ข่าวเด่น: ความเชื่อมั่นธุรกิจขนาดเล็กสหรัฐฯ (NFIB) อ่อนตัวลง 🗽 ดัชนี US500 ร่วง 0.8%

- ดัชนีความเชื่อมั่นธุรกิจขนาดเล็กสหรัฐฯ (NFIB) ออกมาต่ำกว่าคาดการณ์
- สัญญาฟิวเจอร์สในวอลล์สตรีทร่วงลงในวันนี้
📉 ดัชนีความเชื่อมั่นธุรกิจขนาดเล็ก (NFIB) เดือนกันยายนของสหรัฐฯ ออกมาที่ 98.80 ต่ำกว่าคาดการณ์ที่ 100.6 และลดลงจากเดือนก่อนหน้าที่ 100.80
🗽 ดัชนี US500 ร่วง 0.8% วันนี้ ถือเป็นการปรับฐานครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่วันที่ 19–22 พฤษภาคม
ข่าวเด่น: ตัวเลขเงินเฟ้อสุดท้ายตรงตามที่คาดการณ์ไว้ ดัชนีเงินเฟ้อหลัก HICP ปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อย
ธนาคารกดดัชนีตลาดร่วง 🚨
หุ้น Zions Bancorporation ร่วง หลัง ตัดจำหน่ายสินเชื่อ!
ปฏิทินเศรษฐกิจ: เงินเฟ้อยูโรโซนช่วงท้ายสัปดาห์