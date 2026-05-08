13:45 · 8 พฤษภาคม 2026

ปฏิทินเศรษฐกิจ: NFP และถ้อยแถลงจากธนาคารกลาง เตรียมแย่งความสนใจจากข่าวสงคราม (08.05.2026)

การซื้อขายวันนี้ยังคงถูกขับเคลื่อนโดย Sentiment เกี่ยวกับความขัดแย้งในตะวันออกกลาง อย่างไรก็ตาม ความผันผวนของตลาดอาจเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญจากการประกาศข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญ ซึ่งมีผลโดยตรงต่อแนวโน้มนโยบายการเงินของสหรัฐฯ

จุดสนใจหลักของตลาดจะอยู่ที่ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตร (Non-Farm Payrolls - NFP) ซึ่งคาดว่าจะสะท้อนการชะลอตัวของตลาดแรงงาน โดยคาดว่าการจ้างงานจะเพิ่มขึ้นเพียง 62,000 ตำแหน่ง ขณะที่อัตราว่างงานยังทรงตัวที่ 4.3%

การชะลอตัวของการจ้างงานครั้งนี้กำลังกลายเป็นปัจจัยสำคัญต่อ Sentiment ของตลาด เนื่องจากนักลงทุนกำลังประเมินว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ จะสามารถ “soft landing” ได้หรือไม่ หรืออาจเผชิญการชะลอตัวที่รุนแรงกว่านั้น ท่ามกลางนโยบายการเงินที่ยังคงตึงตัว รวมถึงแนวโน้มการหมุนเวียนในตลาดแรงงานที่ลดลงต่อเนื่อง

ขณะเดียวกัน รายงานความเชื่อมั่นผู้บริโภคจาก University of Michigan (UoM) คาดว่าจะยังอยู่ในระดับอ่อนแอที่ 49.5 พร้อมกับคาดการณ์เงินเฟ้อที่ยังสูงถึง 4.7%

นอกจากนี้ ตลาดยังจับตาถ้อยแถลงจากเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางหลายราย ได้แก่:

  • Andrew Bailey จากธนาคารกลางอังกฤษ (BoE)
  • เจ้าหน้าที่ ECB
  • Lisa Cook จาก FOMC

มุมมองและถ้อยแถลงของพวกเขาจะมีความสำคัญอย่างมาก เพราะตลาดต้องการเห็นว่าธนาคารกลางจะสามารถสร้างสมดุลระหว่าง “สัญญาณเศรษฐกิจที่เริ่มชะลอตัว” กับ “ความจำเป็นในการควบคุมความคาดหวังเงินเฟ้อระยะยาว” ได้อย่างไร

 

เวลาทั้งหมดเป็นเวลา CET
คัดกรองเฉพาะ: สหรัฐฯ, แคนาดา, สหราชอาณาจักร, ยูโรโซน, เยอรมนี, ฝรั่งเศส, โปแลนด์, ญี่ปุ่น, ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์
ที่มา: xStation5

