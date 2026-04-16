หุ้น Netflix พุ่ง 18% ตั้งแต่ต้นปี 2026 📊 จับตางบ Q1

Netflix (NFLX.US) เตรียมประกาศงบ Q1/2026 หลังตลาดปิดวันที่ 16 เม.ย.
บริษัทเข้าสู่การรายงานผลด้วยโมเมนตัมราคาหุ้นที่แข็งแกร่ง และความคาดหวังของนักลงทุนที่อยู่ในระดับสูง ทำให้แค่ “ทำได้ตามคาด” อาจไม่เพียงพอที่จะรักษาแนวโน้มขาขึ้น
คำถามสำคัญไม่ใช่แค่ว่า Netflix จะทำรายได้และกำไรต่อหุ้น (EPS) ได้ตามคาดหรือไม่ แต่คือบริษัทจะสามารถยืนยัน “ความยั่งยืนของการเติบโต” จาก 2 แกนหลักได้หรือไม่ ได้แก่
👉 จำนวนสมาชิก (subscriptions)
👉 รายได้จากโฆษณา (advertising)
ตลาดคาดหวังอะไรจากงบไตรมาสนี้?
Wall Street คาดรายได้อยู่ที่ประมาณ 12.16–12.20 พันล้านดอลลาร์ (+~15% YoY)
EPS อยู่ที่ 0.76–0.78 ดอลลาร์
ตัวเลขเหล่านี้สะท้อนว่า “ความคาดหวังสูงมาก” โดยเฉพาะเมื่อหุ้นปรับขึ้นกว่า 18% ตั้งแต่ต้นปี ทำให้โฟกัสย้ายจากแค่ “Beat หรือ Miss” ไปสู่
✔ คุณภาพของการเติบโต
✔ โครงสร้างรายได้
✔ แนวโน้มในอนาคต
1. การเติบโตของสมาชิก = บททดสอบแรก
ประเด็นสำคัญที่สุดคือ
👉 Netflix ยังสามารถเพิ่มสมาชิกได้ต่อเนื่อง หลัง “ขึ้นราคา” หรือไม่
ตลาดจะจับตา:
- อัตราการยกเลิกสมาชิก (churn)
- การเติบโตในแต่ละภูมิภาค
โดยเฉพาะ
👉 ตลาดต่างประเทศ (เอเชีย ฯลฯ) ต้องมาชดเชยตลาดสหรัฐฯ ที่เริ่มอิ่มตัว
หากฐานผู้ใช้ยังแข็งแรง แม้ราคาสูงขึ้น → จะยืนยัน narrative การเติบโตต่อเนื่อง
2. โฆษณา = เสาหลักใหม่ของธุรกิจ
Advertising ไม่ใช่ “option” อีกต่อไป แต่กำลังกลายเป็น
👉 เสาหลักที่ 2 ของรายได้
นักลงทุนจะดู:
- การเติบโตของรายได้โฆษณา
- การใช้งานแพ็กเกจมีโฆษณา
- ผลกระทบต่อ ARPU
ถ้า Netflix scale โฆษณาได้โดยไม่ทำลายรายได้ subscription
→ valuation มีโอกาสขยายต่อ
แต่ถ้าอ่อนแอ
→ ตลาดอาจมองว่าความคาดหวัง “สูงเกินจริง”
นอกจากนี้ยังมีประเด็น:
📺 Live content (เช่น BTS concert, World Baseball Classic)
→ อาจช่วยดึง advertiser เพิ่ม
3. Margin & Cost Control = หัวใจของ thesis ใหม่
Netflix ตั้งเป้า operating margin ~32%
ตลาดจะประเมินว่า:
- บริษัทควบคุมต้นทุนได้หรือไม่
- ลงทุน content สูง แต่ยังรักษากำไรได้ไหม
ปัจจุบัน thesis เปลี่ยนจาก
👉 “โตอย่างเดียว”
เป็น
👉 “โต + สร้างกำไรสม่ำเสมอ”
- Margin ดีกว่าคาด → bullish
- ต้นทุนเริ่มกดดัน → bearish
4. Guidance ทั้งปี = ตัวกำหนดทิศทางหุ้น
สิ่งสำคัญที่สุดอาจไม่ใช่ Q1
แต่คือ Guidance ปี 2026
ตลาดคาด:
👉 รายได้โต ~12–14%
ถ้า:
- ปรับขึ้น guidance → หนุนหุ้นต่อ
- ไม่ปรับ (แม้งบดี) → เสี่ยงโดนขายทำกำไร
สรุป: ตลาดต้องการ “การยืนยัน” ไม่ใช่แค่ตัวเลขดี
นี่คือ earnings ที่ “เดิมพันสูง”
Netflix ต้องพิสูจน์ว่า:
✔ ขึ้นราคา แต่สมาชิกยังโต
✔ โฆษณา scale ได้จริง
✔ กำไรยังแข็งแกร่ง
✔ ยังมี upside ต่อในปีนี้
หากทำได้ → ยังคงเป็นผู้นำในกลุ่ม media
หากไม่ → ความคาดหวังที่สูงอาจกดดันหุ้นทันที
มุมมองทางเทคนิค (Technical)
- ราคาหุ้นอยู่เหนือ EMA200 ~10% → เป็นแนวรับสำคัญ
- แนวต้านใกล้ $108
👉 เบรกขึ้น = เร่งขาขึ้น
👉 หลุด $100 = โมเมนตัมเริ่มอ่อน
Source: xStation5
