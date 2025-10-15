อ่านเพิ่มเติม
08:28 · 15 ตุลาคม 2025

ข่าวเด่น: ความเชื่อมั่นธุรกิจขนาดเล็กสหรัฐฯ (NFIB) อ่อนตัวลง 🗽 ดัชนี US500 ร่วง 0.8%

ประเด็นหลัก
US500
ดัชนี
-
-
ประเด็นหลัก
  • ดัชนีความเชื่อมั่นธุรกิจขนาดเล็กสหรัฐฯ (NFIB) ออกมาต่ำกว่าคาดการณ์
  • สัญญาฟิวเจอร์สในวอลล์สตรีทร่วงลงในวันนี้

📉 ดัชนีความเชื่อมั่นธุรกิจขนาดเล็ก (NFIB) เดือนกันยายนของสหรัฐฯ ออกมาที่ 98.80 ต่ำกว่าคาดการณ์ที่ 100.6 และลดลงจากเดือนก่อนหน้าที่ 100.80

🗽 ดัชนี US500 ร่วง 0.8% วันนี้ ถือเป็นการปรับฐานครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่วันที่ 19–22 พฤษภาคม

 

Source: xStation5

