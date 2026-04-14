🚩 ดัชนี NFIB Small Business Optimism Index สหรัฐฯ แย่กว่าคาด

ภาคธุรกิจขนาดเล็กของสหรัฐฯ ชะลอตัวลงอย่างชัดเจนในเดือนมีนาคม สะท้อนถึงการเสื่อมลงของปัจจัยพื้นฐานในวัฏจักรเศรษฐกิจ โดยแรงกดดันหลักมาจากความสามารถในการทำกำไรที่แย่ลง และความคาดหวังต่อสภาพธุรกิจในอนาคตที่ลดลง
ขณะเดียวกัน ความไม่แน่นอนและต้นทุนที่เพิ่มขึ้น—โดยเฉพาะด้านพลังงาน—กำลังเริ่มส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุนและการตั้งราคา รายงาน NFIB มีความสำคัญ เนื่องจากธุรกิจขนาดเล็กในกลุ่มตัวอย่างจ้างงานราว 40% ของแรงงานสหรัฐฯ
สรุปข้อมูล NFIB เดือนมีนาคม
- ดัชนีความเชื่อมั่น NFIB: ลดลง 3 จุด เหลือ 95.8 (ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยระยะยาวที่ 98) ต่ำกว่าคาดที่ 97.9 และก่อนหน้าที่ 98.8
- ดัชนีความไม่แน่นอน: เพิ่มขึ้นเป็น 92 (สูงกว่าค่าเฉลี่ยระยะยาวที่ 68 อย่างมาก)
ภาคธุรกิจ
- กำไร: แย่ลงแรงที่สุด ดัชนีลดลง 11 จุด สู่ -25%
- ความคาดหวังธุรกิจ: ลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 3 เหลือ 11% (ต่ำสุดตั้งแต่ ต.ค. 2024)
ตลาดแรงงาน
- ดัชนีการจ้างงาน: ลดลงเหลือ 101.6 (ยังสูงกว่าค่าเฉลี่ยระยะยาว)
- แรงกดดันค่าจ้างเริ่มผ่อนคลาย
การลงทุนและกิจกรรม
- แผนลงทุน: เหลือ 16% (ต่ำสุดตั้งแต่ปี 2009)
- ยอดขาย: ลดลงสู่ -5% (ยุติแนวโน้มฟื้นตัว 4 เดือน)
- สินค้าคงคลัง: แผนลงทุนลดลง (-5%)
ต้นทุนและราคา
- ราคาน้ำมันเพิ่ม → กดดันมาร์จิ้น
- ราคาจริงยังเพิ่ม (25%) แต่แผนขึ้นราคาลดลง → สะท้อนดีมานด์อ่อนตัว
ซัพพลายเชน
- 62% ของธุรกิจรายงานปัญหาหยุดชะงัก (เพิ่มขึ้น m/m)
- ส่วนใหญ่ยังอยู่ในระดับเล็กถึงปานกลาง
ภาพรวมสภาพธุรกิจ
- สัดส่วน “ดี” ลดลง ขณะที่ “พอใช้” เพิ่มขึ้น → คุณภาพการเติบโตถดถอย
➡️ โดยรวม ข้อมูล NFIB ชี้ว่าเศรษฐกิจกำลังเข้าสู่ช่วง “ชะลอตัวจากต้นทุน” (cost-driven cooling)
การลงทุนและความคาดหวังที่อ่อนลงเพิ่มความเสี่ยงด้านขาลงของการเติบโตในระยะถัดไป สอดคล้องกับประมาณการ GDP สหรัฐฯ ที่ลดลง
แม้ตลาดแรงงานยังทรงตัว แต่ตัวชี้นำล่วงหน้ากำลังส่งสัญญาณอ่อนแอแล้ว
Source: xStation5
