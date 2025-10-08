ธนาคารกลางนิวยอร์ก (New York Fed) เผยแพร่การคาดการณ์ใหม่ 🔔

-
ความคาดหวังเงินเฟ้อและตลาดแรงงานสหรัฐฯ
เงินเฟ้อ 1 ปีข้างหน้า ปรับขึ้นเป็น 3.4% (จาก 3.2%)
เงินเฟ้อ 3 ปี คงที่ที่ 3.0%
เงินเฟ้อ 5 ปี ปรับขึ้นเป็น 3.0% (จาก 2.9%)
ความน่าจะเป็นการว่างงานภายใน 1 ปี เพิ่มขึ้นเป็น 41.1% (+2.0 pp)
ความเสี่ยงการถูกเลิกจ้าง เพิ่มขึ้นเป็น 14.9% (+0.4 pp)
ความคาดหวังราคาหุ้นสูงขึ้นใน 12 เดือนข้างหน้า เพิ่มเป็น 39.8% (+0.9 pp) สูงกว่าค่าเฉลี่ย 12 เดือนที่ 38.0%
รายงานล่าสุดจาก New York Fed – ความคาดหวังเงินเฟ้อและภาวะเศรษฐกิจครัวเรือน
เงินเฟ้อ:
-
กันยายนนี้ ความคาดหวังเงินเฟ้อระยะสั้น (1 ปี) เพิ่มขึ้นเป็น 3.4%
-
ระยะกลาง (3 ปี) คงที่ที่ 3.0%
-
ระยะยาว (5 ปี) เพิ่มขึ้นเป็น 3.0%
-
ความเห็นไม่ตรงกันของผู้ตอบแบบสอบถามลดลงทั้งในระยะ 1 ปีและ 5 ปี
-
ความไม่แน่นอนของเงินเฟ้อ: ลดลงสำหรับ 1 ปี, คงที่สำหรับ 3 ปี, เพิ่มเล็กน้อยสำหรับ 5 ปี
ราคาบ้านและสินค้า:
-
ความคาดหวังการเติบโตของราคาบ้านคงที่ที่ 3.0% ต่อเนื่อง 4 เดือน
-
การคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงราคาประจำปี:
-
อาหาร 5.8% (+0.3 pp)
-
น้ำมันเบนซิน 4.2% (+0.3 pp)
-
การรักษาพยาบาล 9.3% (+0.5 pp)
-
ค่าเช่า 7.0% (+1.0 pp)
-
ค่าเล่าเรียนมหาวิทยาลัย 7.0% (–0.8 pp)
-
ตลาดแรงงาน:
-
ความรู้สึกต่อแรงงานอ่อนแอลง แม้ผู้ตอบแบบสอบถามที่คาดว่าจะหางานใหม่หลังถูกเลิกจ้างเพิ่มขึ้นเป็น 47.4% (จาก 44.9%) แต่ยังต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 12 เดือนที่ 51.0%
-
การเติบโตค่าจ้างคาดว่าจะลดลงเหลือ 2.4%
-
ความน่าจะเป็นการว่างงานสูงขึ้น 41.1%
-
ความเสี่ยงการถูกเลิกจ้างเพิ่มขึ้นเล็กน้อย 14.9%
-
ความตั้งใจลาออกโดยสมัครใจเพิ่มเป็น 20.7%
การเงินครัวเรือน:
-
การเติบโตรายได้คาดว่าจะคงที่ที่ 2.9%
-
การเติบโตการใช้จ่ายชะลอตัวเหลือ 4.7%
-
ความเสี่ยงการพลาดชำระหนี้ลดลงเป็น 12.6% (ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 12 เดือนที่ 13.5%)
-
ครัวเรือนประเมินสถานะการเงินปัจจุบันดีกว่าปีที่แล้วเล็กน้อย แต่มองอนาคตน้อยกว่าที่เคย
-
ความคาดหวังเพิ่มขึ้นสำหรับ:
-
ภาษีสูงขึ้น 3.6%
-
หนี้สาธารณะเพิ่มขึ้น 7.5%
-
อัตราการออมเพิ่มเล็กน้อย 24.9%
-
ราคาหุ้นสูงขึ้นภายในปีหน้า 39.8%
-
ปฏิทินเศรษฐกิจวันนี้: ECB Minutes – รายงานการประชุมธนาคารกลางยุโรป สุนทรพจน์ของ Jerome Powell (Fed) ยอดขายค้าส่งสหรัฐฯ (US Wholesale Sales)