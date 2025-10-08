อ่านเพิ่มเติม
ธนาคารกลางนิวยอร์ก (New York Fed) เผยแพร่การคาดการณ์ใหม่ 🔔

ประเด็นหลัก

  • ความคาดหวังเงินเฟ้อและตลาดแรงงานสหรัฐฯ

  • เงินเฟ้อ 1 ปีข้างหน้า ปรับขึ้นเป็น 3.4% (จาก 3.2%)

  • เงินเฟ้อ 3 ปี คงที่ที่ 3.0%

  • เงินเฟ้อ 5 ปี ปรับขึ้นเป็น 3.0% (จาก 2.9%)

  • ความน่าจะเป็นการว่างงานภายใน 1 ปี เพิ่มขึ้นเป็น 41.1% (+2.0 pp)

  • ความเสี่ยงการถูกเลิกจ้าง เพิ่มขึ้นเป็น 14.9% (+0.4 pp)

  • ความคาดหวังราคาหุ้นสูงขึ้นใน 12 เดือนข้างหน้า เพิ่มเป็น 39.8% (+0.9 pp) สูงกว่าค่าเฉลี่ย 12 เดือนที่ 38.0%

รายงานล่าสุดจาก New York Fed – ความคาดหวังเงินเฟ้อและภาวะเศรษฐกิจครัวเรือน

เงินเฟ้อ:

  • กันยายนนี้ ความคาดหวังเงินเฟ้อระยะสั้น (1 ปี) เพิ่มขึ้นเป็น 3.4%

  • ระยะกลาง (3 ปี) คงที่ที่ 3.0%

  • ระยะยาว (5 ปี) เพิ่มขึ้นเป็น 3.0%

  • ความเห็นไม่ตรงกันของผู้ตอบแบบสอบถามลดลงทั้งในระยะ 1 ปีและ 5 ปี

  • ความไม่แน่นอนของเงินเฟ้อ: ลดลงสำหรับ 1 ปี, คงที่สำหรับ 3 ปี, เพิ่มเล็กน้อยสำหรับ 5 ปี

ราคาบ้านและสินค้า:

  • ความคาดหวังการเติบโตของราคาบ้านคงที่ที่ 3.0% ต่อเนื่อง 4 เดือน

  • การคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงราคาประจำปี:

    • อาหาร 5.8% (+0.3 pp)

    • น้ำมันเบนซิน 4.2% (+0.3 pp)

    • การรักษาพยาบาล 9.3% (+0.5 pp)

    • ค่าเช่า 7.0% (+1.0 pp)

    • ค่าเล่าเรียนมหาวิทยาลัย 7.0% (–0.8 pp)

ตลาดแรงงาน:

  • ความรู้สึกต่อแรงงานอ่อนแอลง แม้ผู้ตอบแบบสอบถามที่คาดว่าจะหางานใหม่หลังถูกเลิกจ้างเพิ่มขึ้นเป็น 47.4% (จาก 44.9%) แต่ยังต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 12 เดือนที่ 51.0%

  • การเติบโตค่าจ้างคาดว่าจะลดลงเหลือ 2.4%

  • ความน่าจะเป็นการว่างงานสูงขึ้น 41.1%

  • ความเสี่ยงการถูกเลิกจ้างเพิ่มขึ้นเล็กน้อย 14.9%

  • ความตั้งใจลาออกโดยสมัครใจเพิ่มเป็น 20.7%

การเงินครัวเรือน:

  • การเติบโตรายได้คาดว่าจะคงที่ที่ 2.9%

  • การเติบโตการใช้จ่ายชะลอตัวเหลือ 4.7%

  • ความเสี่ยงการพลาดชำระหนี้ลดลงเป็น 12.6% (ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 12 เดือนที่ 13.5%)

  • ครัวเรือนประเมินสถานะการเงินปัจจุบันดีกว่าปีที่แล้วเล็กน้อย แต่มองอนาคตน้อยกว่าที่เคย

  • ความคาดหวังเพิ่มขึ้นสำหรับ:

    • ภาษีสูงขึ้น 3.6%

    • หนี้สาธารณะเพิ่มขึ้น 7.5%

    • อัตราการออมเพิ่มเล็กน้อย 24.9%

    • ราคาหุ้นสูงขึ้นภายในปีหน้า 39.8%

