุเฮอริเคนในมหาสมุทรแอตแลนติก ลดความเสี่ยงของการหยุดชะงักด้านอุปทานในอ่าวเม็กซิโก
- สิ่งนี้ทำให้ weather risk premium ซึ่งปกติจะช่วยหนุนราคาก๊าซในช่วงฤดูร้อน ลดลง
- ความผิดปกติของปริมาณฝนอย่างรุนแรง—ทั้งภาวะแห้งแล้งในอินโดนีเซียและออสเตรเลียตอนเหนือ ควบคู่กับฝนตกหนักในแปซิฟิกเขตร้อน—ยืนยันถึงขนาดและผลกระทบระดับโลกของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศครั้งนี้
- ในเชิงมูลค่า ปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตามคือความเร็วของการเติมสต็อกในช่วงฤดูใบไม้ผลิ และการเบี่ยงเบนจากค่าเฉลี่ย 5 ปี
- โดยสรุป สถานการณ์ El Niño ที่รุนแรง—ซึ่งอาจรุนแรงที่สุดในรอบกว่า 140 ปี—กำลังสร้างเงื่อนไขที่ทำให้ราคาก๊าซสหรัฐฯ มี upside จำกัด และทำให้สมดุลตลาดมีแนวโน้มไปสู่ภาวะอุปทานล้น เว้นแต่จะมีอุปสงค์จากภายนอกเข้ามาชดเชยอย่างมีนัยสำคัญ
Source: xStation5
Source: ECMWF
