อ่านเพิ่มเติม
18:59 · 14 เมษายน 2026

🚩 ดัชนี NFIB Small Business Optimism Index สหรัฐฯ แย่กว่าคาด

ภาคธุรกิจขนาดเล็กของสหรัฐฯ ชะลอตัวลงอย่างชัดเจนในเดือนมีนาคม สะท้อนถึงการเสื่อมลงของปัจจัยพื้นฐานในวัฏจักรเศรษฐกิจ โดยแรงกดดันหลักมาจากความสามารถในการทำกำไรที่แย่ลง และความคาดหวังต่อสภาพธุรกิจในอนาคตที่ลดลง

ขณะเดียวกัน ความไม่แน่นอนและต้นทุนที่เพิ่มขึ้น—โดยเฉพาะด้านพลังงาน—กำลังเริ่มส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุนและการตั้งราคา รายงาน NFIB มีความสำคัญ เนื่องจากธุรกิจขนาดเล็กในกลุ่มตัวอย่างจ้างงานราว 40% ของแรงงานสหรัฐฯ

สรุปข้อมูล NFIB เดือนมีนาคม

  • ดัชนีความเชื่อมั่น NFIB: ลดลง 3 จุด เหลือ 95.8 (ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยระยะยาวที่ 98) ต่ำกว่าคาดที่ 97.9 และก่อนหน้าที่ 98.8
  • ดัชนีความไม่แน่นอน: เพิ่มขึ้นเป็น 92 (สูงกว่าค่าเฉลี่ยระยะยาวที่ 68 อย่างมาก)

ภาคธุรกิจ

  • กำไร: แย่ลงแรงที่สุด ดัชนีลดลง 11 จุด สู่ -25%
  • ความคาดหวังธุรกิจ: ลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 3 เหลือ 11% (ต่ำสุดตั้งแต่ ต.ค. 2024)

ตลาดแรงงาน

  • ดัชนีการจ้างงาน: ลดลงเหลือ 101.6 (ยังสูงกว่าค่าเฉลี่ยระยะยาว)
  • แรงกดดันค่าจ้างเริ่มผ่อนคลาย

การลงทุนและกิจกรรม

  • แผนลงทุน: เหลือ 16% (ต่ำสุดตั้งแต่ปี 2009)
  • ยอดขาย: ลดลงสู่ -5% (ยุติแนวโน้มฟื้นตัว 4 เดือน)
  • สินค้าคงคลัง: แผนลงทุนลดลง (-5%)

ต้นทุนและราคา

  • ราคาน้ำมันเพิ่ม → กดดันมาร์จิ้น
  • ราคาจริงยังเพิ่ม (25%) แต่แผนขึ้นราคาลดลง → สะท้อนดีมานด์อ่อนตัว

ซัพพลายเชน

  • 62% ของธุรกิจรายงานปัญหาหยุดชะงัก (เพิ่มขึ้น m/m)
  • ส่วนใหญ่ยังอยู่ในระดับเล็กถึงปานกลาง

ภาพรวมสภาพธุรกิจ

  • สัดส่วน “ดี” ลดลง ขณะที่ “พอใช้” เพิ่มขึ้น → คุณภาพการเติบโตถดถอย

➡️ โดยรวม ข้อมูล NFIB ชี้ว่าเศรษฐกิจกำลังเข้าสู่ช่วง “ชะลอตัวจากต้นทุน” (cost-driven cooling)
การลงทุนและความคาดหวังที่อ่อนลงเพิ่มความเสี่ยงด้านขาลงของการเติบโตในระยะถัดไป สอดคล้องกับประมาณการ GDP สหรัฐฯ ที่ลดลง

แม้ตลาดแรงงานยังทรงตัว แต่ตัวชี้นำล่วงหน้ากำลังส่งสัญญาณอ่อนแอแล้ว

Source: xStation5

14 เมษายน 2026, 19:01

📈 กำไร BlackRock โตแกร่งในไตรมาส 1
14 เมษายน 2026, 14:28

Bitcoin พุ่งแตะระดับ $75,000 จากแรงกดดันของดอลลาร์สหรัฐ 📈 (14.04.2026)
14 เมษายน 2026, 14:01

ปฏิทินเศรษฐกิจ: รายงาน PPI ของสหรัฐฯ และสุนทรพจน์ของผู้กำหนดนโยบายธนาคารกลางอยู่ในความสนใจหลัก
14 เมษายน 2026, 13:53

Morning Wrap: บรรยากาศการลงทุนบน Wall Street เริ่มผ่อนคลายลงเล็กน้อย ขณะที่ดอลลาร์สหรัฐเผชิญแรงกดดัน (14.04.2026)
รายงานเศรษฐกิจ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก