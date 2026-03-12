หุ้น Nebius พุ่ง 10% หลัง Nvidia ลงทุน 2 พันล้านดอลลาร์ 📈

Nvidia (NVDA.US) ประกาศลงทุน 2 พันล้านดอลลาร์ในบริษัทเทคโนโลยี Nebius (NBIS.US)
การลงทุนครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุน บริการ AI ครบวงจรของ Nebius ในสภาพแวดล้อม คลาวด์คอมพิวติ้งอัจฉริยะ (intelligent cloud computing)
หลังประกาศข่าว หุ้น Nebius พุ่งขึ้น 10% นักลงทุนมองว่านี่เป็น สัญญาณยืนยันความแข็งแกร่งของบริการบริษัท และ ศักยภาพผลประโยชน์ระยะยาว ที่จะเกิดจากข้อตกลงทางธุรกิจครั้งนี้
Source: xStation5
Adobe เผชิญทั้งยุค AI และการเปลี่ยนแปลงผู้นำ พร้อมผลประกอบการที่ทำสถิติ แต่ยังมีความท้าทายจริงรออยู่ 📊🚀
Market wrap: หุ้นยุโรปพยายามทรงตัว แม้ราคาน้ำมันพุ่งแรง 🔍
Chubb ประกันภัยเรือที่ผ่านช่องแคบฮอร์มุซ 🗽 มีความหมายอย่างไรต่อบริษัท?
Rheinmetall โตแรง แต่ตลาดยังคาดหวังมากกว่า