Netflix ร่วง 9% หลังรายงานผลประกอบการไตรมาส 1 📉

หุ้น Netflix ร่วงมากกว่า 9% หลังปิดตลาด แม้รายงานผลประกอบการไตรมาส 1 ปี 2026 ออกมาแข็งแกร่ง โดยแรงขายหลักมาจากแนวโน้ม (guidance) ไตรมาสถัดไปที่ออกมาต่ำกว่าคาดในหลายส่วน นักลงทุนให้น้ำหนักกับมุมมองอนาคตมากกว่าผลประกอบการปัจจุบัน
กำไรต่อหุ้น (EPS) และรายได้ทั้งคู่ดีกว่าคาด แต่ไม่สามารถพยุงราคาหุ้นได้ ขณะเดียวกันบริษัทประกาศว่า Reed Hastings ประธานและผู้ร่วมก่อตั้ง จะลาออกจากบอร์ดหลังทำงานมา 29 ปี
ตัวเลขสำคัญไตรมาส 1:
- EPS: $1.23 (เทียบปีก่อน $0.66)
- รายได้: $12.25B (คาด $12.17B)
- Free cash flow: $5.09B (คาด $2.67B) เซอร์ไพรส์เชิงบวกชัดเจน
แนวโน้มไตรมาส 2:
- EPS: $0.78 (คาด $0.84)
- รายได้: $12.57B (คาด $12.64B)
- Operating income: $4.11B (คาด $4.34B)
- Operating margin: 32.6% (คาด 34.4%)
แนวโน้มทั้งปี:
- Free cash flow: ~$12.5B (คาด $12.05B)
- รายได้ทั้งปี: $50.7B–$51.7B (คาด $51.37B) โต 12–14%
- Operating margin: 31.5% (คาด 32%)
- รายได้โฆษณาปี 2026 คาด ~ $3B
ในเชิงการใช้งาน Netflix รายงาน engagement สูงสุดเป็นประวัติการณ์ในไตรมาสนี้ สะท้อนคุณภาพแพลตฟอร์มที่แข็งแกร่ง พร้อมขยายไปยังรูปแบบคอนเทนต์ใหม่ เช่น พอดแคสต์วิดีโอและอีเวนต์สด รวมถึงการแข่งขันกีฬา (เช่น World Baseball Classic)
บริษัทยังเดินหน้าขยายธุรกิจเกม เปิดแอปแยกสำหรับเด็ก และเพิ่มบทบาทของ AI ผ่านการเข้าซื้อ InterPositive และการใช้ AI เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ผู้ใช้
ด้านผลิตภัณฑ์ มีแผนอัปเดตแอปมือถือ รวมถึงวิดีโอแนวตั้ง เพื่อตอบสนองการแข่งขันจากแพลตฟอร์มอย่าง TikTok ขณะที่การขึ้นราคาล่าสุดได้รับการตอบรับดี สะท้อนอำนาจในการตั้งราคา (pricing power)
โดยรวม Netflix ยังคงมั่นใจในแนวโน้มการเติบโตระยะยาว แม้ยอมรับว่าตลาดมีการแข่งขันสูง แต่ชี้ว่ากลยุทธ์คือการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องและทำงานให้เร็วกว่า competitors
Source: Netflix
Netflix revenue breakdown by region
แหล่งที่มา: Netflix
สรุปประเด็นสำคัญจากผลประกอบการ
การเติบโตของรายได้มาจากหลายปัจจัยร่วมกัน ได้แก่ การเพิ่มจำนวนผู้ใช้งาน การขึ้นราคา และรายได้จากโฆษณาที่เพิ่มขึ้น ซึ่งสะท้อนว่าโมเดลธุรกิจของ Netflix กำลังมีความหลากหลายมากขึ้น
อัตราแลกเปลี่ยน (FX) ส่งผลบวกต่อผลประกอบการ โดยหมายความว่าส่วนหนึ่งของรายได้ที่เพิ่มขึ้นมาจากปัจจัยเศรษฐกิจมหภาค ไม่ได้มาจากการดำเนินงานเพียงอย่างเดียว
กำไรต่อหุ้น (EPS) ที่เพิ่มขึ้นได้รับแรงหนุนสำคัญจากรายการพิเศษมูลค่า 2.8 พันล้านดอลลาร์ จากค่าธรรมเนียมยกเลิกสัญญาดีล Warner Bros. ซึ่งบันทึกอยู่ในรายการ “ดอกเบี้ยและรายได้อื่น ๆ” ทำให้กำไรส่วนนี้ไม่ใช่รายได้ประจำ
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (operating margin) ขยายตัวเมื่อเทียบรายปี สะท้อนประสิทธิภาพการดำเนินงานที่ดีขึ้น ไม่ได้เกิดจากการขยายขนาดธุรกิจเพียงอย่างเดียว พร้อมกันนี้ Netflix กำลังสื่อสารทิศทางทางการเงินที่ชัดเจนมากขึ้น โดยค่อย ๆ เปลี่ยนจากแนวทาง “โตอย่างไม่จำกัดต้นทุน” ไปสู่โมเดลที่สมดุลมากขึ้น โดยเน้น:
→ การเติบโตของรายได้
→ อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
→ กระแสเงินสดอิสระ (free cash flow)
ธุรกิจโฆษณากำลังมีบทบาทสำคัญมากขึ้น โดยบริษัทคาดว่ารายได้ส่วนนี้จะเพิ่มขึ้นเกือบ 2 เท่าในปี 2026 กลายเป็นหนึ่งในตัวขับเคลื่อนหลัก
ต้นทุนคอนเทนต์ถูกบันทึกแบบ front-loaded ในช่วงครึ่งปีแรก ส่งผลให้มาร์จิ้นในไตรมาส 2 อ่อนตัว และสะท้อนความเป็นฤดูกาลของค่าใช้จ่าย อย่างไรก็ตาม Netflix ส่งสัญญาณว่ามาร์จิ้นจะดีขึ้นในครึ่งปีหลัง (Q3–Q4) แสดงว่าความกดดันด้านต้นทุนเป็นเพียงชั่วคราว
รายได้ในไตรมาส 2 คาดว่ายังเติบโตแข็งแกร่ง (~13%) แม้กำไรจะถูกกดดัน แสดงถึงความแตกต่างระหว่างการเติบโตของรายได้กับโครงสร้างต้นทุน
ภาพรวมกระแสเงินสด (Cash Flow)
Netflix เริ่มปี 2026 ด้วยสภาพคล่องที่แข็งแกร่งมาก:
- Operating cash flow: $5.3B (จาก $2.8B ปีก่อน)
- Free cash flow: $5.1B (จาก $2.7B ปีก่อน)
อย่างไรก็ตาม การเพิ่มขึ้นส่วนใหญ่ได้รับแรงหนุนจากค่าธรรมเนียมพิเศษ 2.8 พันล้านดอลลาร์จากดีล Warner Bros. ทำให้ไม่ใช่การเติบโตที่เกิดซ้ำทั้งหมด
บริษัทปรับเพิ่มคาดการณ์ free cash flow ทั้งปี 2026 เป็น ~12.5 พันล้านดอลลาร์ จากเดิม ~11 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งก็ยังได้รับผลจากรายการพิเศษดังกล่าว
นโยบายการจัดสรรเงินทุนยังไม่เปลี่ยนแปลง โดย Netflix ยังคงเน้น:
- ลงทุนกลับเข้าสู่ธุรกิจ (ทั้ง organic และ M&A แบบคัดเลือก)
- รักษาสภาพคล่อง
- หลังจากนั้นจึงคืนเงินส่วนเกินให้ผู้ถือหุ้น
ปลายไตรมาส บริษัทมี:
- หนี้รวม: $14.4B
- เงินสด: $12.3B
Netflix กลับมาซื้อหุ้นคืนอีกครั้ง โดยซื้อ 13.5 ล้านหุ้น มูลค่า $1.3B เหลือวงเงินซื้อคืนอีก $6.8B สะท้อนความยืดหยุ่นทางการเงินและวินัยด้านงบดุล
Source: xStation5
หุ้น Netflix พุ่ง 18% ตั้งแต่ต้นปี 2026 📊 จับตางบ Q1
ภาคพลังงานและสาธารณูปโภคสหรัฐฯ อยู่ในโฟกัส 🔍 S&P 500 จะเผยสัญญาณอะไรออกมา?
TSMC ทำผลงานไตรมาสทำสถิติสูงสุด: AI กำลังขับเคลื่อนผลประกอบการและพลิกโฉมวัฏจักรทั้งระบบ