19:52 · 16 เมษายน 2026

หุ้น Netflix พุ่ง 18% ตั้งแต่ต้นปี 2026 📊 จับตางบ Q1

Netflix (NFLX.US) เตรียมประกาศงบ Q1/2026 หลังตลาดปิดวันที่ 16 เม.ย.
บริษัทเข้าสู่การรายงานผลด้วยโมเมนตัมราคาหุ้นที่แข็งแกร่ง และความคาดหวังของนักลงทุนที่อยู่ในระดับสูง ทำให้แค่ “ทำได้ตามคาด” อาจไม่เพียงพอที่จะรักษาแนวโน้มขาขึ้น

คำถามสำคัญไม่ใช่แค่ว่า Netflix จะทำรายได้และกำไรต่อหุ้น (EPS) ได้ตามคาดหรือไม่ แต่คือบริษัทจะสามารถยืนยัน “ความยั่งยืนของการเติบโต” จาก 2 แกนหลักได้หรือไม่ ได้แก่
👉 จำนวนสมาชิก (subscriptions)
👉 รายได้จากโฆษณา (advertising)

ตลาดคาดหวังอะไรจากงบไตรมาสนี้?

Wall Street คาดรายได้อยู่ที่ประมาณ 12.16–12.20 พันล้านดอลลาร์ (+~15% YoY)
EPS อยู่ที่ 0.76–0.78 ดอลลาร์

ตัวเลขเหล่านี้สะท้อนว่า “ความคาดหวังสูงมาก” โดยเฉพาะเมื่อหุ้นปรับขึ้นกว่า 18% ตั้งแต่ต้นปี ทำให้โฟกัสย้ายจากแค่ “Beat หรือ Miss” ไปสู่
✔ คุณภาพของการเติบโต
✔ โครงสร้างรายได้
✔ แนวโน้มในอนาคต

1. การเติบโตของสมาชิก = บททดสอบแรก

ประเด็นสำคัญที่สุดคือ
👉 Netflix ยังสามารถเพิ่มสมาชิกได้ต่อเนื่อง หลัง “ขึ้นราคา” หรือไม่

ตลาดจะจับตา:

  • อัตราการยกเลิกสมาชิก (churn)
  • การเติบโตในแต่ละภูมิภาค

โดยเฉพาะ
👉 ตลาดต่างประเทศ (เอเชีย ฯลฯ) ต้องมาชดเชยตลาดสหรัฐฯ ที่เริ่มอิ่มตัว

หากฐานผู้ใช้ยังแข็งแรง แม้ราคาสูงขึ้น → จะยืนยัน narrative การเติบโตต่อเนื่อง

2. โฆษณา = เสาหลักใหม่ของธุรกิจ

Advertising ไม่ใช่ “option” อีกต่อไป แต่กำลังกลายเป็น
👉 เสาหลักที่ 2 ของรายได้

นักลงทุนจะดู:

  • การเติบโตของรายได้โฆษณา
  • การใช้งานแพ็กเกจมีโฆษณา
  • ผลกระทบต่อ ARPU

ถ้า Netflix scale โฆษณาได้โดยไม่ทำลายรายได้ subscription
→ valuation มีโอกาสขยายต่อ

แต่ถ้าอ่อนแอ
→ ตลาดอาจมองว่าความคาดหวัง “สูงเกินจริง”

นอกจากนี้ยังมีประเด็น:
📺 Live content (เช่น BTS concert, World Baseball Classic)
→ อาจช่วยดึง advertiser เพิ่ม

3. Margin & Cost Control = หัวใจของ thesis ใหม่

Netflix ตั้งเป้า operating margin ~32%

ตลาดจะประเมินว่า:

  • บริษัทควบคุมต้นทุนได้หรือไม่
  • ลงทุน content สูง แต่ยังรักษากำไรได้ไหม

ปัจจุบัน thesis เปลี่ยนจาก
👉 “โตอย่างเดียว”
เป็น
👉 “โต + สร้างกำไรสม่ำเสมอ”

  • Margin ดีกว่าคาด → bullish
  • ต้นทุนเริ่มกดดัน → bearish

4. Guidance ทั้งปี = ตัวกำหนดทิศทางหุ้น

สิ่งสำคัญที่สุดอาจไม่ใช่ Q1
แต่คือ Guidance ปี 2026

ตลาดคาด:
👉 รายได้โต ~12–14%

ถ้า:

  • ปรับขึ้น guidance → หนุนหุ้นต่อ
  • ไม่ปรับ (แม้งบดี) → เสี่ยงโดนขายทำกำไร

สรุป: ตลาดต้องการ “การยืนยัน” ไม่ใช่แค่ตัวเลขดี

นี่คือ earnings ที่ “เดิมพันสูง”

Netflix ต้องพิสูจน์ว่า:
✔ ขึ้นราคา แต่สมาชิกยังโต
✔ โฆษณา scale ได้จริง
✔ กำไรยังแข็งแกร่ง
✔ ยังมี upside ต่อในปีนี้

หากทำได้ → ยังคงเป็นผู้นำในกลุ่ม media
หากไม่ → ความคาดหวังที่สูงอาจกดดันหุ้นทันที

มุมมองทางเทคนิค (Technical)

  • ราคาหุ้นอยู่เหนือ EMA200 ~10% → เป็นแนวรับสำคัญ
  • แนวต้านใกล้ $108
    👉 เบรกขึ้น = เร่งขาขึ้น
    👉 หลุด $100 = โมเมนตัมเริ่มอ่อน

Source: xStation5

16 เมษายน 2026, 18:48

ภาคพลังงานและสาธารณูปโภคสหรัฐฯ อยู่ในโฟกัส 🔍 S&P 500 จะเผยสัญญาณอะไรออกมา?
16 เมษายน 2026, 16:01

TSMC ทำผลงานไตรมาสทำสถิติสูงสุด: AI กำลังขับเคลื่อนผลประกอบการและพลิกโฉมวัฏจักรทั้งระบบ
16 เมษายน 2026, 14:24

⬆️ ตลาดเด่นวันนี้: US500 พุ่งทำจุดสูงสุดใหม่เป็นประวัติการณ์! (16.04.2026)
16 เมษายน 2026, 09:10

ข่าวเด่นวันนี้ 16 เม.ย.
หุ้น
